https://sputniknews.lat/20230803/amlo-descarta-compra-de-banamex-pero-alienta-a-proximo-gobierno-a-hacerlo-no-seria-mal-negocio-1142223572.html

AMLO descarta compra de Banamex, pero alienta a próximo Gobierno a hacerlo: "No sería mal negocio"

AMLO descarta compra de Banamex, pero alienta a próximo Gobierno a hacerlo: "No sería mal negocio"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su Gobierno ya no buscará la adquisición de Banamex debido al tiempo que le queda en el cargo... 03.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-03T18:46+0000

2023-08-03T18:46+0000

2023-08-03T18:46+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

banamex

citigroup

bancos

gobierno de méxico

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/02/1142180016_0:70:1600:971_1920x0_80_0_0_468f800af6cafb7c77327e6eff8b8b19.jpg

Anteriormente, el mandatario mexicano había insistido en que estaba abierta esa posibilidad, ya que la Administración requiere tener una institución bancaria que compita con las organizaciones privadas del sector."Al principio sí teníamos nosotros intereses en hacerlo porque consideramos que era importante tener un banco del Gobierno para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos pago de comisiones, también para que el patrimonio de Banamex se quedara en nuestro país. Sin embargo, pasó el tiempo", precisó en su conferencia de prensa.López Obrador hizo énfasis en que le quedan pocos meses al frente del Gobierno mexicano, por lo que sería difícil realizar este proyecto."Ya no se puede porque yo ya estoy por terminar, me faltan 13, 14 meses, aunque vamos a seguir, pero ya que vayan contando los días nuestros adversarios", expuso.No obstante, el presidente mexicano no descartó que, en el futuro, otra Administración adquiera ese banco: "Ya no podemos por el tiempo. Sin embargo, un nuevo Gobierno podría hacerlo (...). No sería un mal negocio".En mayo pasado, Citigroup —filial de Banamex— desistió de vender este negocio y optó por colocar sus acciones en el mercado bursátil.De acuerdo con un comunicado emitido por Citi, esto será primordialmente para sus negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a medianas compañías."Después de una cuidadosa consideración, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra firma es descartar nuestro enfoque de doble camino para enfocarnos únicamente en una oferta pública inicial del negocio", indicó en el texto la CEO de Citi, Jane Fraser.Citi aclaró que el negocio conservará la marca Banamex, con lo que continuará siendo uno de los principales grupos financieros en México.

https://sputniknews.lat/20230413/es-necesario-que-el-gobierno-mexicano-tenga-su-propio-banco-1138099721.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, banamex, citigroup, bancos, gobierno de méxico, 🏛️ compañías