El peronismo cordobés desafía al kirchnerismo en Argentina: "Tenemos un proyecto federal"

El gobernador de Córdoba busca llegar a la presidencia y ser quien logre "saltar la grieta" entre el kirchnerismo y el macrismo. En Colombia, continúa el... 04.08.2023, Sputnik Mundo

El peronismo de la provincia de Córdoba (centro del país), que se diferencia ideológicamente de la coalición peronista nacional Unión por la Patria, se fortaleció al ganar la gobernación y la intendencia de la ciudad capital, e intentará ser una alternativa federal para la presidencia, de la mano del dirigente Juan Schiaretti."Proponemos un peronismo republicano y federal, que entiende que salimos de la crisis con diálogo y respeto a las instituciones. Nosotros confiamos en que la gente va a saber elegir; nos permitimos soñar", dijo a Cara o Ceca el jefe de campaña de Schiaretti, Héctor Campana.Campana reprochó que su provincia aporte mucho y reciba poco del Estado nacional. "Queremos un trato igualitario. En retenciones [a exportaciones agropecuarias] damos 3.400 millones de dólares que no vuelven. No tenemos ayuda del Estado y hay provincias que no generan las condiciones para que haya producción como nosotros. En el interior, la nafta es un 10% más cara".Gustavo Petro y la "caída de la reputación"El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en medio de un escándalo luego de que su hijo, Nicolás Petro, fuera acusado de quedarse con dinero recibido para financiar la campaña presidencial y que no fue rendido en las cuentas oficiales."Estamos ante un hecho irrefutable, que es la caída de la reputación de Gustavo Petro. Él ganó con un discurso anticorrupción y por eso sin dudas esto es un cataclismo", subrayó.Robledo dijo que Nicolás Petro tuvo una considerable influencia en el camino de su padre a la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo). "No solo es su hijo, sino que fue un alto directivo de la campaña en la costa atlántica. Está establecido que un par de "indeseables" le aportaron plata dirigida a la campaña de su padre y que se robó parte de esos recursos".Consumo en tiempos de crisisLos pequeños y medianos empresarios viven momentos de incertidumbre a días de las elecciones primarias del 13 de agosto."La situación es de incertidumbre. Las pymes somos el 98% de las empresas. Somos más del 70% del empleo genuino y los más sensibles a la incertidumbre económica. Hoy están faltando materias primas y hay problemas con la presión fiscal", dijo a Cara o Ceca Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba)."Estamos en una estanflación y necesitamos un plan para que haya certidumbre e inversión. La gente que quiere dirigir el país tiene que preguntarnos cuáles son los problemas y qué proponemos para solucionar las cosas", remarcó.

