Una "incomodidad silenciosa" envuelve a la Feria del Libro de Lima por la crisis política del Perú

Una "incomodidad silenciosa" envuelve a la Feria del Libro de Lima por la crisis política del Perú

21.07.2023

El evento, que inicia este viernes 21 de julio, concluirá el domingo 6 de agosto, con más de 900 actividades culturales, de acuerdo con su oficina de prensa, y un énfasis en el centenario de la obra poética más vanguardista de Vallejo, Trilce, publicada en 1922 y reeditada en curaduría facsimilar este 2022 de manera conmemorativa.Más allá de las peculiaridades del programa y del tono festivo de los organizadores ante la inauguración, peruanas y peruanos expresaron su suspicacia ante el encuentro cultural, que ocurre apenas dos días después de la llamada tercera toma de Lima, protesta multitudinaria contra la presidenta Dina Boluarte, y en medio de una crisis política mantenida en el Perú desde la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022 por determinación del poder legislativo.Entre las principales demandas de los inconformes figuran la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, convocatoria a elecciones anticipadas y la conformación de una asamblea constituyente dedicada a elaborar una nueva carta magna que sustituya la que actualmente rige el Perú y que impulsó por el presidente Alberto Fujimori en 1993.Consultado por Sputnik, el estudiante de escritura creativa Jorge Isaac Aróstegui considera que la FIL Lima arranca en un clima de "incomodidad silenciosa" por el contraste entre el evento cultural y las tensiones sociales que vive no sólo la capital, sino todo el país."El tema cultural no escapa a la crisis democrática. Un evento moderado por grandes capitales es a veces desapercibido por pueblos tan lejanos como la idea misma de un libro", considera."¿Ya abrió la FIL? No podría importarme menos. Ojalá y los organizadores hicieran algo para al menos regular a las empresas y librerías que explotan a sus trabajadores, en su mayoría estudiantes universitarios. Y ojalá la FIL algún día sea más que un evento para vender libros", anota, a su vez, la filósofa Román Marroquín, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su cuenta de Twitter.Otro impacto de la crisis política peruana en el evento cultural fue la renuncia de la participación de México, país que figuraba como el invitado de honor, luego de que la presidenta Boluarte cruzara críticas con su par norteamericano, Andrés Manuel López Obrador.El presidente mexicano no ha ocultado su apoyo al presidente Castillo, hoy encarcelado, e incluso ofreció asilo político a su familia, mientras que ha reiterado varias veces en pronunciamientos públicos que considera ilegítimo el ascenso al cargo de Boluarte, quien en respuesta ha degradado la relación diplomática entre Lima y Ciudad de México.En febrero de 2023, la Cámara Peruana del Libro, organizadora de la feria, notificó la decisión mexicana de declinar su participación.

