La India consigue un misil antirradiación inspirado en un espécimen ruso | Video, fotos

Las características del nuevo misil supersónico indio RudraM-II son comparables a las del proyectil de producción rusa Kh-31, lo cual no es de sorprender, pues... 29.07.2023, Sputnik Mundo

En un evento oficial, el jefe de la Organización de Investigación y Desarrollo para la Defensa de la India, Samir V Kamat, anunció que Nueva Delhi probó con éxito la última versión de su misil antirradiación —conocido también como antirradar—, bautizado RudraM-II.¿Qué es un misil antirradar? A pesar de su nombre, esta arma no tiene nada que ver con la radiación. Está diseñada básicamente para detectar y dirigirse hacia una fuente de emisión de radio enemiga. Suele ser aplicado contra los radares, aunque también puede atacar transmisores de interferencias e incluso radios usadas para comunicaciones. Los misiles antirradiación (ARM, por sus siglas en inglés) son una nueva adición al vasto arsenal de cohetes de la India, con el modelo pionero RudraM-I probado con éxito en vuelo en octubre de 2020.Historia de estos dispositivos indiosHasta 2020, la India no producía sus propios ARM y dependía de los misiles aire-tierra Kh-31 suministrados por Rusia. El primer contacto de las Fuerzas Aéreas indias con esta clase de misiles se produjo en 2001, cuando Nueva Delhi compró unos 150 unidades —que eran una combinación de los Kh-31A y Kh-31P— a su estrecho aliado, Moscú. Posteriormente, en 2019 el país asiático adquirió misiles Kh-31PD, la variante más avanzada y letal del arma. Actualmente, los Kh-31 son utilizados tanto por la Fuerza Aérea como por la Armada de la India.Misiles antirradiación rusos en acción en Ucrania Rusia está empleando activamente los misiles Kh-31PD en Ucrania para atacar la red de defensa antiaérea de Kiev, algo que los planificadores militares de Nueva Delhi han observado con gran interés.El Ministerio de Defensa ruso informa que estos ARM lograron una tasa de 98% de eficiencia contra los objetivos de las fuerzas ucranianas y, para respaldar sus palabras, publicó varios vídeos en los que se ve a cazas Su-35S y Su-30SM lanzándolos.Debido a que el misil Kh-31PD sigue siendo invulnerable a las defensas aéreas gracias a su alta velocidad, que alcanza los 2.500 kilómetros por hora, los pilotos rusos tienen un alto grado de confianza en estos proyectiles.Con un alcance de hasta 250 kilómetros (dependiento de la versión y condiciones de lanzamiento) y una ojiva de 110 kilogramos, esta arma rusa puede emplearse desde una altitud de hasta 15 kilómetros.Lo que ayuda al RudraM-II a golpear al enemigo Se afirma que este misil supersónico no solo es capaz de destruir instalaciones de radar, sino también de golpear sistemas de misiles tierra-aire adversarios.Mientras que la versión anterior del cohete únicamente podía lanzarse desde aviones rusos Su-30MKI, la variante moderna también puede dispararse desde cazas Mirage-2000 adquiridos por la India a Francia en la década de 1980, lo que amplía las capacidades del Ejército indio.Conforme a los desarrolladores militares indios, el nuevo ARM tiene una capacidad de carga útil de 200 kilos. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 6.791 kilómetros por hora y puede apuntar y destruir posiciones de radar enemigas desde una altitud de entre tres y 15 kilómetros. Todas estas características indican que los responsables de defensa indios querían ofrecer a sus tropas una versión extremadamente potente y mejorada del misil ruso Kh-31PD.Mientras que el predecesor del RudraM-II empleaba una cabeza de localización por radar pasiva para apuntar a los radares terrestres del adversario, las capacidades del nuevo misil se han mejorado con la adición de un sensor de imágenes infrarrojas.Con el localizador pasivo y el guiado infrarrojo actuando en tándem, el RudraM-II permite alcanzar fácilmente búnkeres, bases aéreas, depósitos de armas y municiones, hangares de aviones, etcétera, además de atacar objetivos emisores de radiación.

