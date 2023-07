https://sputniknews.lat/20230728/las-relaciones-ruso-estadounidenses-ya-casi-no-existen-quedan-algunas-migajas-1142009029.html

Algo que dio un duro golpe a esos "restos o fragmentos de las relaciones ruso-estadounidenses" es el envío por parte de Washington de proyectiles de racimo a... 28.07.2023, Sputnik Mundo

El embajador de Rusia en el país norteamericano afirmó que los estadounidenses "no tuvieron éxito en sus intentos de disminuir la importancia de la II Cumbre Rusia-África", que tiene lugar estos 27 y 28 de julio en San Petersburgo.Antonov dijo que a pesar de los intentos de Occidente de presionar a los países africanos para que no acudieran a la Cumbre, el evento se desenvuelve con una amplia participación de las delegaciones. Algo, que "está molestando a Washington", sostuvo el diplomático.Además, dijo que ya ha tenido contacto con el cuerpo diplomático de algunos países africanos y ellos valoran mucho el esfuerzo que hizo Rusia para recibir a los invitados de alto rango.Hablando sobre el suministro de municiones de racimo a Kiev, Antonov declaró que Rusia lleva a cabo una política muy cautelosa respecto a este tipo de proyectiles, entiende los peligros de su uso en las localidades pobladas y condena su envío a Kiev."Cuando me dicen, que Ucrania es un país responsable y no lo usará contra la población civil, sabemos que no es verdad. Ucrania ha demostrado con sus acciones que ellos atacan las ciudades pacíficas, ellos llevan atacando Donbás a lo largo de ocho años, ya son nueve, recuerden el ataque contra el puente de Crimea, creo que no hace falta seguir con los ejemplos", dijo Antonov."En cuanto a las relaciones ruso-estadounidenses, hoy prácticamente ya no existen, quedan algunas migajas", apuntó. "Por supuesto, la transferencia de municiones de racimo por parte de los estadounidenses a Ucrania asesta un duro golpe a esos restos o fragmentos de las relaciones ruso-estadounidenses. Me gustaría decirles que, sin duda, tendremos en cuenta esta medida antirrusa de la Administración [Biden] en nuestro trabajo con Washington".

