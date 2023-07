https://sputniknews.lat/20230722/es-un-pais-de-emigrantes-por-que-la-mitad-de-los-colombianos-quiere-irse-al-exterior-1141807622.html

"Es un país de emigrantes": ¿por qué la mitad de los colombianos quiere irse al exterior?

Mientras que la agenda de migración en Colombia ha estado acaparada por la llegada de extranjeros al país, los investigadores y autoridades nacionales han olvidado un tema que es latente y que recientemente despertó las alarmas.A finales de junio, la empresa consultora CID Gallup compartió los resultados de la encuesta con la que quiso indagar los deseos de los latinoamericanos de migrar y hacer vida en otros países. El 49% de los colombianos preguntados manifestó querer irse. Incluso, Colombia fue el país que lideró la tendencia en el sondeo regional, seguido por República Dominicana, Ecuador y Honduras.Más que un deseo, como expresa la consulta de CID Gallup, el aumento de la migración de colombianos es una realidad. De acuerdo con un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en 2022, 547.000 ciudadanos salieron del país con el objetivo de buscar otro lugar de residencia.Con esa cifra, el 2022 se convirtió en el año en que más colombianos han emigrado, por encima de 1999, 2000 y 2001, cuando la situación económica y de seguridad llevó a muchas personas a tomar la decisión de buscar más oportunidades y tranquilidad fuera de las fronteras nacionales.Entendiendo las motivacionesCarol es ingeniera industrial, graduada de una de las principales universidades de Bogotá. Obtuvo su título profesional en 2011 y está desempleada desde 2017. Ese año, se presentó para obtener la visa de ingreso a Estados Unidos y le fue negada. Lo hizo de nuevo en 2019. La respuesta fue la misma. Ahora, luego de una pandemia en la que tuvo que cocinar postres para subsistir, tiene pensado viajar de manera ilegal a territorio estadounidense. Ha recolectado, a la fecha, 5.000 dólares, dinero con el que espera llegar hasta la ciudad de Dallas, Texas (sur), donde vive una amiga suya.De acuerdo con Cabrera, normalmente la principal motivación por la que los colombianos emigren es la situación económica —falta de empleo, empleo informal, inflación, etcétera—, pero hay otras razones que pueden ayudar a entender la situación actual.Otros motivos se encuentran los factores social y de seguridad. "Después de las diferentes protestas sociales de los últimos dos años, en algunas personas cambió la percepción de poder desarrollar un proyecto de vida en el país. Sumémosle los escenarios de inseguridad, no solo en las zonas urbanas, sino en las rurales, donde siguen matando a líderes sociales y que son controlados por grupos armados al margen de la ley".Además de las condiciones internas, Cabrera agrega una externa y es la apertura de otros países a recibir migrantes, poniendo el ejemplo de España. "Allí las aplicaciones para refugio colombiano se han venido incrementando desde el año pasado y esto es otra de las razones que está detrás de la salida de los connacionales", explica.El factor PetroTras la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, en junio de 2022, en el país se escuchó decir a varias personas, entre ellas artistas como la cantante de música popular Marbelle y políticos como Jónatan Tamayo, exsenador, que se irían del país. Una manera de acentuar su rechazo al hoy ocupante de la Casa de Nariño, sede del ejecutivo del país sudamericano.En el caso de Tamayo, este cumplió a medias su promesa, pues el excongresista sacó a su familia de Colombia y la radicó en Estados Unidos, mientras él ha estado yendo y viniendo al país sudamericano. Pero, así como él, otras personas del común, y en desacuerdo con el proyecto político del presidente Petro, han migrado.Y esa motivación también ha figurado en la consideración de las investigaciones relacionadas al tema. "En cuanto a lo político, podemos afirmar que hay personas que no están de acuerdo o no son partidarias del cambio de Gobierno que tuvimos en el país el año pasado, y eso también les ha llevado a pensar en irse y buscar oportunidades en estos territorios".Siendo el presidente la motivación, la situación económica o la falta de oportunidades, Cabrera insiste que Colombia es un país de emigrantes. De hecho, según un estudio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, recogido por el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, el número de colombianos que vive en Estados Unidos aumentó un 17% entre 2015 y 2020.Ahora la tarea que queda pendiente para autoridades e investigadores es reconocer quiénes son las personas que emigran, así como las condiciones económicas, sociales y de seguridad en sus territorios, para así plantear políticas públicas y programas que les permitan construir un proyecto de vida en Colombia.

