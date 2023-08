https://sputniknews.lat/20230802/moscu-eeuu-justifica-terrorismo-ucraniano-al-no-condenar-ataques-a-edificios-civiles-1142177510.html

Moscú: EEUU justifica terrorismo ucraniano al no condenar ataques a edificios civiles

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno estadounidense prácticamente justificó los métodos terroristas de Ucrania al evitar condenar los ataques de Kiev contra edificios... 02.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-02T13:49+0000

2023-08-02T13:49+0000

2023-08-02T13:49+0000

defensa

rusia

eeuu

ucrania

maría zajárova

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/18/1141857582_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_76f232cb6e6aa7d78688ac39f3e158bc.jpg

El 30 de julio, dos drones ucranianos se estrellaron contra dos torres del Centro Internacional de Negocios de Moscú, un tercer aparato fue derribado en los territorios aledaños a la ciudad. La madrugada del 1 de agosto, Kiev volvió a atacar las torres del Centro Internacional de Negocios de Moscú con tres drones. Uno de ellos logró impactar en una de las torres, los otros dos vehículos aéreos no tripulados fueron derribados por la defensa antiaérea en las cercanías de la capital. Desde la ONU llamaron tímidamente a Ucrania a parar sus ataques contra los edificios civiles. Zajárova recalcó que los "neonazis" ucranianos actuaron de la misma forma que los terroristas internacionales que atacaron las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y muchas otras instalaciones civiles. La portavoz aclaró que no se pueden comparar estos ataques y es que toda comparación de los ataques terroristas por la cantidad de víctimas y los daños causados sería un sacrilegio. "Pero hacer la vista gorda a los métodos que generalmente usan los terroristas y ahora el régimen ucraniano, es simplemente imposible", apostilló.Moscú acusa a Kiev de intentar crear una coalición antirrusaLas reuniones en busca de una solución pacífica al conflicto ucraniano que promueven la 'fórmula de la paz' del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, son un intento de formar una coalición antirrusa, declaró Zajárova.María Zajárova añadió que el plan de Kiev no "tiene nada que ver con la paz" sino que representa un ultimátum de Ucrania a Rusia.El pasado 29 de julio, el diario The Wall Street Journal informó que Arabia Saudita prevé acoger en agosto conversaciones de paz sobre Ucrania en Yeda, con la participación de hasta 30 países, pero sin Rusia.La lista de los invitados, adelantó, incluye a países como Chile, Egipto, Indonesia, México y Zambia.Según el medio, la esperanza es que la reunión lleve a una cumbre de paz más tarde, este año, durante la cual se elaborarán unos principios que podrían servir de base para entablar un diálogo entre Moscú y Kiev.En noviembre de 2022, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó en una videoconferencia con los líderes del Grupo de los Veinte (G20) su 'fórmula de paz' para poner fin a las hostilidades en Ucrania.El plan de paz de Ucrania incluye 10 apartados: seguridad radiológica y nuclear; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de prisioneros y deportados; implementación de la Carta de la ONU; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; justicia; ecocidio y protección del medio ambiente; prevención de la escalada; y confirmación del fin de la guerra.Rusia continúa desde el febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

