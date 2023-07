https://sputniknews.lat/20230728/nuevo-pedido-de-fiscalia-guatemalteca-preocupa-a-presidenta-de-corte-electoral-1142038327.html

Nuevo pedido de Fiscalía guatemalteca preocupa a presidenta de corte electoral

Nuevo pedido de Fiscalía guatemalteca preocupa a presidenta de corte electoral

MONTEVIDEO (Sputnik) — La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), Irma Palencia, expresó su preocupación por un reciente pedido del... 28.07.2023

"Entonces nos preocupa por ellos, porque apenas por unos días de trabajo podamos ponerlos en una situación difícil, porque son ciudadanos y aparte de que sean jóvenes, también hay personas un poco mayores", afirmó Palencia en rueda de prensa. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) envió un requerimiento al TSE para conocer el nombre de cada ciudadano que ingresó datos con los resultados de la primera ronda de las elecciones. Palencia comentó que "no sabe qué es lo que se busca [la FECI] con esto", pues la labor de los digitadores se limitaba a digitar una copia escaneada, y que no podía variar ni ser alterada. "Ya no sabemos qué pensar o qué esperar, pero seguimos trabajando como si todo esto no estuviera ocurriendo porque tenemos que garantizar la segunda vuelta", indicó Palencia, a propósito del balotaje que enfrentará el 20 de agosto a Sandra Torres (Unidad Nacional por la Esperanza, conservadora) con Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla, centroizquierda). De acuerdo con el oficio dirigido por la FECI, la solicitud de información de los digitadores está vinculada con un caso abierto contra el Movimiento Semilla por presunta falsificación, el cual fue anunciado justo después de que Arévalo, contra todo pronóstico, pasara a segunda vuelta. Guatemala atraviesa una crisis electoral desde que el Ministerio Público pidiera la suspensión de la personería jurídica de Semilla, lo cual impidió la Corte de Constitucionalidad mediante un amparo. Pese a ello, la FECI desarrolla una serie de solicitudes y procedimientos que Palencia calificó de "arbitrarios" al intervenir ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras Semilla las considera una "persecución política". El secretario general de la OEA, Luis Almagro, viajará el 31 de julio a Guatemala, en respuesta a una invitación del presidente, Alejandro Giammattei, para reunirse con autoridades locales, pero con la intención de encontrarse con Torres y Arévalo.

