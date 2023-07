https://sputniknews.lat/20230714/volvio-a-ser-una-incognita-las-denuncias-hacen-tambalear-al-candidato-argentino-javier-milei-1141546960.html

"Volvió a ser una incógnita": las denuncias hacen tambalear al candidato argentino Javier Milei

Las declaraciones de exintegrantes del partido La Libertad Avanza ponen al economista libertario en el ojo de la tormenta. Tras una seguidilla de adversos...

Javier Milei, el aspirante a la presidencia que irrumpió en el tablero electoral para convertirse en foco de atención por un discurso antipolítica, vuelve a acaparar el interés público debido a la investigación judicial que busca dilucidar si su partido, La Libertad Avanza (LLA), vendió lugares en las listas de candidatos a puestos clave.El fiscal federal electoral Ramiro González citó a declarar a excolaboradores de la campaña del economista libertario a raíz de una sucesión de declaraciones públicas de dirigentes que acusaron a Milei de pedir dinero a cambio de ocupar una posición en las boletas del espacio político, nacido hace apenas dos años.Aunque no fue el primero, quien llevó a los medios la denuncia fue el empresario Juan Carlos Blumberg, quien buscaba luchar por la gobernación de la provincia de Buenos Aires (centro) —el distrito más poblado del país— con el sello libertario. En declaraciones radiales, Blumberg señaló que los armadores del partido pedían hasta 50.000 dólares a cambio de la candidatura."Trataron de hacer un negocio de ventas de candidaturas. Creo que juntaron un montón de plata", sostuvo el abogado Carlos Maslatón, exaliado del economista. A pesar de los testimonios, aún no aparecen pruebas concretas que sustenten las denuncias. Sin embargo, dirigentes cercanos a Milei consideran que el daño ya está hecho."Hay una operación contra nuestro partido, pero estamos juntos, unidos y tirando para adelante", afirmó ante Sputnik el aspirante a legislador Agustín Romo, por la provincia de Buenos Aires, y uno de los primeros integrantes de La Libertad Avanza, quien administró la comunicación digital durante la campaña de las elecciones legislativas de 2021 que depositaron a Milei en el Congreso Nacional.Según Romo, los testimonios obedecen más al despecho que a eventos concretos: "Todos los espacios políticos tienen sus chispazos en el cierre de alianzas. Es esperable que la gente que quedó afuera de las listas termine enojada y salga a denunciar cualquier cosa", afirma el joven.En otro plano, la irrupción pública de la polémica podría esconder un déficit estructural del movimiento libertario: la falta de organización y de capacidad de negociación ante su propia consigna de "combatir a la casta política", en la línea del expresidente estadounidense Donald Trump de autoproclamarse outsider de un sistema político manejado por profesionales."Todas las acusaciones son consecuencia de la estrategia electoral diseñada. Más allá del objetivo (de) diferenciarse de la política tradicional, parece que no tuvieron en cuenta dispositivos de construcción básicos, como la negociación, que no siempre es pública", explica a Sputnik el politólogo y consultor Facundo Cruz.Sobre llovido, mojadoEl episodio se inscribe en un escenario adverso para el libertario. Si desde su elección como diputado nacional en 2021 Milei pareciera no haber hecho más que crecer —principalmente entre los jóvenes desencantados con la política—, por primera vez la tendencia muestra una pendiente desfavorable para el político mediático. La contracara es la parcial remontada del oficialismo de Unión por la Patria y de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.Según Cruz, "Milei parece haberse desinflado, según lo que marcan las últimas encuestas, en línea con la caída de su imagen positiva. Puede ser que el electorado haya empezado a verlo simplemente como alguien que concentra y canaliza la bronca y el descontento de la ciudadanía".Hasta ahora, los resultados en los comicios provinciales dieron la espalda a los libertarios. Para Cruz, los magros desempeños en las elecciones a gobernador en distintas localidades del interior del país —como previa a las presidenciales de octubre— exhiben los errores de diseño del aparato de Milei: "Parecieron claras falencias en sus armados, y eso se reflejó en el resultado que obtuvieron".Desde el búnker libertario relativizan esa lectura. "No creo que nos haya ido mal en todos lados. En una provincia importante como La Rioja [norte] sacamos el 15% sin tener grandes financistas. Nosotros nacimos hace dos años: es completamente imposible armar toda la estructura nacional en tan poco tiempo", remarca Romo.Por otro lado, el candidato a legislador destaca que los votos de Milei son exclusivamente suyos, y que no pueden extrapolarse a un candidato provincial que apoya o se referencia en el economista.La huella libertariaIndependientemente del caudal de votos que coseche en los comicios generales, La Libertad Avanza habrá marcado a fuego el debate político, logrando un "corrimiento a la derecha" de todo el espectro partidario. Según Cruz, "es un proceso que se retroalimenta. El sistema político se corre a la derecha porque la ciudadanía lo hizo antes, y esto solo refuerza la tendencia".El clima de época corporizado en Milei también afecta a las dos grandes coaliciones. En Juntos por el Cambio, el endurecimiento del discurso confrontativo con el Gobierno y con ideales progresistas —como el derecho a la indemnización por despido, de unánime rechazo en la oposición— parece haber encontrado en la precandidata presidencial Patricia Bullrich una voz de mando."La consolidación de Patricia Bullrich como candidata, que porta un discurso más 'duro', empezó a traccionar votos que en 2022 parecían haberse inclinado por Milei", explica Cruz. Según el politólogo, la que fue ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) canaliza votos que la coalición podría perder en manos de La Libertad Avanza.Como prueba de ello, el analista trae a colación la interna a cielo abierto librada entre Bullrich y su rival interno, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. "Juntos por el Cambio podría haber optado por una figura de unidad, pero eligieron una interna manteniendo la candidatura de Bullrich para retener los votos más duros que parecían haber empezado a perderse", sostiene el consultor.Al otro lado del río, la definición del ministro de Economía Sergio Massa como candidato del gobierno de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) pareciera adoptar carriles similares. De un perfil más alejado del progresismo, sin obediencia directa hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el lanzamiento de Massa podría captar votos de centro.Desde La Libertad Avanza consideran que las candidaturas de Juntos por el Cambio obedecen principalmente a este fenómeno: "Es claro que mantienen la candidatura de Bullrich porque saben que cumple una tarea clave para retener los votos que podrían ir a Milei", remarca Romo.Sin embargo, mantienen el optimismo de cara a los comicios, apostando por profundizar las discrepancias que los separan de la coalición opositora. "La gente se va a terminar dando cuenta de que Juntos por el Cambio no es la solución. Si estuviéramos en Estados Unidos, ellos votarían a Biden y nosotros a Trump. La diferencia es total", explica el dirigente.

