La reforma laboral divide a Argentina de cara a las elecciones presidenciales

Con vistas a los comicios generales de octubre, la oposición de Juntos por el Cambio lanzó la propuesta de cambiar la legislación laboral con el foco puesto en... 01.07.2023, Sputnik Mundo

La propuesta de una reforma laboral flexibilizadora por parte de la oposición ya luce irrefrenable. Con los comicios presidenciales como norte, la plataforma electoral de Juntos por el Cambio promete eliminar las indemnizaciones por despido a fin de agilizar la dinámica del empleo.Pese a la álgida disputa interna entre sus dos contendientes —el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich— el cambio en la legislación halla un punto en común en una coalición que parecía dividida.La iniciativa propone, entre otros puntos, tres cambios centrales con respecto a la normativa vigente:Terreno fértilLa iniciativa se inscribe en un marco de paulatina pauperización en la calidad y remuneración del trabajo, con un cuadro de época donde convergen algunos fenómenos destacables.Si bien el 6,9% de desempleo se ubica en mínimos históricos a la salida de la pandemia de coronavirus, el empleo no registrado —popularmente conocido como "trabajo en negro"— alcanza al 36,7% de los trabajadores, lo cual consolida una tendencia profundizada durante la década de 1990 bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), a partir de la cual el indicador oscila entre el 30% y el 40% de los empleados.El dato sobresaliente dentro del panorama actual obedece a la remuneración por el trabajo: los salarios argentinos son los segundos más bajos de Latinoamérica y acumulan seis años consecutivos de caída, un período que alcanza a los mandatos de Mauricio Macri (2015-2019) —cuando los sueldos perdieron 20% en promedio— y al actual de Alberto Fernández, con una caída del 2,1%.Es en ese marco donde la oposición promueve la Revolución del trabajo, propuesta que orbita en torno a la desregulación en la legislación laboral. Los antecedentes son directos: en 2022, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que modifica las sanciones por trabajo no registrado. Un año antes, los legisladores llevaron al Congreso la iniciativa para eliminar las indemnizaciones por despido, sin éxito.¿Modernización o quita de derechos?"La ley vigente quedó totalmente obsoleta: hay que adaptarla al mundo actual. Hoy las relaciones laborales no garantizan la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente", afirma ante Sputnik Héctor Stefani, diputado nacional de Juntos por el Cambio y autor del proyecto de eliminación de indemnizaciones.Desde las usinas del sindicalismo la propuesta es considerada inconducente si el fin único es la creación de empleo. Consultado por Sputnik, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Luis Campos, asegura: "La propuesta no tiene nada que ver: las empresas no contratan ni dejan de contratar según el costo de despedir, sino en base a la rentabilidad futura de su negocio"."Cuando una empresa contrata a un trabajador no lo hace pensando en despedirlo. Si un empleador proyecta que su actividad no va a crecer, no va a contratar más trabajadores por más que se flexibilice la normativa laboral", responde Campos.En el Gobierno, el rechazo a la propuesta de la oposición es menos amable: "Lo único que buscan es aislar de cargas a los empresarios. Eximir de responsabilidades a los empleadores", dice a Sputnik Héctor Recalde, abogado laboralista y exdiputado nacional.Contra la "industria del juicio"La alianza opositora esta abroquelada en la cruzada contra la denominada "industria del juicio", en alusión al conjunto de acciones legales impulsadas por las personas despedidas sin causa o que estaban empleadas informalmente, que —según los reformistas— pone en aprietos las finanzas de las empresas empleadoras."Uno de los problemas centrales es la industria del juicio, alimentada por la alta litigiosidad que permite la ley. Esto atenta directamente contra la seguridad jurídica necesaria para generar empleo", apunta Stefani.La iniciativa contemplada para salir del laberinto consiste en un Seguro de Garantía de Indemnización que funcione según los lineamientos de la llamada "mochila austríaca": un fondo creado en función del salario de cada empleado y que se acumula durante el tiempo trabajado en la empresa diseñado para que, cuando este renuncia o es despedido, se "lleve" esa suma para disponer de ella o para acumularlo en la siguiente firma.Sin embargo, desde el Gobierno remarcan la falsedad del diagnóstico de los reformistas: "La idea de que existe industria del juicio no es cierta ni por asomo", dice Recalde.Según un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, casi 2,8 millones de personas trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Amparado en estas cifras, el abogado laboralista remarca que "entre 2015 y 2022 hubo entre 17.000 y 25.000 causas anuales por despidos en los tribunales. Los números hablan por sí solos: si existe una 'industria del juicio', esta industria está quebrada".En esta línea, Luis Campos apunta que "si una pequeña empresa contrata a un trabajador y lo despide a los seis meses, el costo de esa indemnización equivale a un mes de salario. Ninguna empresa quiebra por pagar un salario de más".180 gradosDesde una perspectiva diametralmente opuesta, diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Recalde, promotor de la iniciativa, considera que "el modelo vigente, de 1929, quedó viejísimo a la luz de las nuevas tecnologías: hay que modificarlo cuanto antes"."La disminución de la jornada laboral tiene dos efectos: aumenta la productividad y reduce los accidentes de trabajo. Eso de por sí supone una mayor ganancia para la empresa, así que les resultaría conveniente", señala Recalde.Si bien el abogado laboralista remarca los beneficios que tendría la iniciativa para los empleadores, desde el sector empresarial la medida es resistida. En diálogo con Sputnik, Teodoro Karagozián —CEO de TN&Platex, una de las hilanderías más grandes de Argentina— opina que "es una ridiculez, pues en un país que es cada vez más pobre, pensar que la solución es trabajar menos es no entender el fenómeno de por qué nos estamos empobreciendo".

