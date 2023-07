https://sputniknews.lat/20230718/el-ataque-aleatorio-al-puente-de-crimea-demuestra-que-kiev-no-pretende-retomar-la-peninsula-1141655137.html

El ataque "aleatorio" al puente de Crimea demuestra que Kiev "no pretende" retomar la península

El 17 de julio, un ataque contra el puente del estrecho de Kerch que une las regiones rusas de Krasnodar y la república de Crimea, mató a dos civiles rusos... 18.07.2023, Sputnik Mundo

La parte ucraniana admitió indirectamente su implicación en el ataque, que fue el último de muchos intentos de destruir la estructura de 19 km de largo. Un atentado con camión bomba en octubre de 2022 mató a cinco personas y dañó las partes de carretera y ferrocarril del puente. Kiev negó su responsabilidad hasta principios de este julio, cuando reconoció que había volado el puente "para perturbar la logística". Michael Maloof, exanalista de política de seguridad en la oficina del secretario de Defensa estadounidense, declaró a Sputnik que el ataque del 17 de julio tenía objetivos tanto psicológicos como militares, y demostraba que Kiev no tenía planes serios de "recuperar" Crimea. La región rusoparlante declaró su independencia de Ucrania en marzo de 2014 y posteriormente solicitó la reunificación con Rusia tras un referéndum popular.El experto añadió que "es un puente paralelo que tiene dos carriles para el tráfico de automóviles a cada lado y un sistema de doble vía, porque la carga puede seguir pasando por los raíles. Así que lo que [los ucranianos] habían planeado no resultó ser muy eficiente en ese sentido. Probablemente, puedan arreglar la parte de la carretera muy rápidamente y la mercancía seguirá transportándose por ferrocarril".En opinión del analista, el atentado fue realizado para demostrar que los ucranianos "pueden atacar", pero sus ataques "son muy limitados y muy aleatorios". Maloof confesó que "hay información" de que en esa zona supuestamente había un dron de fabricación estadounidense Reaper utilizado para guiar a los drones subacuáticos y que esos "estaban ligeramente por encima del agua, pero apuntaban hacia un objetivo". Aunque Maloof no pudo confirmarlo con certeza, hay indicios de "la cooperación entre EEUU y Ucrania" en perpetrar ese atentado contra la infraestructura civil rusa.De acuerdo con el especialista norteamericano, las "escasas" capacidades demostradas en el ataque, combinadas con el fracaso elemental de detener realmente el tránsito de Krasnodar a Crimea, "no indican una intención seria por parte de los ucranianos de tener un plan, si se quiere, para retomar Crimea."Además, Maloof señaló que para llevar a cabo un ataque de este tipo, Ucrania "necesitaría mucha asistencia técnica", en la que probablemente participarían Estados Unidos o el Reino Unido. Refiriéndose a los drones submarinos usados en el ataque, el analista destacó que "no tenían esa capacidad [de producirlos] y habilidad de manejar sus sistemas de guía antes y tuvieron que obtenerla de alguien". Y dicha capacidad técnica, sugiere, "habría provenido del Reino Unido o de Estados Unidos", ya que los Reaper sí tienen la aptitud para el reconocimiento y el ataque.Si ese fue efectivamente el uso que se le dio a este dron en aquel momento, esto sería un indicio más de que Ucrania no tiene los medios y capacidades técnicas para perpetrar semejante ataque sin asistencia de fuera, recalcó el experto.El analista militar consideró que el Pentágono "tendría que ser muy cuidadoso y cauteloso" sobre cualquier respuesta rusa al ataque del puente, "si realmente estuvo involucrado".

