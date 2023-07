https://sputniknews.lat/20230728/amlo-rechaza-senalamientos-de-la-onu-sobre-caso-ayotzinapa-es-una-campana-contra-el-ejercito-1142036954.html

AMLO rechaza señalamientos de la ONU sobre caso Ayotzinapa: "Es una campaña contra el Ejército"

AMLO rechaza señalamientos de la ONU sobre caso Ayotzinapa: "Es una campaña contra el Ejército"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las críticas y el comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para... 28.07.2023, Sputnik Mundo

El 27 de julio, el organismo multinacional publicó un pronunciamiento donde lamentó la falta de cooperación de dependencias federales mexicanas, como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014."La ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes", expuso.El GIEI, que integró a expertos en la investigación de personas desaparecidas para indagar el caso por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró en su último informe sobre el tema que se retiraban de México debido a que tenían diferencias con la Marina y la Defensa de México, sumadas a las existentes con el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), indentificado con espionaje desde el Estado contra la ciudadanía en tiempos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario mexicano desestimó los dichos de ONU-DH.Además, López Obrador puntualizó que tanto Naciones Unidas como las organizaciones no gubernamentales están financiadas por gobiernos extranjeros, por lo que no actúan de manera transparente y objetiva."La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa [...]. Se los voy a decir: cuando estuve en Nueva York, [noté] que solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos", comparó en su conferencia matutina, este 28 de julio emitida desde Nayarit.Casi una década sin saber de los estudiantesEl 26 de septiembre del año entrante, 2024, el caso Ayotzinapa cumplirá 10 años. En ese lapso, la desaparición de los 43 estudiantes sigue siendo un episodio de violencia sin esclarecer en su totalidad. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando ocurrió el hecho, se investigó el caso y se le trató de dar carpetazo mediante la llamada verdad histórica, una versión enarbolada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que con el paso de los años se desdibuja cada vez más.Lo que se conoce con certeza es que la Administración del priista Peña Nieto mintió sobre sus pesquisas y más sobre la supuesta quema de los jóvenes en el basurero de Cocula, esto con base en investigaciones oficiales y no oficiales más recientes.De los 43, solo tres jóvenes han sido identificados tras casi una década de investigaciones, con base en análisis de restos óseos calcinados que fueron diferenciados mediante estudios forenses genéticos realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria.Una de las grandes promesas del Gobierno de López Obrador fue dar con el paradero de los estudiantes y esclarecer la totalidad del caso, aunque esto no se ha alcanzado."Lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información. Ya se rompió el llamado 'pacto de silencio' y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables", afirmó en su conferencia matutina del 27 de julio.En una conferencia de prensa realizada el 25 de julio en la Ciudad de México, dos de los integrantes del GIEI, el doctor español Carlos Beristain y la abogada colombiana Ángela Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación."Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable", señaló Beristain entonces, en un mensaje emitido desde el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, gestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y donde se alberga un memorial por las víctimas de la matanza de Tlatelolco, perpetrada por las Fuerzas Armadas de México contra estudiantes universitarios en octubre de 1968.

