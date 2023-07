https://sputniknews.lat/20230725/un-nuevo-desafio-para-petro-lidiar-con-el-sorpresivo-nuevo-presidente-del-senado-1141876583.html

Un nuevo desafío para Petro: lidiar con el sorpresivo nuevo presidente del Senado

Un nuevo desafío para Petro: lidiar con el sorpresivo nuevo presidente del Senado

La sorpresiva designación de Iván Name como presidente del Senado colombiano es vista como un nuevo desafío para el Gobierno de Gustavo Petro. En diálogo con... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T03:05+0000

2023-07-25T03:05+0000

2023-07-25T03:05+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

política

alianza verde

congreso de la república de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/14/1135999997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39bcadab685beac5a0bfb3d3a6390497.jpg

La elección del congresista Iván Name en la presidencia de la Cámara de Senadores es vista como una derrota a la Casa de Nariño. El senador, electo con el voto de los legisladores, no era la opción deseada por el Gobierno, que optaba por Angélica Lozano para el puesto.La nueva Presidencia del Senado era prioritaria para el Gobierno, en un contexto de ausencia de mayorías en el Congreso y la necesidad de generar consensos para concretar sus esperadas reformas. El sorpresivo triunfo de Name, quien se autopostuló sin el previo acuerdo de su propio partido Alianza Verde, obligó a la bancada del oficialista Pacto Histórico a reunirse para evaluar los desafíos que enfrentará si quiere obtener luz verde a sus propuestas.Name consiguió su victoria con 54 votos del plenario y una diferencia de cuatro puntos sobre Lozano. Pese a que Lozano era la candidata definida en la interna de la Coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, la postulación independiente del congresista reunió considerables apoyos dentro de los opositores Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, algunos votos del Partido Liberal, el partido de La U, el partido independiente MIRA y la propia Alianza Verde que lo llevaron a quedarse con el puesto.El analista explicó que las candidaturas a presidir el Senado habitualmente surgen de acuerdos dentro de los partidos. En este caso, si bien "no está prohibido" que Name se postulara por su cuenta, la actitud del legislador resulta en una "deslealtad política" a su partido, que apoyaba la candidatura de Lozano.En rueda de prensa luego de ser designado presidente del Senado, Name buscó posicionarse como un político independiente que no acepta instrucciones directas. "Al Senado y al Congreso no le pesa un collar en el cuello del presidencialismo", dijo a medios colombianos.Giraldo observó que, además de esa reivindicada independencia, la presidencia de Name estará marcada por un "forcejeo en el Congreso" debido a que el dirigente tendrá que complacer al sector de su partido que es de centro derecha y al sector que responde a la centro izquierda.Para Giraldo, el nuevo líder del Senado ya ha dado señales de que intentará facilitarle la tarea al presidente Petro, en el sentido de hacer más accesible el tratamiento de los proyectos y que haya celeridad y disposición ante las necesidades que tenga el Gobierno de sesiones extraordinarias.En ese sentido, Name defendió el debate y la "necesidad de reformas" pero advirtió que bajo su liderazgo solo se aprobarán proyectos que favorezcan al país. "De aquí saldrán las leyes que convengan a Colombia y no saldrán las que no convengan", aseguró y agregó que el Parlamento no aprobará lo que se diga o proponga, sino lo que se pueda convenir.Además de coordinar estrategias con el nuevo presidente, Petro afrontará diversas dificultades a la hora de sacar adelante sus reformas: tendrá que negociar uno a uno con los congresistas tratando de sustraer personas de los diferentes partidos para lograr una mayoría en el Senado y estará condicionado por las elecciones territoriales, que podrán afectar el comportamiento de los congresistas.

https://sputniknews.lat/20230623/asi-le-fue-al-presidente-petro-en-la-primera-legislatura-del-congreso-colombiano-1140858750.html

https://sputniknews.lat/20230708/adios-al-uribismo-en-colombia-el-declive-del-centro-democratico-partido-opositor-a-petro-1141352563.html

https://sputniknews.lat/20230628/politica-de-paz-total-de-gustavo-petro-podria-ser-tumbada-por-la-justicia-colombiana-1141050864.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

colombia, gustavo petro, política, alianza verde, congreso de la república de colombia