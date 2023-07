"Un acto de malabarismo": Biden busca convencer de su gestión económica pese a los pobres resultados

https://sputniknews.lat/20230721/un-acto-de-malabarismo-biden-busca-convencer-de-su-gestion-economica-pese-a-los-pobres-resultados-1141768681.html

Un artículo de 'Bloomberg' describe el "pánico" de la Casa Blanca por la mala aceptación entre los estadounidenses del manejo de la economía y los esfuerzos... 21.07.2023, Sputnik Mundo

A finales de junio, apenas dos meses después de anunciar oficialmente su intención de presentarse en los comicios del 2024 para buscar su reelección, el presidente estadounidense Joe Biden realizó un discurso en la ciudad de Chicago centrado en sus presuntos logros económicos.El evento, considerado el primer acto de campaña del mandatario demócrata de cara al 2024, giró en torno a lo que presentó como "Bidenomics", oponiendo sus ideas para reforzar a la clase media y sacar a la clase baja de la pobreza con lo que se conoce como "Reaganomics", la gestión económica durante el gobierno del presidente Ronald Reagan (1981 a 1989), basada en la teoría del goteo y el recetario neoliberal ortodoxo.De acuerdo a un artículo de Bloomberg, este relanzamiento de Biden tuvo como origen lo que describen como el "pánico" que experimentaron los funcionarios de la Casa Blanca un mes atrás al ver las encuestas exhibiendo la mala aceptación de la gestión económica de la Administración del militante del Partido Demócrata.Los estadounidenses, explica el artículo, todavía resienten los dos años de precios históricamente altos para todo (comida, alquiler, viajes, vivienda, automóviles) que han sufrido durante la gestión del demócrata, lo que explica su baja aprobación.Conscientes de este contexto adverso, "los altos funcionarios de Biden decidieron que necesitaban un cambio de marca, por lo que adoptaron el término 'Bidenomics' como una forma de reformular sus políticas existentes para un público que se siente tibio con respecto al presidente", señala el medio.En ese sentido, Bloomberg califica lo que intenta hacer el equipo de Biden como un "acto de malabarismo político", al intentar vender sus presuntos éxitos económicos —desmentidos por los datos— a personas que no sienten mejora alguna en sus vidas, todo sin intentar resultar arrogantes o sin exhibir falta de empatía con respecto a las preocupaciones de los ciudadanos."Es una estrategia arriesgada decirle a la gente que sus sentimientos sobre el desempeño de la economía son incorrectos", le dijo a Bloomberg el analista Michael Strain, director de estudios de política económica del centro de estudios American Enterprise Institute. "Puede hacerte parecer como que vives en otra realidad".Además, indica irónicamente el medio, "Bidenecomics" es apenas una estrategia de márketing, no un nuevo plan gubernamental que pueda realmente cambiar la situación de la alicaída economía de EEUU.El economista Mark Zandi, jefe de Moody's Analytics, dice que este relanzamiento puede que no sea suficiente para la campaña del mandatario, debido a que la economía de EEUU se encuentra en un estado "vulnerable" y cualquier suceso negativo podría empeorar la situación. Por ello, el experto ironiza al decirle a Bloomberg que Biden debe también "rezar" y tener suerte."Si la elección termina girando principalmente en torno a los bolsillos de los votantes (...), entonces el equipo de Biden sabe que debe abordar la economía de frente, incluso si persiste esta desconexión entre las percepciones de los votantes", concluyen.

