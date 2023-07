https://sputniknews.lat/20230722/erdogan-pide-a-occidente-cumplir-con-las-demandas-rusas-del-acuerdo-de-granos-del-mar-negro-1141816707.html

Erdogan pide a Occidente cumplir con las demandas rusas del acuerdo de granos del mar Negro

Erdogan pide a Occidente cumplir con las demandas rusas del acuerdo de granos del mar Negro

El presidente turco, que ha sido mediador del pacto junto con las Naciones Unidas, reconoció la validez del reclamo de Moscú para suspender el pacto. 22.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-22T04:41+0000

2023-07-22T04:41+0000

2023-07-22T04:41+0000

internacional

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

recep tayyip erdogan

swift

vladímir putin

rusia

acuerdo de granos del mar negro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/07/1135490539_0:226:2838:1822_1920x0_80_0_0_4e587a5f9bb608d6e3b03b7b6e1b852a.jpg

Respondiendo preguntas de periodistas en un vuelo de retorno a Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan llamó a los países de Occidente a escuchar los argumentos de Rusia con el objetivo de reanudar el acuerdo de granos del mar Negro.Erdogan, quien acaba de iniciar su tercer mandato tras ganar las elecciones celebradas a fines de mayo, dijo que las conversaciones que se llevarán a cabo próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, podrían conducir a la renovación de la iniciativa.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoniaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia da por terminado su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.La Iniciativa de Granos del mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el pasado 22 de julio de 2022, prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes, a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el 17 de mayo por dos meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas de alimento.No obstante, el 17 de junio Putin comunicó que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. Por su parte, el 21 de junio el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que no había requisitos previos para prorrogar el acuerdo sobre cereales.Mientras Rusia cumplió con su parte garantizando un corredor seguro a través de áreas marítimas controladas por la Armada rusa en medio de la operación militar en Ucrania, para que se pueda llevar adelante la exportación de granos por parte de Kiev, Estados Unidos y la Unión Europea no levantaron ni aliviaron las sanciones que impusieron a Moscú, como por ejemplo la desconexión del sistema bancario SWIFT, boicoteando de facto la exportación de productos rusos, al entorpecer su comercialización.El presidente turco añadió este 21 de julio que era necesario que la iniciativa se reanudara, por lo que adelantó que su Gobierno utilizará "todos los instrumentos de la diplomacia" para garantizar su continuación.

https://sputniknews.lat/20230719/turquia-no-pondra-en-peligro-sus-barcos-para-ayudar-a-ucrania-con-la-exportacion-de-granos-1141689406.html

https://sputniknews.lat/20230719/moscu-da-a-la-onu-3-meses-para-cumplir-el-memorando-para-exportar-granos-rusos-1141694390.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, recep tayyip erdogan, swift, vladímir putin, rusia, acuerdo de granos del mar negro