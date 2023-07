https://sputniknews.lat/20230723/en-esta-caravana-actuaron-los-mas-grandes-de-mexico-el-origen-de-los-eventos-masivos--video-1141809101.html

En esta caravana actuaron los más grandes de México: ¿el origen de los eventos masivos? | Video

En esta caravana actuaron los más grandes de México: ¿el origen de los eventos masivos? | Video

Se trata de La Caravana Corona, que entre 1958 y 1982 recorrió México con un show que incluyó a artistas de la talla de Juan Gabriel, Lola Beltrán y Vicente... 23.07.2023, Sputnik Mundo

En el 2023, y desde hace ya varios años, los fanáticos de la música en México pueden disfrutar casi todos los meses en las principales ciudades del país de festivales masivos que reúnen a los más importantes representantes de todo tipo de géneros, desde el pop, hasta la electrónica y el reguetón.Uno de ellos, tal vez el que se ha convertido en el más relevante a juzgar por la calidad de sus artistas invitados y su convocatoria, es el Corona Capital, que se considera la versión local de festivales internacionales de primer nivel, como el Primavera Sound, Glastonbury o Coachella, y que en noviembre realizará su décima edición en la Ciudad de México. Curiosamente, casi 80 años atrás la conocida empresa cervecera mexicana también fue la responsable de pastrocinar el que es considerado el principal antecedente de los espectáculos masivos en el país, la llamada Caravana Corona, un show itinerante que entre 1958 y 1982 llevó a los principales artistas musicales, de radio y televisión de México y Latinoamérica, hasta el último rincón del país.Los responsables de ese longevo show, Guillermo Vallejo y Martha Badager, un matrimonio de empresarios teatrales, convocaron a cantantes como Pedro Infante, José Alfredo Jimenez, Celia Cruz, Juan Gabriel y Vicente Fernández, pero también a vedettes como la argentina Zulma Faiad o el dúo cómico Viruta y Capulina, creando un espectáculo que agotaba las localidades allí donde se presentase, con tres funciones diarias y entradas a precios populares para alentar el acercamiento entre el público y los artistas."Mi padre falleció cuando yo era chica y mi madre murió en el año 2000. Y siempre quise realizar una exhibición que destacara el gran esfuerzo que hicieron ellos, junto a cientos y cientos de artistas, viajando en rutas que no eran las más seguras, dando lo mejor sin importar si llovía o hacía calor, llevando alegría a cada pueblo del país, pavimentando el camino de los artistas que vinieron después y que triunfan ahora”, dice orgullosa Vallejo a Sputnik.Titulada "La Caravana: Ídolos del pueblo", la exhibición reúne cientos de fotos retratando la vida arriba y abajo del escenario en estas giras, además de los vestuarios originales que utilizaban en sus presentaciones Lola Beltrán o las míticas hermanas Huerta, como también los coloridos afiches que se pegaban para anunciar la llegada de este espectaculo ambulante a los pueblos y ciudades, y todo tipo de objetos personales y souvenirs de los artistas.Como si fuera poco, se reproduce la taquilla y las gradas de una plaza de toros, uno de los escenarios favoritos, junto a los cines de barrio, donde La Caravana se presentaba con sus shows de dos horas y una decena de artistas rotativos en escena. Primero, subían al escenario lo que llamaban "números resueltos", es decir, aquellos que podían realizarse individualmente, como un mago o un ventrilocuo. Después, llegaban las grandes atracciones, un cantante (con un acompañamiento de banda o mariachis) o una diva, con su grupo de bailarines."Además, se trataba de un show de gran valor, porque en una sola función tenías artistas de distinto género. Y no había nada de eso de tener que elegir si el que iba a ir era el cumpleañero, o la abuelita para agasajarla; toda la familia podía ir porque los boletos eran accesibles", explica Vallejo.La clave de la convocatoria de un abanico tan amplio y exitoso de artistas para sumarse a estas largas giras, que podían durar hasta dos meses, era el profesionalismo pero también la calidez de este matrimonio de empresarios, explica su hija.Organizar esta exhibición, que seguirá disponible hasta el 20 de agosto, la conectó no solo con ese pasado de oro de la cultura popular mexicana, sino también con su propia infancia y los recuerdos familiares, revela Vallejo."Yo era chica cuando la Caravana terminó, entonces tengo apenas algunos recuerdos de todo lo que pasaba allí, pero mi madre me platicaba muchísimo de lo que era esa vida, entonces cuando fue el día de la inauguración, fue un asunto de muchas lágrimas, porque era la realización de este sueño que era volver a traer esta hermosa historia protagonizada por mis padres y todos estos grandes artistas", concluye.

