Occidente no frena: España envía a Kiev más tanques Leopard y otros blindados

Occidente no frena: España envía a Kiev más tanques Leopard y otros blindados

El Gobierno de España envió nuevo equipo militar a Ucrania que incluye cuatro tanques Leopard 2A4, informó este 24 de julio el Ministerio de Defensa del país... 24.07.2023

Los equipos partieron desde el puerto de Santander en un barco y se espera que el material pueda ser entregado a las Fuerzas Armadas ucranianas a principios de agosto.El paquete está compuesto por cuatro tanques Leopard 2A4 que se sumarán a los seis Leopard 2 de las mismas características que ya fueron enviados al Gobierno de Volodímir Zelenski, precisó el Ministerio.Estos cuatro tanques pertenecen al lote de 10 unidades inicialmente comprometidas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que, debido a su mal estado de conservación, no pudieron incluirse en la partida que se envió en mayo, cuando se entregaron a Ucrania seis de esos carros de combate.De acuerdo con la información, también fueron enviados 10 vehículos acorazados TOAs (Tasporte Oruga Acorazado) M-113, 10 camiones de la Armada, un vehículo blindado multipropósito, tres ambulancias civiles y una ambulancia blindada BMR, así como una ambulancia civil blindada.Parte del equipo estará destinado a la guardia fronteriza ucraniana, detalló el Ministerio de Defensa de España.España y otros países de Europa han destinado miles de millones de dólares para sostener al Ejército de Ucrania desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en ese país europeo, en febrero de 2022. El 21 de julio, Alemania anunció que entregó a Ucrania 10 tanques Leopard 1 A5, 20 ametralladoras MG3, 1.305 proyectiles y 2.064 municiones de humo de 155 mm, un sistema de puente, 12 remolques y cuatro vehículos blindados.Asimismo, durante la última semana mandaron a Ucrania 16 camiones Zetros, 10 radares y 100.000 botiquines de primeros auxilios.El pasado 14 de julio, el canciller federal alemán, Olaf Scholz, anunció que los gastos de Berlín en armas para Kiev desde el 24 de febrero de 2022 hasta el año 2027 pueden alcanzar unos 17.000 millones de euros.Recientemente, países de la Unión Europea (UE) debatieron la formación de un fondo de 20.000 millones de euros para mantener abastecidas a las tropas ucranianas durante los próximos cuatro años.Según el plan de Bruselas, el bloque no pagaría directamente por las armas de Ucrania, sino que ayudará a los países a cubrir sus propios costos de compra y donación de armas a Kiev y brindará capacitación al Ejército ucraniano.Hasta ahora, la Unión Europea (UE) ha asignado 4.000 millones de euros para el fondo militar. Esta propuesta se sumó a la iniciativa de Bruselas de asignar 50.000 millones de euros en asistencia no militar a Ucrania desde el próximo año y hasta 2027.Hungría se ha opuesto a la financiación de 20.000 millones de euros y dijo que mantendría su inconformidad hasta que Kiev elimine al banco húngaro OTP de su lista de "patrocinadores de guerra".

