Un grupo de madres invita a AMLO a una jornada de búsqueda de desaparecidos

Un grupo de madres invita a AMLO a una jornada de búsqueda de desaparecidos

El Colectivo Madres Buscadoras, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en México, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a acompañarlas en... 01.08.2023, Sputnik Mundo

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, la líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, explicó que la invitación se hace porque el presidente se ha negado a reunirse con ellas, alegando que dicha petición tiene un propósito "manipulador" y se usa para "propósitos politiqueros". "Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, lo invitamos a que nos acompañe a una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto, quizá sienta un poco de lo que sentimos y cambie de parecer", declaró la activista.La líder de la organización —considerada como una de las mujeres más influyentes del mundo por algunos medios internacionales— insistió en que la reunión que han solicitado a lo largo del sexenio es para hablar sobre la labor que realizan y no para que usen a sus familiares desaparecidos "para fines poco dignos"."Usted no sabe, y le pido a Dios que jamás lo sepa, lo que es tener a un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza a cada minuto del día: es como si supieras que desde ese momento te vas a dedicar a esperar y que te vas a reunir con cualquiera que te ofrezca una esperanza, cuando nos dice que es politiquería buscar una reunión con usted, sentimos un poco de apatía e insensibilidad", señaló Flores.Los dichos entre López Obrador y las Madres Buscadoras occuren días después de que la organización de las Abuelas de la Plaza de Mayo visitaran México, y su presidenta, Estela De Carlotto, tuviera un encuentro con el jefe del Estado mexicano.Además, un día antes, la aspirante presidencial de la oposición mexicana, Xóchitl Gálvez, se reunió con Cecilia Flores y se comprometió a apoyar su causa.

