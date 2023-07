https://sputniknews.lat/20230726/energias-renovables-en-argentina-tenemos-los-mejores-factores-de-viento-y-radiacion-1141953282.html

Energías renovables en Argentina: "Tenemos los mejores factores de viento y radiación"

Energías renovables en Argentina: "Tenemos los mejores factores de viento y radiación"

Argentina tiene un gran potencial para posicionarse como líder en el proceso de transición energética con la ayuda del viento. En Buenos Aires, los trabajadores del subte reclaman la eliminación de un material cancerígeno en los vagones.

"Los mejores factores de viento y radiación para producir energía eólica y solar están acá. Por eso sigue siendo interesante invertir a pesar de este contexto económico", dijo a Cara o Ceca Hector Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina.La energía eólica utiliza la energía cinética generada por los molinos de viento y la transforma en electricidad de manera limpia, es decir, sin emisiones de gases de efecto invernadero."Esta modalidad representa el 15% de la matriz energética del país. Argentina va hacia la descarbonización total en el 2050 y ese proceso requiere pasos se están llevando adelante ahora", indicó Moreno."La energía eólica tuvo un gran desarrollo en los cuatro últimos años y ahora lo continúa teniendo, pero con menor impulso, pero a pesar de los inconvenientes la inversión ha continuado", agregó.Trabajadores del subte denuncian que los vagones traen cáncerEn la Ciudad de Buenos Aires, los paros de trabajadores son moneda corriente dadas las dificultades económica, pero los metrodelegados tienen un especial reclamo, porque denuncian que la presencia de asbesto en los vagones de los subtes enferman de cancer a quienes están expuestos a él frecuentemente.Andrea Salmini, secretaria de comunicacion de los metrodelegados y trabajadora de la línea B, confirmó a Cara o Ceca que "hay asbesto en la red de subtes". A pesar de las denuncias "no hubo ningún llamado del Gobierno de la Ciudad para discutir el problema. El subte no es un lugar seguro", afirmó Salmini. Semana sangrienta en EcuadorA semanas de las elecciones presidenciales, la violencia sacude al Ecuador. El 23 de julio, asesinaron al alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, en un ataque armado mientras recorría obras en su municipalidad. Este 25 de julio, el Gobierno de Guillermo Lasso decretó el estado de sitio tras la realización de motines y retención de personal en varias cárceles del país.Andrés Jaramillo, periodista de Ecuador, dijo que Cara o Ceca que "son horas muy tensas y que marcan la campaña electoral. Al menos tres de los ocho candidatos presidenciales suspendieron actividades por el riesgo. Son 37 alcaldes los que recibieron amenazas"."La tensión electoral está entre correístas y anticorreístas, que se ha exacerbado. Luisa González fue elegida para lanzarse por su fidelidad con Rafael Correa. Aunque las cifras no le daban, esta vez se optó por alguien que siga la línea correista. No querían repetir la amarga experiencia que tuvieron con Lenin Moreno", afirmó.

