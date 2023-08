Minería en Ecuador: tropieza un decreto presidencial en favor de multinacionales

https://sputniknews.lat/20230801/mineria-en-ecuador-tropieza-un-decreto-presidencial-en-favor-de-multinacionales-1142154539.html

La Corte Constitucional aceptó un recurso de inconstitucionalidad y suspendió provisionalmente el decreto ejecutivo 754 que favorecía los intereses de empresas mineras, en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas. Esta y otras noticias en 'En órbita'.

2023-08-01

2023-08-01T22:00+0000

2023-08-01T22:00+0000

Con el decreto, ahora en suspenso, el Ejecutivo propone reformar el Código Orgánico del Ambiente.El Gobierno de Guillermo Lasso busca brindar al Ministerio de Ambiente la potestad de llevar a cabo procesos de consulta ambiental a través de la militarización de territorios, en favor de los intereses de empresas extranjeras.Previamente, el Frente Nacional Antiminero había llamado a organizar una nueva marcha en la próxima semana hacia la Corte Constitucional, en Quito, para exigir la suspensión urgente del decreto."Todavía no tenemos una sentencia definitiva. Vamos a seguir presionando para que la Corte declare la nulidad total del decreto", dijo a En órbita el portavoz del Frente Nacional Antiminero, José Cueva.El entrevistado explicó que la consulta ambiental "es un derecho constitucional y no puede ser regulado por un simple decreto ejecutivo. Aquí se está haciendo un proceso exprés para cumplir con los acuerdos que tiene el presidente con privados".El vocero del Frente Nacional Antiminero ecuatoriano se refirió al impacto del desarrollo de estos proyectos mineros en las distintas comunidades y en sus habitantes. "Están en juego la preservación del agua, la tierra y la cultura campesina", alertó."Ecuador es un país agrícola que genera más de 25% de la mano de obra nacional y cerca del 15% del PBI. Por el contrario, la minería no genera ni el 1% del empleo y hoy es menos del 0,5% del PBI", explicó Cueva.En el país, "la minería es un proyecto anacrónico y violento", afirmó el entrevistado. Durante meses, hubo represión contra las comunidades locales de Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente.El portavoz informó que en el país ”hay más de 200 proyectos mineros, 3 millones de hectáreas concesionadas, de las cuales más de 1 millón se encuentran dentro de bosques protectores, 600.000 hectáreas dentro de territorios indígenas"."Estas empresas mineras han logrado una especie de entramado legal en favor de sus actividades a través de las leyes de minería y judiciales que les garantizan su actividad", añadió el entrevistado.En esta edición de En órbita también nos referimos —entre otros temas— a las repercusiones tras la aprobación de la Justicia argentina del trámite para extraditar a Chile al líder mapuche Facundo Jones Huala.Conversamos con Rodrigo Karmy, académico de la Universidad de Chile; y con Samuel Fernández, analista internacional y académico de la Universidad Central de Chile.En otro orden, hasta el 4 de agosto, los ejércitos de Argentina y Brasil llevarán adelante el Ejercicio Combinado Arandú, que se realiza anualmente desde el año 2020.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

