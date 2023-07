Presidenta del PSOE: "Estamos en condiciones de volver a liderar un Gobierno de coalición"

https://sputniknews.lat/20230724/presidenta-del-psoe-estamos-en-condiciones-de-volver-a-liderar-un-gobierno-de-coalicion-1141875383.html

En exclusiva, conversamos con Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sobre las repercusiones de las elecciones generales. En otro orden, abordamos la polémica en Colombia por el nombramiento del nuevo gestor de paz, en el marco del conflicto armado. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-07-24T22:00+0000

2023-07-24T22:05+0000

A pesar de los pronósticos respecto a un cómodo triunfo electoral del Partido Popular (PP), y de una posible alianza con el ultraderechista Vox, el actual Gobierno liderado por Pedro Sánchez dejó un mensaje claro.Su partido, el Socialista Obrero Español (PSOE), se ubicó en segundo lugar con 122 escaños en el Congreso y 72 en el Senado.El opositor PP resultó primero, con 136 escaños de los 350 del Congreso y 120 senadores de los 266 de la totalidad del Senado.En este contexto, el actual presidente Sánchez podrá negociar con formaciones políticas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco para formar un nuevo Gobierno y mantenerse en el poder.En tanto el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció su intención de formar un nuevo Gobierno y reclamó "responsabilidad para evitar bloqueos".La inquietud radica no solo en la formación de un nuevo Ejecutivo, sino en la posibilidad de convocar a nuevos comicios en seis meses.En órbita entrevistó, en exclusiva, a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).De acuerdo con la presidenta del PSOE, la fuerza política gobernante, "está en condiciones de volver a liderar un Gobierno de coalición junto a otros partidos en el Parlamento. La meta es garantizar el avance de políticas progresistas como las que hemos llevado a cabo durante estos últimos cuatro años".Expertos consultados por Sputnik coinciden en que los españoles no querrán ir de nuevo a las urnas.En su análisis, Narbona, consideró que "la mayoría de la ciudadanía no ha querido un Gobierno de derecha unido con otro de ultraderecha, es decir de PP y de Vox. Y prefiere la conducción de un Ejecutivo progresista, que en esta instancia ha logrado más votos y escaños que en los comicios de 2019".La presidenta del PSOE consideró que "la mayoría de los españoles entendió que durante estos últimos años el objetivo principal del actual Gobierno ha sido instaurar una mayor Justicia social, ayudar a los colectivos más vulnerables y transformar el país".Asimismo, la entrevistada resaltó logros de la actual gestión en sectores como economía, energía y nuevas tecnologías.Narbona recordó la experiencia de negociación del actual Gobierno de coalición, que "ha gobernado en minoría, con aciertos puntuales con distintos grupos en el Parlamento. De esta forma sacamos adelante unas 200 leyes. Esto no es algo imposible. Hay voluntad de lograr una estabilidad para seguir gobernando".En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— a las repercusiones del nombramiento del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, como gestor de paz del conflicto armado, por decisión del presidente Gustavo Petro.Diferentes voces se pronunciaron tras el nombramiento, criticado por activistas y políticos opositores, como el caso del propio exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010). A su criterio, Mancuso suele mentir y sostuvo que existe "discriminación" en la designación.Desde EEUU ―país donde ya cumplió su condena aunque se encuentra detenido en un centro para migrantes―, Mancuso expresó su voluntad en colaborar en el proceso de paz total, emblema de la Administración Petro.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

