¿Por qué España tiene poco oro y una parte lo guarda en bancos extranjeros?

Activo de refugio en épocas de crisis, el valor del preciado metal ha venido experimentando altibajos casi constantes en los dos últimos decenios, pero también una revalorización al alza desde 2019. Con un precio actual fijado en 1.776 euros por onza troy, la crisis asociada a la pandemia y posteriormente al conflicto en Ucrania supuso el tope de su encarecimiento.EEUU es el país que acumula las mayores reservas: 8.133 toneladas. Le sigue Alemania (3.355), Italia (2.451), Francia (2.436), Rusia (2.326) y China (2.068). A fecha del primer trimestre de 2023 y aun siendo la cuarta economía de mayor volumen en la eurozona, España contaba exactamente con solo 281,58 toneladas, cantidad incluso menor que otros países de su entorno, como Portugal (382).Esto se debe a que el país se deshizo de una parte muy importante de sus reservas en dos momentos históricos: durante la guerra civil de 1936-1939, cuando el Gobierno español vendió 704 toneladas, y en vísperas de la crisis económica global, en 2007, cuando la crisis de las hipotecas subprime comenzaba a sacudir los mercados financieros y se adivinaba una desaceleración económica, momento en que el Gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero decidió vender otras 133 toneladas (unos 4,3 millones de onzas troy).El objetivo de las ventas de oro de los años 30 era abastecerse de armamentos e insumos para hacer frente a las necesidades económicas y militares del Gobierno de la República Española. El de 2007 fue obtener dinero para invertir en renta fija, un producto financiero que reporta ingresos recurrentes, tal y como justificó el ministro de Economía español de entonces, Pedro Solbes. Desde entonces, la onza troy prácticamente ha triplicado su precio: de 695 dólares en 2007, a 1.912 en marzo de 2023.Un valor todavía seguro"A pesar de que la base mercancía-moneda ya es muy indirecta, el oro sigue constituyendo un valor refugio, especialmente en las crisis, como la que se está decantando en este mismo periodo", declara a Sputnik el economista y sociólogo Daniel Albarracín, consejero en la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, dando una explicación a la fuerte revalorización de este metal desde la pandemia.No obstante, Albarracín subraya que el actual sistema monetario tiene una relación "sumamente indirecta" con el oro desde 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon declaró "la inconvertibilidad del dólar en oro" y la moneda de EEUU "se erigió" en moneda de reserva internacional, "confirmando y extendiendo un sistema de carácter fiduciario". En otras palabras, los bancos centrales pueden imprimir todo el dinero que deseen, pero no pueden emitir oro.Aun así, el oro conforma una parte de los depósitos que mantienen estas entidades nacionales. Junto a los bonos, los derechos especiales de giro del FMI o el papel moneda en divisas, es un activo que puede generar confianza en los mercados ante situaciones de volatilidad económica, pues casi siempre se aprecia en tiempos de incertidumbre económica. Y pese a no ser tan rentable como los títulos de deuda, esta característica le otorga un papel estabilizador.También se guarda fuera del paísPero no todas las reservas de oro del país ibérico se encuentran en las cámaras acorazadas del subsuelo del Banco de España en Madrid. Allí, a 35 metros de profundidad y junto a una importante colección numismática de monedas de oro, se halla solo una parte del metal áureo.En realidad, una cantidad no menor de las 281,58 toneladas del oro español se halla depositada en bancos e instituciones financieras como la Reserva Federal y en un edificio de la base militar de Fort Knox (EEUU), el Banco de Inglaterra (Reino Unido) y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Suiza). A juicio de Albarracín, la práctica de la "diversificación" del oro en diferentes puntos "no es extraña" y es recurrente "en economías secundarias". Fundamentalmente, obedece a motivos de seguridad. "Pero también es expresión de pérdida de soberanía monetaria, algo que, evidentemente, es más acusado en la Eurozona", advierte."Muchas veces las acciones se depositan donde están las empresas", recuerda a Sputnik M.C. Carpintero, consultor bancario independiente, que señala la dificultad de mover el dinero en general y el oro en particular. "El dinero se queda donde se produce, en moneda nacional. Y si en ese lugar hay un mercado donde invertirlo en un valor seguro como el oro, allí se deja y te ahorras los gastos de moverlo", explica.Menos riesgos, nuevo respaldoEn este sentido, cabe recordar el bloqueo al acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Reino Unido, retenidas en el Banco de Inglaterra y objeto de litigios judiciales entre el Gobierno venezolano y las autoridades británicas, que inicialmente otorgaron tal acceso al político opositor Juan Guaidó.La cuestión de los riesgos de mantener activos de un país en otro entronca también con el planteamiento de la creación de nuevas monedas de reserva. "La irrupción, por ejemplo, de una posible moneda fruto de una cesta de monedas en Asia, que es el correlato de la emergencia china y de otros BRICS, está detrás de la erosión relativa y paulatina de la influencia del dólar estadounidense", afirma D. Albarracín, para quien el actual periodo de tensión geoestratégica está afectando a la "posible reconfiguración" de las cadenas de valor global, dada la interconexión entre "las luchas interimperialistas y las disputas por los mercados mundiales".En su opinión, es posible reformular el respaldo de una moneda. "Antaño era el oro, ahora la potencia económica del país o el mismo Estado es lo predominante, pero su fundamento puede encontrar otras bases", matiza.

