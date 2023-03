https://sputniknews.lat/20230326/hollande-vuelve-a-admitir-que-los-acuerdos-de-minsk-permitieron-a-kiev-aumentar-su-poder-militar-1137339274.html

Hollande vuelve a admitir que los Acuerdos de Minsk permitieron a Kiev aumentar su poder militar

El expresidente francés, Franсois Hollande, afirmó este 25 de marzo que los Acuerdos de Minsk, firmados por Rusia, Francia, Alemania y Ucrania en 2014...

Luego de las declaraciones de la excanciller alemana, Angela Merkel, acerca de que los Acuerdos de Minsk de 2014 solo fueron un intento de dar tiempo a Ucrania para fortalecerse militarmente, el expresidente de Francia volvió a confirmar esa versión. El exmandatario francés también sugirió que el establecimiento del gasoducto Nord Stream entre Rusia y Alemania debería haberse paralizado en la fase de su construcción, y que las empresas occidentales deberían haber abandonado el mercado ruso mucho antes del inicio del conflicto ucraniano. Hace unos meses, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió en una entrevista con Der Spiegel que él mismo le dijo a Angela Merkel y al actual presidente francés, Emmanuel Macron, que los Acuerdos de Minsk eran "inviables" y que no tenía planes de aplicarlos. Antes de eso, en diciembre, Merkel admitió que "los Acuerdos de Minsk de 2014 eran un intento de dar tiempo a Ucrania" para que se fortaleciera militarmente. Por su parte, Hollande, quien fue presidente de Francia de 2012 a 2017, coincidió con Merkel. Ambos asistieron a la cumbre del Cuarteto de Normandía, donde se acordó un conjunto de medidas para aplicar dichos acuerdos.Los acuerdos de Minsk fueron una compleja serie de medidas negociadas por Rusia, Francia, Alemania y Ucrania en 2014 y 2015, en un intento de poner fin al conflicto armado entre las autoridades de Kiev y la región separatista del Donbás. Moscú denunció en repetidas ocasiones y ante instancias internacionales que Kiev no estaba cumpliendo el acuerdo, por ejemplo, no concediendo el autogobierno a la región rusoparlante de Donbás. En febrero pasado, Putin aseguró que las élites occidentales se convirtieron en un símbolo de la mentira total sin principios y dijo que son despectivas con las poblaciones de sus respectivos países. "Efectivamente, las élites occidentales se convirtieron en un símbolo de la mentira total sin principios […]. A lo largo de siglos de colonialismo, dictado, hegemonía, se acostumbraron a que se les permita todo. Están acostumbrados a que el resto del mundo les importe un bledo. Resulta que son igual de despectivos con los habitantes de sus propios países", comentó el mandatario ruso. "También los engañaron cínicamente con cuentos sobre la búsqueda de la paz, sobre la adhesión a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Donbás", añadió durante su mensaje anual a la Asamblea Federal.

