https://sputniknews.lat/20230729/putin-destaca-grandes-posibilidades-de-cooperacion-con-guinea-bissau-1142067076.html

Putin destaca grandes posibilidades de cooperación con Guinea Bissau

Putin destaca grandes posibilidades de cooperación con Guinea Bissau

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Rusia y Guinea Bissau tienen una capacidad de cooperación aún por descubrir, subrayó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una... 29.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-29T16:04+0000

2023-07-29T16:04+0000

2023-07-29T17:19+0000

internacional

política

vladímir putin

guinea-bissau

🌍 áfrica

ii cumbre rusia-áfrica (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1d/1142066888_0:20:2944:1676_1920x0_80_0_0_1acc8bdf6c20934ee07692f73d5fb373.jpg

Detalló que se trata de "los ámbitos como la exploración geológica, la explotación de los recursos minerales, el desarrollo de la infraestructura, la energía y la agricultura". El líder ruso destacó la similitud de las posturas de los dos países sobre "la creación de un orden mundial multipolar y de la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo, el respeto del derecho internacional, la preservación del papel central y de coordinación de Naciones Unidas". Además, Putin agradeció a Guinea Bissau su apoyo continuo de las candidaturas rusas a la ONU y otras organizaciones internacionales. La ciudad rusa de San Petersburgo acogió el 27 y el 28 de julio la segunda cumbre y el foro económico y humanitario Rusia-África. La agencia Sputnik actúa como socio informativo del evento, cuyo lema es 'Por la paz, la seguridad y el desarrollo'. La Iniciativa de Granos del Mar NegroAsimismo, el ministro de Exteriores de Guinea Bissau, Morissanda Kouyaté, afirmó a Sputnik que el país pide a Rusia que vuelva a implementar la Iniciativa de Granos del Mar Negro."Agradezco al presidente Putin las aclaraciones sobre el acuerdo de granos, ya que hubo algunas cosas que no sabíamos. En nombre de Guinea Bissau, puedo decir que, aunque no se cumplieron algunas disposiciones del acuerdo, le pedimos [a Putin] que presione más para restablecer el acuerdo," indicó Kouyaté al margen de la cumbre Rusia-África.Aunque Rusia tuvo motivos para retirarse del acuerdo, continuó, Guinea Bissau le pide que "muestre generosidad y considere otras concesiones que se puedan hacer" para que el mundo no se vea afectado por la suspensión del pacto alimentario.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspende su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.A partir del 20 de julio, Rusia considera como objetivos militares los barcos que navegan en el mar Negro hacia puertos ucranianos, y como partes del conflicto a los respectivos países.

https://sputniknews.lat/20230728/la-ii-cumbre-rusia-africa-busca-dar-voz-a-la-region-olvidada-por-occidente-1141983023.html

https://sputniknews.lat/20230726/representante-de-eritrea-ante-la-onu-el-efecto-del-acuerdo-de-cereales-para-africa-fue-minimo-1141929222.html

guinea-bissau

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, guinea-bissau, 🌍 áfrica, ii cumbre rusia-áfrica (2023)