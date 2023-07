https://sputniknews.lat/20230721/la-argentina-blanca-es-un-mito-sentencia-a-policias-abre-el-debate-sobre-el-racismo-en-el-pais-1141765753.html

"La Argentina blanca es un mito": sentencia a policías abre el debate sobre el racismo en el país

"La Argentina blanca es un mito": sentencia a policías abre el debate sobre el racismo en el país

En un fallo sin precedentes, el 11 de julio la justicia argentina condenó con el agravante de "odio racial" a tres agentes de policía que mataron a un... 21.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-21T00:46+0000

2023-07-21T00:46+0000

2023-07-21T00:46+0000

américa latina

argentina

sociedad

policía de la ciudad de buenos aires

violencia policial

racismo

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/14/1141766412_267:248:1062:695_1920x0_80_0_0_b56a51c66535ebcb3c80c6ba0d09bb3b.jpg

La sentencia puso en la agenda un debate históricamente postergado en Argentina sobre su racismo. Entre el estigma y el componente de clase, los referentes buscan cuestionar el "mito de la Argentina blanca"."Lo que demostró este fallo es que en Argentina existe el racismo estructural", afirma en entrevista con Sputnik la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Greta Pena. "Esta sentencia nos da esperanza de trabajar en algo cuya existencia queda de manifiesto en crímenes como este"."Lo estigmatizaron porque era 'morocho' [mestizo] y porque salió de una villa miseria", dijo el padre de Lucas González, el joven de 17 años que fue baleado por agentes de Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando regresaba a su casa luego de un entrenamiento de fútbol.Por primera vez, el carácter racial del crimen constituyó un agravante para este tipo de casos. Los tres policías implicados recibieron una condena a prisión perpetua por "homicidio quíntuplemente agravado, por ser premeditado, con alevosía, por odio racial y abuso de funciones"."El racismo no está en la agenda"El fenómeno discriminatorio al que se refiere este caso no es menor y reviste un carácter estructural: "La enorme mayoría de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad son pobres y marrones. Por eso que el tema llegue a un fallo judicial tiene un peso fundamental", expresa a Sputnik el activista Alejandro Mamani, referente del colectivo Identidad Marrón.La expresión marrón, que refiere a personas de ascendencia indígena y origen mestizo, no es casual. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región viven entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos. Cada una de ellos cuenta con millones de descendientes a lo largo del continente y Argentina no es la excepción.Sin embargo, el debate en torno a la problemática —mucho más visibilizada en otros países de la región— se da a cuentagotas. "El racismo no está en agenda. Pareciera haber una negación a hablar del tema en la sociedad; por eso, históricamente, el componente étnico racial no es un factor de análisis", destaca Mamani.Al respecto, la titular del Inadi asegura que en la Argentina prima un discurso que se olvida de una parte fundamental de su historia nacional: la diversidad. Racismo aquí y alláSegún los especialistas, unas de las tareas centrales que conlleva la campaña por visibilizar el racismo consiste en aclarar la especificidad que reviste el fenómeno en Argentina a diferencia de otras experiencias."El tópico del racismo ha sido focalizado en el mundo estadounidense y la ascendencia africana. Las otras personas racializadas, las 'personas marrón' o de ascendencia indígena no están visibilizadas", asegura Mamani.Según las últimas cifras oficiales, apenas unas 150.000 personas se reconocen como afrodescendientes, aunque las organizaciones que nuclean a dichas comunidades estiman que en el país viven alrededor de dos millones de personas de ese origen. Si bien es ineludible que la estigmatización recae sobre estos grupos, el caso excede a esta porción de la sociedad.La titular del INADI lo pone en palabras: "El término de racismo, que popularmente se asocia directamente a la persona de piel negra acá adquiere una constitución con elementos socioeconómicos. La identidad marrón alude a personas de condición humilde, históricamente tratadas despectivamente".'Portación de rostro'El carácter clasista del caso en el país sudamericano resulta insoslayable para comprender la estigmatización. Según Pena, "la personas racializadas son las más postergadas de la sociedad, y estructuralmente pertenecen a los estratos más bajos".Las estadísticas de casos de violencia institucional aportan a la discusión. A lo largo de los últimos 40 años, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) registró más de 8.700 episodios de violencia institucional en manos de la Policía, como le sucedió a Lucas.Consultada por Sputnik, la abogada María del Carmen Verdú, fundadora de la organización, destaca que "el 70% son menores de 25 años, y más del 95% son hijos de trabajadores y, en su enorme mayoría, morochos o marrones".La discriminación alcanza incluso a la vestimenta, como si existiera un arquetipo del ciudadano marrón. Para dar cuenta de este fenómeno, comúnmente se recurre a la figura de portación de rostro como forma de referirse a la estigmatización que sufren las personas mestizas.Según Verdú, el término "es muy ilustrativo porque alude no solo al color de piel, sino también a la ropa que usan los chicos de los barrios carenciados: el equipo de gimnasia, una gorra con visera o las zapatillas deportivas. Esa imagen es la que se construye como el 'enemigo interno' o el delincuente".El enemigo internoLa estigmatización no nace de la nada. Según la titular del Inadi, existen discursos tendientes a reforzar la carga peyorativa atribuida a las identidades racializadas. "Siempre hay sectores que buscan encontrar chivos expiatorios de los problemas. Existe una clara estigmatización de los pueblos indígenas, a los cuales le adosan motes de ''terroristas' o 'peligrosos para el país'".En medio de conflictos que enfrentan a las comunidades de pueblos originarios del sur del país con los gobiernos provinciales y los residentes de las zonas aledañas por la disputa de la propiedad ancestral de la tierra, el racismo se ve reforzado.De acuerdo a los registros de Correpi, el fenómeno se verifica en los casos de violencia institucional. Según su titular, "el componente indígena es fundamental en esa estigmatización. En el sur, más del 80% de las víctimas tienen apellidos que remiten a comunidades originarias".La deuda del EstadoA pesar del trabajo mancomunado entre organismos nacionales y las organizaciones civiles, los crímenes en manos del Estado hacia personas de origen mestizo por cuestiones raciales o de clase no lograron ser consistentemente reducidos. "En términos estructurales, la cantidad de casos se mantiene igual. El problema no es de la Policía, sino de quienes la dirigen", afirma Verdú.La responsabilidad de los funcionarios atañe a cada instancia del Estado, no solo a los oficiales. Según Pena, "la Policía no es el único sector donde funciona el racismo, y por eso hay que desarticular esos discursos y prácticas. La convivencia es un pacto por el pluralismo, la diversidad y la no violencia, pero sabemos que esto no siempre se cumple".En el marco del 40° aniversario de la recuperación de la democracia —tras la última dictadura militar (1976-1983), plagada de crímenes de lesa humanidad—, el mandato de terminar con la discriminación permanece pendiente. Según Mamani, "que el que el primer fallo de la historia en términos del racismo haya salido recién ahora visibiliza las deudas históricas de estos 40 años".

https://sputniknews.lat/20220517/argentina-no-es-blanca-un-cortometraje-viral-cuestiona-un-extendido-prejuicio-racial-1125539100.html

https://sputniknews.lat/20190827/la-historia-que-esconde-argentina-el-pais-de-los-negros-invisibles-1088508803.html

https://sputniknews.lat/20200901/el-racismo-en-argentina-no-es-solo-una-cuestion-de-color-de-piel-1092604678.html

https://sputniknews.lat/20211119/morir-a-manos-de-la-policia-un-riesgo-demasiado-presente-en-argentina-1118450897.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, sociedad, policía de la ciudad de buenos aires, violencia policial, racismo, 💬 opinión y análisis