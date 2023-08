https://sputniknews.lat/20230803/una-preocupacion-legitima-las-reflexiones-de-celso-amorim-sobre-rusia-y-el-conflicto-en-ucrania-1142231192.html

"Una preocupación legítima": las reflexiones de Celso Amorim sobre Rusia y el conflicto en Ucrania

"Una preocupación legítima": las reflexiones de Celso Amorim sobre Rusia y el conflicto en Ucrania

En un encuentro con medios de comunicación, el presidente Lula y su asesor especial para asuntos internacionales, Celso Amorim, abordaron algunos de los... 03.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-03T21:11+0000

2023-08-03T21:11+0000

2023-08-03T21:11+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

celso amorim

política

brasil

occidente

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139303338_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_071a26d5bc4e419d8e9085707364e46f.jpg

"El conflicto en Ucrania ha sido profundamente deseado por la OTAN" "El conflicto en Ucrania ha sido profundamente deseado por la OTAN"

Mientras que los debates en Occidente se centraron actualmente en proyectar escenarios en torno a una improbable derrota rusa en el campo de batalla, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, al igual que el propio Amorim, insistió en el establecimiento de condiciones propicias para un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. En este contexto, el asesor especial para asuntos internacionales argumentó que las negociaciones de paz en Ucrania no pueden "dejar de lado las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad", que consideró reales y legítimas.Aunque la declaración del diplomático brasileño representa una posición bien meditada sobre el conflicto, Amorim ha sido criticado en el pasado por una parte de los medios de comunicación brasileños más alineados con los grandes conglomerados occidentales.Uno de estos pintorescos choques tuvo lugar durante una entrevista que Amorim concedió a un —visiblemente desquiciado y bastante abrasivo— analista brasileño afincado en Estados Unidos, que cuestionó la visita secreta del asesor a Rusia, donde fue recibido por el propio presidente Vladímir Putin.En aquella ocasión, el analista aludido —con el dedo en ristre— condenó a Amorim por no haber visitado Kiev a su regreso a Brasil. Él respondió con calma, como es su costumbre, mencionando que durante su visita a Rusia el exministro de Asuntos Exteriores también había tratado otros asuntos relativos a las relaciones bilaterales, al tiempo que recordaba su visita a Francia inmediatamente después, uno de los países que apoyan a Ucrania en el conflicto.El diplomático reafirmó que Brasil es un país abierto al diálogo con todos los participantes y que comprende los problemas causados por las guerras y los enfrentamientos armados en todo el mundo. Sin embargo, el exministro de Exteriores brasileño también puso ejemplos de las tragedias causadas en Vietnam, Afganistán e Irak (todas ellas con participación estadounidense), para visible disgusto de su entrevistador.De hecho, tal fue solo un ejemplo ilustrativo de los ataques dirigidos a menudo contra Amorim y Lula por estar ambos interesados no en prolongar el conflicto en Ucrania o en una fantaseada derrota de Rusia, sino en concluir un acuerdo de paz en Europa del este. Y es que Celso Amorim defiende que Brasil no debe seguir "automáticamente" la posición e interpretación de Occidente en cuestiones importantes de la agenda internacional, como el enfrentamiento en Ucrania.El hecho es que incluso pensadores occidentales de renombre, como el neorrealista John Mearsheimer o el economista Jeffrey Sachs, interpretaron las razones del conflicto en Ucrania como la falta de empatía de Occidente hacia las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia por la presencia de la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— en sus fronteras meridionales.Lula y Amorim, por su parte, sostienen que Brasil debe desempeñar el papel de promotor de la paz y no de la guerra, buscando una solución junto con otros países importantes (como Turquía, Indonesia, China, la India), aunque por el momento no haya clima para negociaciones entre las partes en conflicto."Nuestra opinión y la de otros países es que para alcanzar la paz es necesario el diálogo. Y el diálogo no puede ser con uno mismo [...] solo habrá paz cuando todos la consideren posible e interesante", destacó Amorim en su encuentro con los medios de comunicaciónPor otra parte, cabe recordar también que Brasil y Rusia son socios de larga tradición dentro de los BRICS (alianza comercial estratégica conformada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), siendo ambos países los principales responsables del lanzamiento del grupo a mediados de la década de 2000. De hecho, desde 2006, el propio Celso Amorim, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, desempeñó un papel clave, junto con Serguéi Lavrov, el canciller ruso, en las conversaciones iniciales que impulsaron la formación de la agrupación. Fue entonces cuando la cooperación entre Brasil y Rusia adquirió nuevos contornos cualitativos, reafirmando la importancia del multilateralismo y la multipolaridad en las relaciones internacionales.El caso es que el legado de Amorim simboliza precisamente la participación más activa de Brasil en el sistema internacional y su búsqueda de un papel más relevante en la resolución de las grandes cuestiones globales. El conflicto en Ucrania no podía ser diferente. Por ello, el político brasileño se ha comprometido a promover una solución pacífica al conflicto en Europa del este.Además, el asesor de Lula también es crítico con los intentos de Occidente de aislar políticamente a Rusia y con las sanciones unilaterales aplicadas a Moscú, que califica de "error estratégico" que solo provoca una mayor inestabilidad internacional y animadversión entre las partes.El Brasil de Lula, por ejemplo, aceptó incluso las propuestas chinas para una negociación de paz en Europa del este, que implican la suspensión inmediata de las sanciones contra Rusia y el abandono de una mentalidad típica de la Guerra Fría. Brasil, por lo tanto, solamente reitera la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de una solución a la crisis, siguiendo los principios pacifistas presentes en su constitución.Así, en su deseo de hacer de Brasil un protagonista del Sur Global, el presidente sudamericano y su asesor especial prosiguen su camino en medio del tortuoso teatro geopolítico de nuestro tiempo. Aun así, aunque la coyuntura internacional sea hoy mucho más compleja que cuando fue ministro de Asuntos Exteriores entre 2003 y 2010, Amorim sigue siendo un actor político importante, sobre todo cuando nos recuerda que la paz únicamente será posible cuando se satisfagan realmente las legítimas demandas de Rusia. Al fin y al cabo, si algunas de las declaraciones del diplomático incomodan, lo hacen no porque sean tendenciosas, sino porque son ciertas.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

https://sputniknews.lat/20230202/serguei-lavrov-concede-una-entrevista-a-sputnik-1135277639.html

https://sputniknews.lat/20230707/nacimiento-de-una-nueva-era-el-rol-de-los-brics-en-la-revision-de-las-relaciones-internacionales-1141295658.html

brasil

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Valdir da Silva Bezerra https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136606864_0:0:1468:1467_100x100_80_0_0_2fe9d6df2de809b5f4c8a304a07bfa30.jpg

Valdir da Silva Bezerra https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136606864_0:0:1468:1467_100x100_80_0_0_2fe9d6df2de809b5f4c8a304a07bfa30.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Valdir da Silva Bezerra https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136606864_0:0:1468:1467_100x100_80_0_0_2fe9d6df2de809b5f4c8a304a07bfa30.jpg

💬 opinión y análisis, celso amorim, política, brasil, occidente, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia