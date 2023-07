https://sputniknews.lat/20230718/defensa-rusa-acusa-a-eeuu-por-exculparse-de-la-violacion-de-convenciones-sobre-armas-quimicas-1141662413.html

Defensa rusa acusa a EEUU por exculparse de la violación de convenciones sobre armas químicas

18.07.2023

Kirílov señaló que, a pesar de la "estricta censura occidental", la información publicada por el Ministerio de Defensa ruso llegó a oídos de muchos medios de comunicación extranjeros, que publicaron materiales sobre violaciones de la seguridad en los biolaboratorios estadounidenses, el aumento de las funciones de los agentes patógenos en la Universidad de Boston y el traslado de proyectos ucranianos inacabados al territorio de otros países. En sus palabras, el Centro Internacional de Ciencia y Tecnología (ISTC, por sus siglas en inglés) desempeña un papel "importante" en esta labor. "Esta organización financia actividades en internet para combatir la información sobre los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania y formar una percepción positiva de los proyectos de Washington en el espacio postsoviético", indicó el general. Según especificó Kirílov, el contrato correspondiente fue celebrado por el ISTC con la empresa consultora estadounidense Wooden Horse Strategies. "De acuerdo con los documentos contractuales, está previsto publicar materiales relevantes al menos ocho veces al mes, así como supervisar las publicaciones "prorrusas" sobre este tema que aparezcan en la red y responder rápidamente a ellas, incluido el bloqueo del acceso", añadió el general.Uso de la Fundación Gates para criar garrapatas y mosquitos EEUU podría utilizar las instalaciones de Oxitec, empresa financiada por la Fundación Gates, para criar garrapatas y mosquitos portadores de infecciones, constató en una reunión informativa Ígor Kirílov. Kirílov agregó que no es casualidad que las organizaciones de investigación del Pentágono estén interesadas en estudiar las principales especies de mosquitos y garrapatas portadoras de infecciones de importancia epidémica: la fiebre del Valle del Rift, el Nilo Occidental y el dengue. "Ya hemos señalado que este tipo de investigación se está llevando a cabo en organizaciones relevantes tanto dentro de Estados Unidos como en biolaboratorios situados en el extranjero, donde en conjunto se estudian más de cien especies de mosquitos y garrapatas. Para la producción masiva de vectores pueden utilizarse instalaciones de producción de "doble uso", en particular la empresa de biotecnología Oxitek, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates", detalló.El general recordó que el funcionamiento de los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania suscita cada vez más dudas entre los ciudadanos de a pie y los políticos de EEUU. En particular, el candidato a la presidencia de EEUU Robert Kennedy Jr. criticó duramente las actividades militares-biológicas del Gobierno estadounidense. Precisó que Kennedy destacó el papel de la CIA en operaciones relacionadas con las armas biológicas, la primera de las cuales fue la Operación Paperclip, que llevó a especialistas de Japón y la Alemania nazi a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para "transferir experiencia" en investigación biológica militar. "El objetivo del proyecto era "...desarrollar un programa de armas experimentales y traer a científicos japoneses que son los únicos que utilizaron armas biológicas...", señaló. El general subrayó que los especialistas japoneses prestaron especial atención a la utilización de fórmulas biológicas, mecanismos de transmisión de enfermedades y propagación por vectores.La creación de focos epidémicos artificialesLos experimentos del Ejército estadounidense con mosquitos están conduciendo a la creación de focos artificiales de epidemias, manifestó el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas. "Los especialistas militares estadounidenses dominaron con éxito los métodos de adaptación y cultivo de vectores recogidos en lugares de su hábitat natural. Los métodos que desarrollaron permiten obtener mosquitos y garrapatas infectados con arbovirus en condiciones de laboratorio", expuso en la sesión informativa.Señaló que esta actividad va acompañada del deterioro de la situación epidémica y de la expansión de las zonas de vectores. "En este caso hablamos de la formación de focos artificiales de infecciones focales naturales. Dado el carácter incontrolado de la propagación de los vectores, países y regiones enteros pueden verse implicados en el proceso epidémico. Por ejemplo, ya se ha registrado un aumento del número de mosquitos tigre asiáticos no endémicos en el sur y el centro de Europa. En Alemania, se han establecido poblaciones de esta especie en cinco distritos federales", explicó el general. En Suecia y Finlandia se ha identificado otra especie de mosquito portadora de la fiebre del Nilo Occidental, añadió Kirílov. "Al mismo tiempo, en los Estados de la UE se ha observado un aumento de la incidencia de infecciones no características transmitidas por vectores. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, en 2022 se registraron en Europa más personas infectadas por dengue que en la década anterior. También hubo un pico en la incidencia de la fiebre del Nilo Occidental: más de 1.000 casos, 92 de ellos mortales", dijo.Según Kirílov, los hechos de infección por fiebre del Zika asociados a picaduras de mosquitos se registraron por primera vez en Francia. "Así pues, el trabajo de los biólogos militares estadounidenses tiene como objetivo formar 'epidemias gestionadas artificialmente' y no está controlado en el marco de la CABT y del mecanismo del secretario general de la ONU para investigar el uso de armas biológicas", subrayó el general.

