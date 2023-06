https://sputniknews.lat/20230623/asi-le-fue-al-presidente-petro-en-la-primera-legislatura-del-congreso-colombiano-1140858750.html

Así le fue al presidente Petro en la primera legislatura del Congreso colombiano

Así le fue al presidente Petro en la primera legislatura del Congreso colombiano

El Gobierno colombiano hace un balance general positivo, sin desconocer que hubo proyectos que se hundieron. Sin embargo, el analista político Héctor Riveros... 23.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-23T02:16+0000

2023-06-23T02:16+0000

2023-06-23T02:16+0000

américa latina

gustavo petro

luis fernando velasco

colombia

gobierno de colombia

congreso de la república de colombia

reforma tributaria

reforma de pensiones

política

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/13/1138351389_0:0:2054:1156_1920x0_80_0_0_1c1708c861cb1c70931f37a0ed442357.jpg

La Administración de Gustavo Petro pasó la primera prueba con el Congreso tras la finalización de la legislatura (año legislativo) el pasado 20 de junio. Fue un periodo en el que hubo momentos en los que las mayorías funcionaron a toda marcha y le aprobaron los proyectos al presidente, y otro que estuvo marcado por las polémicas del Ejecutivo y las disputas con los partidos políticos a raíz de la reforma a la salud.En este primer año, el Gobierno radicó 12 proyectos en el Senado y 13 en la Cámara. Solamente 11 de esos 25 fueron aprobados hasta el 20 de junio, según el Observatorio Agenda Legislativa de la Universidad Externado. Menos del 50% del paquete legislativo pasó el examen.Sin embargo, dos de las grandes iniciativas presentadas por el Ejecutivo seguirán su trámite en la siguiente legislatura, que comienza el próximo 20 de julio. Se trata de la reforma a la salud, el caballito de pelea del Gobierno con los partidos tradicionales, y la reforma pensional.Del paquete de las llamadas reformas sociales, por las que se movilizaron a favor miles de personas a principios de junio, la laboral se terminó hundiendo. Esta última volverá a ser presentada el 20 de julio, confirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. A su juicio, este primer año no tuvo tan mal balance."Comenzamos con una reforma tributaria que le pidió un mayor aporte a los sectores poderosos sin tocar a las clases populares. Pasamos por el Plan de Desarrollo que es el norte del Gobierno, y actos legislativos como el de jurisdicción agraria para llegar con solución de conflictos a las zonas rurales de nuestro país y el tratado de Escazú que nos sintoniza con nuestra propuesta sobre la lucha contra el calentamiento global", enumeró Velasco en un video enviado a los medios de prensa.Además de las mencionadas, la reforma política, la ley de sometimiento a las bandas criminales y el proyecto para humanizar las cárceles tampoco avanzaron. Mientras la Administración de Petro trata de remarcar lo positivo, el balance de los analistas se enfoca más en las nuevas dinámicas que se presentaron en el Congreso con el primer Gobierno progresista en la historia del país, y menos en los números y la efectividad.Una lectura diferente"Estrenamos sistema político en Colombia con la elección de Gustavo Petro. Antes de él, estábamos acostumbrados a un sistema más o menos unanimista y con una oposición muy minoritaria, que no tenía ninguna capacidad de control, ni mucho menos de bloqueo. Y nos estamos dando cuenta de cómo funcionan los sistemas políticos como el nuestro", señaló a Sputnik el analista político Héctor Riveros.A juicio del experto, Colombia apenas está entendiendo lo que debería ser el sistema de separación de poderes y el de pesos y contrapesos. Un indicador de que un mandatario concentra mucho poder es el número de iniciativas aprobadas por el Congreso. Eso parecía pasar durante el primer semestre de la legislatura —del 20 de julio al 16 de diciembre de 2022—, en el que proyectos como la ratificación de Escazú fueron aprobados fácilmente, cuando en el Congreso pasado, bajo la Presidencia de Iván Duque (2018-2022), no tuvieron asidero.Se asumió entonces que Petro construyó una gobernabilidad sólida con los partidos tradicionales Liberal, Conservador y de la U, pues la reforma tributaria, la que más recaudación ha propuesto, también fue tramitada a toda velocidad.De acuerdo con el analista, la reforma tributaria no tenía tintes ideológicos, por lo que le resultó menos complejo al Gobierno y al entonces ministro del Interior Alfonso Prada acompañar los debates, convencer a los congresistas y asegurar los votos. Y eso ocurrió con otras iniciativas que no eran el corazón de las promesas de campaña del primer mandatario."Con cada proyecto, el presidente tuvo que armar la mayoría. Nadie que conociera realmente la política colombiana debió de creer lo de la aplanadora". Por eso, el Gobierno empezó a cojear con las divergencias en la reforma política y luego en la reforma a la salud, que terminó siendo la piedra en el zapato para mantener en pie una coalición construida sin cimientos.Para Riveros, el problema del Gobierno y el mismo presidente fue haber creído que esa coalición estaba bien soportada. "Esa fue su gran derrota y creo que él se dio cuenta, porque después, en vez de tratar de rearmar, lo que hizo fue decretar su disolución por Twitter y eso complicó aún más las relaciones", concluyó.El Congreso permanecerá hasta el 23 de junio bajo la modalidad de sesiones extraordinarias. Y luego entrará al receso legislativo, tiempo en el que el Gobierno tendrá que diseñar una nueva estrategia para buscar cómo reajustar las relaciones con los partidos tradicionales y salvar sus reformas sociales.

https://sputniknews.lat/20230621/congreso-de-colombia-rechaza-la-reforma-laboral-de-petro-por-falta-de-quorum-1140810699.html

https://sputniknews.lat/20230621/el-gobierno-de-petro-enfrenta-mas-protestas-y-la-caida-de-su-reforma-laboral--1140780527.html

https://sputniknews.lat/20230619/gustavo-petro-exhibe-apoyo-ciudadano-del-47-a-un-ano-de-su-triunfo-electoral-1140707855.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

gustavo petro, luis fernando velasco, colombia, gobierno de colombia, congreso de la república de colombia, reforma tributaria, reforma de pensiones, política, 💬 opinión y análisis