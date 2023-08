https://sputniknews.lat/20230802/la-armada-rusa-destruye-un-dron-naval-ucraniano-en-el-mar-negro-1142176536.html

La Armada rusa destruye un dron naval ucraniano en el mar Negro

MOSCÚ (Sputnik) — Un buque de la Armada rusa detectó y destruyó un dron naval ucraniano en el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa ruso. 02.08.2023, Sputnik Mundo

El dron marítimo ucraniano buscaba atacar al buque de la Armada rusa que protegía a una embarcación comercial en el suroeste del mar Negro, precisó la entidad.El 1 de agosto, las fuerzas navales de Rusia pulverizaron tres lanchas no tripuladas ucranianas que trataban de atacar a dos buques patrulleros en el mismo sector del mar Negro.El pasado 30 de julio, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaron que Ucrania lanzó en la noche del 29 al 30 de julio un fallido ataque con 25 drones a la península de Crimea. Además, en la noche del 24 al 25 de julio, Rusia repelió un ataque de dos lanchas no tripuladas a unos 370 kilómetros al suroeste de Sebastopol.El 16 de julio, desde el Ministerio de Defensa de Rusia confirmaron un fallido ataque de Kiev con vehículos aéreos y de superficie no tripulados contra Sebastopol. El ataque sucede apenas un mes después de que el Ejército de Ucrania intentara, también en Crimea, atacar un buque ruso de reconocimiento en el mar Negro. En aquella ocasión, las fuerzas de Kiev también utilizaron drones.El 3 de julio pasado, el Servicio de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) frustró un intento de asesinato contra el dirigente de Crimea, Serguéi Axiónov, organizado por los servicios especiales ucranianos.Rusia lanzó una operación militar especial en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Moscú asevera que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de la región de Donbás.

