https://sputniknews.lat/20230729/putin-es-el-ejercito-ucraniano-esta-atacando-por-eso-el-alto-el-fuego-se-deberia-pedir-a-kiev-1142074870.html

Putin: Es el Ejército ucraniano el que ataca, por eso el alto al fuego se debería pedir a Kiev

Putin: Es el Ejército ucraniano el que ataca, por eso el alto al fuego se debería pedir a Kiev

El presidente ruso afirmó que uno de los puntos de la propuesta de paz de los países africanos es el cese del fuego; sin embrago, es difícil que se cumpla este... 29.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-29T20:09+0000

2023-07-29T20:09+0000

2023-07-29T20:32+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ii cumbre rusia-áfrica (2023)

vladímir putin

unión soviética (urss)

📰 explosión en el puente de crimea (2022)

📰 atentado contra el puente de crimea (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1b/1141993014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9dfaf0be1599517191109842285b8af9.jpg

"Uno de los puntos es el cese de fuego, pero el Ejército de Ucrania está atacando, realizando una ofensiva estratégica a gran escala. Por eso no tiene sentido dirigirnos a nosotros pidiendo el cese del fuego. No podemos cesar el fuego cuando nos están atacando", declaró Putin.Los países africanos tratan bien a Ucrania y piensan sinceramente en qué hacer para poner fin al conflicto allí, ha dicho el Presidente ruso Vladímir Putin. El mandatario ruso destacó que los países africanos buscan contribuir a resolver el conflicto en Ucrania."Al fin y al cabo, cuando hablamos de que la Unión Soviética ayudó a los países africanos en la lucha por la independencia, no debemos olvidar que en aquella época Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. En general, tienen una actitud buena y sincera hacia Ucrania, quiero subrayarlo, están pensando sinceramente en lo que harían para que se detuviera el conflicto", declaró Putin a los periodistas.Comentando la historia sobre el supuesto "secuestro de niños de Ucrania", que supuestamente llevó a cabo Rusia, el presidente afirmó que "es exagerada", hubo un intento de rescate de los orfanatos. Putin afirmó que Rusia ha atacado los lugares donde se fabricaron los drones utilizados por Kiev que usaron ellos en el atentado contra Crimea. Rusia no ha renunciado a las conversaciones de paz sobre Ucrania, Kiev ha firmado un decreto que las prohíbe, las delegaciones de África "se quedaron pensando", ha declarado el Presidente ruso. "O, por ejemplo, iniciar conversaciones de paz. Y no nos negamos. Ustedes mismos lo saben, sigo diciendo que nunca nos hemos negado a las conversaciones de paz. Pero si hay un decreto que prohíbe las negociaciones... digo, hay un decreto que prohíbe las negociaciones, y no nos negamos [a negociar]". Añadió que para que se inicie el proceso "debe haber acuerdo de ambas partes".

https://sputniknews.lat/20230729/putin-destaca-buenos-resultados-de-la-cumbre-rusiaafrica-1142069358.html

unión soviética (urss)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ii cumbre rusia-áfrica (2023), vladímir putin, unión soviética (urss), 📰 explosión en el puente de crimea (2022), 📰 atentado contra el puente de crimea (2023)