AMLO sobre actos antinmigrantes en EEUU: "No se resuelve nada militarizando la frontera o con muros"

El mandatario mexicano dijo que desde el fin del Título 42, que ocurrió el 12 de mayo pasado, los programas de apoyo a la comunidad migrante han ayudado a que disminuya la gente que desea ingresar a EEUU en 50% y de acuerdo con los datos mostrados en su conferencia de prensa, es la cifra más baja desde febrero de 2021.Durante los últimos meses, algunos estados de la nación norteamericana han aplicado diversas acciones contra las personas que arriban irregularmente a su territorio. Entre las más controvertidas están las avaladas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y estas incluyen el "muro acuático" formado por boyas y alambres de púas que tiene como objetivo disuadir a las familias migrantes para que no entren al país.Debido a esta medida, el Gobierno mexicano envió dos notas diplomáticas a EEUU, ya que 75% de los elementos que conforman la valla dentro del Río Grande (conocido en México como Río Bravo), está en el territorio nacional."Estamos hablando de 305 metros, no estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no, es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Entonces hemos enviado ya dos notas diplomáticas muy claras diciendo que se está violando el Tratado de 1944 y el de 1970", declaró la canciller mexicana Alicia Bárcena el pasado 26 de julio.Además, la Administración Biden presentó una demanda contra el gobierno federal de Texas por violar las leyes que rigen las vías fluviales navegables al erigir las barreras sin solicitar primero los permisos del país.Pero las acciones no cesan. El pasado 31 de julio, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ordenó el despliegue de 50 elementos de la Guardia Nacional de ese estado a la frontera de Texas con México, con el fin de reforzar el operativo contra las personas migrantes."Creo que es en el mejor interés de Oklahoma y de la nación el tomar medidas decisivas para hacer frente al fracaso total del gobierno federal para asegurar nuestra frontera sur", comentó el político en un comunicado.Además de Stitt, otros 12 gobernadores republicanos han declarado que enviarán tropas a Texas para "ayudar en la frontera".En una declaración conjunta, acusaron al mandatario de EEUU de abandonar su responsabilidad constitucional de asegurar las líneas fronterizas.

