El tablero geopolítico está cambiando en contra del imperio estadounidense

02.08.2023

Existe un fascinante consenso entre las discusiones de los académicos chinos, incluyendo a quienes forman parte de las diásporas en Asia y América con respecto a que no solo Alemania y la Unión Europea (UE) perdieron a Rusia, aspecto que puede llegar a ser irremediable, sino de que China ganó a Rusia, que posee una economía altamente complementaria a la propia, y asimismo vínculos sólidos con el sur global, lo que a su vez puede beneficiar en gran medida a Pekín.Entre tanto, un puñado de analistas políticos internacionales atlantistas están ocupados tratando de alterar la narrativa sobre la OTAN vs. Rusia, aplicando los rudimentos de la realpolitik. El nuevo giro actual es el que espera la derrota de Moscú, es "una locura estratégica" para Washington y que la OTAN actualmente está experimentando una "fatiga del donante" al tiempo que el belicista que está en Kiev vistiendo una sudadera "está perdiendo la credibilidad".En otras palabras, es la OTAN en su total conjunto la que está perdiendo credibilidad, ya que su humillación en el campo de batalla de Ucrania ahora es dolorosamente evidente para la comunidad global. Asimismo, la "fatiga del donante" tiene como significado la pérdida de una gran guerra. Como señaló recientemente el analista militar Andréi Martiánov, "la OTAN 'planificando' es una broma. Y sienten envidia, dolorosa envidia y profundos celos".El desarrollo más probable de la situación es que Moscú no negociará con la OTAN —lo que parece ser una jugada del Pentágono—, pero propondrá individualmente a naciones europeas un pacto de seguridad con respecto a Rusia que podrá provocar la necesidad de integrar o mantenerse en la Alianza.Se puede presuponer que las principales potencias de Europa aceptarían esto, pero con seguridad no lo hará Polonia —la hiena de Europa— ni tampoco las chihuahuas bálticas. Al mismo tiempo, China puede proponer tratados de paz a Japón, Corea del Sur y a Filipinas, como consecuencia haría desaparecer una parte significante de las bases militares de Estados Unidos en Asia.El problema, una vez más, es que los Estados vasallos no tienen autoridad o poder para cumplir tratados que aseguren la paz. Los empresarios alemanes confidencialmente están seguros de que tarde o temprano Berlín podrá desafiar a Washington y hacer negocios con Rusia y China en colaboración estratégica, puesto que esto beneficiará a Alemania. No obstante, todavía no ha sido cumplida la regla de oro: si un Estado vasallo quiere que, por el contario, le traten como un Estado soberano, lo primero que debe hacer es clausurar las bases estadounidenses presentes en su territorio y expulsar a sus respectivas tropas.Irak lo intenta durante muchos años, pero sin éxito. Otro caso es que un tercio de Siria sigue siendo ocupado por EEUU, y ello pese a que Washington perdió su guerra subsidiaria contra Damasco gracias a la intervención de Rusia.En el proyecto ucraniano, como si se tratase de un conflicto existencial, Rusia fue forzada a luchar contra su vecino y no se puede permitir a sí misma perder en ese enfrentamiento, siendo una potencia nuclear y militar no perderá.Aunque Moscú llegue a ser debilitada estratégicamente de alguna manera, es EEUU, según los académicos chinos, el que habría cometido el más grave error estratégico de su historia al transformar el proyecto ucraniano en un conflicto existencial y comprometiéndose a sí mismo y a todos sus vasallos en una guerra total contra Rusia.Por esta razón, aún no tenemos tratados de paz y todavía existe un rechazo a la posibilidad de un alto al fuego. En ese contexto, el único resultado posible ideado por los psicópatas neoconservadores que dirigen la política exterior de EEUU es la rendición incondicional de Rusia.En el pasado reciente, Washington era capaz de darse el lujo de perder sus guerras contra Vietnam y Afganistán, pero en la actualidad, simplemente no puede permitirse perder la guerra contra Rusia. Cuando su derrota se materialice y ya está en el horizonte, la revuelta de los vasallos será de gran envergadura y alcance.Está bastante claro que a partir de ahora China y los BRICS+, con su expansión luego de la cumbre en Sudáfrica el próximo mes, acelerarán el debilitamiento del dólar estadounidense con o sin la India.Es inminente que habrá una divisa de los BRICS y el alcance que esto tiene es enorme. Los encargados del asunto están en las etapas iniciales de debate y las líneas generales aún no se han definido. Se tratará de un instrumento comercial en lugar de una moneda soberana como el euro. Será elaborada para competir en el comercio internacional contra el dólar, primeramente entre los países de los BRICS+ y con la capacidad de eludir el ecosistema hegemónico de la divisa verde.La cuestión principal es cuánto tiempo la falsa economía del imperio del norte podrá resistir en esta guerra geoeconómica de amplio espectro.Todo es "una amenaza para la seguridad nacional". En el frente de la tecnología electrónica, el imperio del norte no ha reparado en imponer la dependencia económica global, monopolizando los derechos de propiedad intelectual y, como señala Michael Hudson, "extrayendo rentas económicas al cobrar altos precios por chips de computador de alta tecnología, equipos de comunicación y producción de armas". En la práctica, esto se traduce en la prohibición de que Taiwán suministre valiosos chips a China, así como la petición a la Compañía de Fabricación de Semiconductores de Taiwán (TSMC) que construya lo antes posible un complejo de fabricación de chips en Arizona. Sin embargo, el presidente de TSMC, Mark Liu, comentó que la planta enfrenta una escasez de trabajadores con la "experiencia requerida para la instalación de equipos", específicamente en "instalación de semiconductores". Por lo tanto, la muy elogiada planta de chips TSMC en Arizona no comenzará la producción antes del 2025.La principal demanda del imperio-vasallo de la OTAN es que Alemania y la UE impongan una cortina de hierro económica contra la asociación estratégica Rusia-China y sus aliados, asegurando así un comercio "libre de riesgos".Como era de esperar, el Think Tankland estadounidense ha enloquecido y los piratas informáticos del American Enterprise Institute afirman rabiosamente que incluso la reducción de riesgos económicos no es suficiente y que lo que EEUU requiere es una ruptura 'dura' con China. De hecho, eso coincide con lo que Washington suele hacer, que es romper las reglas internacionales de libre comercio y del derecho internacional, y además, tratar de "amenazas a la seguridad nacional" a cualquier clase de comercio e intercambio financiero que se le antoje, argumentando que es en pro del control económico y militar del país.Por lo tanto, el patrón que se avecina no es que China imponga sanciones comerciales a la UE que sigue siendo un importante socio comercial para Pekín, sino que por el contrario, es Washington imponiendo un tsunami de sanciones a las naciones que se atreven a romper el boicot comercial liderado por Estados Unidos.

