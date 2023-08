https://sputniknews.lat/20230801/referente-liberal-argentina-hay-que-bajar-el-gasto-publico-y-liberar-las-fuerzas-del-trabajo-1142161394.html

Referente liberal argentino: "Hay que bajar el gasto público y liberar las fuerzas del trabajo"

En tan solo dos semanas, Argentina celebrará elecciones nacionales, y varias encuestas señalan que el candidato a presidente libertario, Javier Milei, del... 01.08.2023, Sputnik Mundo

Referente liberal argentina: “hay que bajar el gasto público y liberar las fuerzas del trabajo” Referente liberal argentina: “hay que bajar el gasto público y liberar las fuerzas del trabajo”

Este nuevo espacio se originó en la Ciudad de Buenos Aires y participó por primera vez en las urnas en 2021, donde Milei logró un 17% de los votos y sorprendió. Sus propuestas pregonan el combate a "la casta" política y la desregulación de la economía."Queremos cortar el financiamiento de la política y reducir la cantidad y la alícuota de los impuestos", dijo a Cara o Ceca Diana Mondino, economista y candidata a Diputada de la Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, quien además advirtió que "para que no caiga la recaudación del Estado, a este proceso hay que acompañarlo con una liberación de las fuerzas del trabajo".Explicó que su propuesta incluye implementar una libertad de monedas, donde cada quien pueda elegir con qué comerciar. "Hoy, el sector privado ya está dolarizado: algunas transacciones ya se hacen en esta divisa, y muchos argentinos ahorran en dólares. Queremos simplemente que estas transacciones sean más fáciles".De esta manera, se diferenció de la candidata de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, quien manifestó que buscaría fondos para generar un “blindaje” de las reservas del Banco Central. "No sé si funcionaría. Si solo vas a poder pagar haciendo reformas importantes, mejor hacerlas ahora y evitar tener más deuda".Finalmente, Mondino señaló que el recorte del Estado no incluirá el gasto social. "No solo no vamos a bajar los planes, sino que pondremos programas de capacitación y nutrición simultáneamente. Es esencial en el plan que los chicos tengan educación y buena nutrición".La región del Sahel continúa con inestabilidad políticaEl 26 de julio, fue destituido y retenido en el Palacio Presidencial el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, por una junta militar.En Cara o Ceca, hablamos con Sergio Galiana, historiador especializado en África y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de General Sarmiento. "Este es el último de una serie de episodios violentos que han ocurrido en países vecinos. Los regímenes previos tenían relaciones cercanas con occidente y no lograban que los ciudadanos vivan bien".Según el analista, el golpe tuvo apoyo de parte de la población porque "Francia es la antigua potencia colonial y aún tiene una gran presencia en la región. Es por eso que se convirtió en el principal destinatario de las acusaciones".

