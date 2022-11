https://sputniknews.lat/20221118/colombia-ya-tiene-nuevo-sistema-tributario-1132614673.html

Colombia ya tiene nuevo sistema tributario

Colombia ya tiene nuevo sistema tributario

Solo resta la sanción presidencial para que la reforma propuesta por el Ejecutivo de Gustavo Petro comience a regir a partir del año próximo.

La señal más clara de que la reforma tributaria ha sido uno de los pilares de la gestión de Gustavo Petro es su fecha de presentación: el 8 de agosto, a la mañana siguiente de su asunción."Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social" es el título formal del proyecto que fue aprobado este jueves 17 en el Congreso.La iniciativa pretendía recaudar una base de 25 billones de pesos —alrededor de 5.000 millones de dólares— pero las modificaciones al texto original, producto de las negociaciones para su aprobación, relegaron parte de ese monto.Entre los artículos eliminados está el impuesto a las pensiones equivalentes a más de 2.500 dólares, que el Gobierno decidió retirar debido al rechazo de sindicatos y gremios. A criterio de Martínez, el aporte no sería de relevancia, pero el impuesto seguía la “lógica de la igualdad: si hay súperpensiones, deberían contribuir".En tanto, a pesar del cuestionamiento de las empresas, se mantuvo la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta en el sector de hidrocarburos. Esto resulta fundamental en la economía colombiana al representar alrededor del 50% de las exportaciones."Quizá sea lo que más vaya a aportar al recaudo", dijo el entrevistado.Para el economista, la reforma es necesaria porque actualmente la "altísima desigualdad no varía antes y después de impuestos".El nuevo sistema tributario contribuye a reducirla "por la vía de cobrarle a los más ricos de Colombia, especialmente al 2% más rico".En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

