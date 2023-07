https://sputniknews.lat/20230729/eeuu-quiere-plantear-un-nuevo-consenso-de-washington-1142055941.html

¿EEUU quiere plantear un nuevo Consenso de Washington?

¿EEUU quiere plantear un nuevo Consenso de Washington?

En tiempos en los que la hegemonía de EEUU está entrando en su ocaso, el investigador del Observatorio del Sur Global, Gabriel Merino, dialogó con GPS... 29.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-29T03:38+0000

2023-07-29T03:38+0000

2023-07-29T03:39+0000

gps internacional

eeuu

perú

pedro castillo

martín vizcarra

jake sullivan

joe biden

barack obama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1d/1142056540_16:0:626:343_1920x0_80_0_0_37e0c3eb66795f14fb3200c41639461f.png

¿EEUU quiere plantear un nuevo Consenso de Washington? ¿EEUU quiere plantear un nuevo Consenso de Washington?

Aunque el Consenso de Washington que marcó la política internacional en la década de 1990 está desapareciendo, en América Latina varias fuerzas políticas e intelectuales aún no pueden reconocer que en EEUU "quedan pocos adeptos a las ideas neoliberales más puras", expresó Merino. "Desde la Administración Obama ha habido un cambio discursivo importante, referente a la reconfiguración estratégica de lo que es denominado como las fuerzas globalistas", explicó.El viejo Consenso "estuvo anclado en la desregulación y el libre mercado, en tanto que el mercado como institución es el mejor y más eficiente asignador de capitales en una economía y que la inversión pública no sirve", sostuvo. Todas estas ideas se mostraron fallidas y "generaron un problema para EEUU", indicó. Ello se evidenció en los discursos de Jake Sullivan, "quien es el asesor de seguridad en la Administración Biden, lo cual es interesante porque vincula a la seguridad con la economía", dijo.Hacia la reconfiguración estratégica de las fuerzas globalistasEn este marco, "se observa con claridad la idea de construir un nuevo Consenso", dijo. Además de Sullivan se destaca la secretaria del Tesoro de EEUU, Jannet Yellen, "quien habla de una economía del lado de la oferta moderna, lo cual quiere decir inversión pública y otras cuestiones", explicó. Por lo tanto, "hay una reconfiguración de las fuerzas globalistas que intentan recuperar liderazgo y frenar el fortalecimiento de los poderes emergentes que da lugar a este escenario de multipolaridad", concluyó.¿Qué pasa en Perú?Los que viven en democracia plena "son aquellos que dirigen la sociedad peruana", dijo a Sputnik el analista Nicolás Fuentes.El poder judicial peruano ordenó el embargo de bienes del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, informó la prensa local. Sobre ello, "la agresividad con la que ha actuado el procurador general de la República es con la que han actuado todos los poderes del Estado", expresó. Llama la atención que a Martín Vizcarra o Pedro Pablo Kuzcynski "no se les haya hecho embargo", indicó. En este marco, "no hay una democracia pura ni una dictadura", explicó Fuentes. En este sentido, "en los modelos que se denominan liberales, hay una democracia plena para la clase social que dirige la sociedad", dijo. Mientras más antagónicas sean las otras clases sociales menos libertades tienen, "porque cuando luchan por sus intereses sufren represión y encarcelamiento", explicó el miembro de la Red Nacional de Derechos Humanos. Aún habiendo sido muy condescendiente con la burguesía financiera y burocrática de Perú, "Castillo fue catalogado como comunista", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en estudios globales Santiago Caetano continuó su análisis sobre los regímenes internacionales.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

eeuu

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

eeuu, perú, pedro castillo, martín vizcarra, jake sullivan, joe biden, barack obama, аудио