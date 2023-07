https://sputniknews.lat/20230728/putin-afirma-que-rusia-actua-en-plena-conformidad-con-la-carta-de-la-onu-1142047957.html

Putin afirma que Rusia actúa en plena conformidad con la Carta de Naciones Unidas

Putin afirma que Rusia actúa en plena conformidad con la Carta de Naciones Unidas

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Rusia no viola la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y actúa en plena conformidad con el documento, declaró el... 28.07.2023

"Hoy se nos dice que estamos violando la Carta de la ONU. No lo creo. Al contrario, estoy seguro de que estamos actuando en plena conformidad con la Carta de ONU", dijo el mandatario durante una reunión con los jefes de delegaciones africanas para Ucrania. "Sin embargo, esto no significa que no queramos y no luchemos por una resolución pacífica de cualquier conflicto", precisó el mandatario ruso. "No debe haber dobles raseros, sanciones unilaterales, intentos de garantizar la propia seguridad a expensas de los demás".Además, el jefe de Estado afirmó que Rusia examinó las propuestas de los países africanos para la solución del conflicto en Ucrania."Hemos analizado cuidadosamente las ideas expresadas ​​por nuestros amigos africanos. Nos tomamos esto muy en serio y con gran atención", dijo Putin en una reunión dedicada a la situación ucraniana.Intentos de arrastrar a Ucrania a la OTANRusia no entiende por qué los países occidentales están metiendo a Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), esto crea una amenaza para la seguridad, agregó Putin.Putin reiteró que "siempre hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a negociar". Recordó que anteriormente "se acordó de hecho un proyecto de tratado de paz". "Pero después de que nuestras tropas se retiraran de las afueras de Kiev —y se nos pidió que lo hiciéramos para crear las condiciones para un tratado definitivo—, las autoridades de Kiev abandonaron todos los acuerdos anteriores", dijo. "Por lo tanto, creo que la pelota está completamente de su lado. No hablaré ahora de los detalles de lo que acordamos, creo que no sería muy correcto", añadió. Orígenes de la crisis en UcraniaAl mismo tiempo, Putin expresó sentir esperanza por el hecho de que los colegas africanos "entienden los orígenes de esta crisis".Según el mandatario ruso, Occidente tomó muchos años preparándose para una guerra híbrida con su país, "haciendo todo lo posible para convertir a Ucrania en una herramienta para socavar los cimientos de la seguridad de Rusia"."El segundo problema que condujo a la crisis de hoy es un golpe de Estado en Ucrania en 2014", que los países occidentales apoyaron activamente, agregó Putin.El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso anunció el lanzamiento de la operación militar especial para defender esas repúblicas, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.La segunda cumbre del foro económico y humanitario Rusia-África tuvo lugar el 27 y el 28 de julio de 2023 en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde 49 de los 54 Estados del continente africano confirmaron la asistencia de sus delegaciones de diferente nivel.

