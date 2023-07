La UE llamó al diálogo, "no al reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas"

https://sputniknews.lat/20230720/la-ue-llamo-al-dialogo-no-al-reconocimiento-de-la-soberania-argentina-sobre-malvinas-1141727430.html

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) presentaron una moción conjunta sobre las Islas Malvinas al cierre de la III Cumbre birregional que se llevó a cabo en Bruselas, entre los días 17 y 18 de julio de 2023.El documento, firmado por los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó en dos de sus puntos la mención de las Islas Malvinas como "territorio en disputa", en desmedro del histórico posicionamiento de la UE respecto al archipiélago como "territorio de ultramar europeo", en favor de su ocupación británica.La moción conjunta de la UE y la CELAC, que subraya "la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica", fue calificada como un "triunfo de la diplomacia argentina" por parte del Gobierno del país sudamericano."Esta declaración conjunta supone un nuevo llamamiento de la comunidad internacional al Reino Unido para que se avenga a cumplir con su obligación de reanudar las negociaciones de soberanía con la Argentina", agregó el diplomático.En conversación con Sputnik, el abogado internacionalista argentino Facundo Rodríguez sostuvo que se trata de un paso positivo y "un hito histórico en la controversia de soberanía que ya lleva más de 190 años". "Es la primera vez en la historia que la UE como bloque realiza este tipo de declaraciones y encima de manera conjunta con la CELAC", indicó Rodríguez.Al respecto, el periodista y director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, indicó que la salida de Reino Unido de la UE abrió una oportunidad importante para la Argentina, más allá de que ya el territorio controversial isleño haya dejado de ser considerado ámbito extracontinental de la UE, porque marca un precedente. "Argentina está trabajando en lo que tiene que ver con esta pertenencia, identidad y rescate de lo colectivo que tiene el pueblo argentino con Malvinas y todo lo que es nuestro desarrollo con la Antártida, con Malvinas y todo el territorio marítimo austral, que es lo que pretende también el Gobierno británico", agregó el excombatiente Esteban, que participó en la Guerra de Malvinas ocurrida en 1982 entre Buenos Aires y Londres.Al respecto el exsecretario de Estado argentino César Lerena indicó a Sputnik que hay que diferenciar las posturas provenientes de Bruselas, y consideró que "no existe tal reconocimiento de Europa a la cuestión Malvinas". Admitir la necesidad de diálogoDe acuerdo con el abogado Facundo Rodríguez, muchos Estados europeos "o apoyan la posición argentina o apoyan la necesidad de poner fin a la especial y particular situación colonial por la que discurre la cuestión Malvinas".Por su parte, Lerena sostuvo que Buenos Aires "viene llevando por lo menos desde 1965, cuando se firmó en las Naciones Unidas la resolución 2065, una política de promover el diálogo con los británicos".No obstante, para el exsecretario de Estado, el diálogo "no ocurrió ni va a ocurrir porque los británicos no están discutiendo el interés de 3.000 personas radicadas que viven en Malvinas, sino mantener una posición estratégica en el extremo sur del Atlántico Sur, su acceso al Pacífico, al Índico y la Antártida".El excombatiente Esteban destacó el apoyo de la región a la posición argentina sobre el archipiélago, "porque Malvinas también es parte de América Latina". A ello se le suma ahora el respaldo de la UE, que "es fundamental para exigir al Reino Unido tiempo de diálogo" en el ámbito de Naciones Unidas, "tal como lo establece la resolución 2065 desde el año 1965", subrayó.Rodríguez destacó la importancia del profesionalismo y la constancia de la diplomacia argentina para capitalizar "uno de los efectos" que ha producido el Brexit: "Ni más ni menos que un alejamiento europeo a las posiciones británicas en materias tan controvertidas".Esteban destacó que la moción conjunta de Bruselas y la CELAC "es un reconocimiento a la política que tiene que seguir construyendo Argentina, más allá de las fuerzas políticas y de las coyunturas. Malvinas es una cuestión de Estado que va por encima de cualquier disputa política, y tiene que ser un camino a largo plazo".Explotación de recursosEl excombatiente advirtió sobre las complejidades que suscitan los planteamientos de descolonización en el mundo en función de los intereses de socios europeos, en especial las islas del Atlántico sur en posesión del Reino Unido.Esteban agregó que uno de los aspectos que materializa el apoyo de otros países europeos al Reino Unido es la explotación de recursos en la plataforma marítima continental argentina, como por ejemplo la pesca ilegal."España es uno de los principales beneficiarios. Particularmente de los puertos de Vigo y Marín (noroeste), salen los barcos factorías a pescar ilegalmente el calamar en nuestro mar. Desde esa perspectiva, debemos entender que es un reclamo constante de que deberían pedirle, como corresponde, los permisos legales a la República Argentina", manifestó.En este sentido. Lerena denunció que la UE "está beneficiando los intereses británicos" al no cobrarle los aranceles estipulados tras el Brexit a los "territorios de ultramar considerados británicos por ellos", como es el caso de los productos provenientes de Malvinas.De acuerdo con el analista argentino, el pago de tales aranceles por parte de los británicos "no está ocurriendo, a instancia precisamente de su principal socio, España, que está particularmente interesada, porque tiene negocios en Malvinas, en que esos productos entren sin aranceles en la UE".Asimismo, Lerena afirmó que en un posible preacuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, Argentina "debería plantear a Europa —y Europa aceptar ese planteo— que los productos provenientes del Atlántico sur occidental estuviesen certificados en su origen y trazabilidad por los únicos tres países que son los estados ribereños en el Atlántico sur occidental: Argentina, Brasil y Uruguay", concluyó.

