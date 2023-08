https://sputniknews.lat/20230804/espana-peligra-un-nuevo-gobierno-de-sanchez-1142256348.html

España: ¿peligra un nuevo Gobierno de Sánchez?

En el marco de las negociaciones entre el bloque liderado por el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con agrupaciones progresistas de... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T11:09+0000

2023-08-04T11:09+0000

2023-08-04T11:09+0000

Tras la realización de las elecciones generales en España, el Partido Popular (PP) fue el más votado obteniendo 136 escaños, pero ni con los 33 de Vox podrá alcanzar la mayoría en el Congreso para poder gobernar. En tanto, el bloque del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 122 escaños y Sumar con 31, podría conseguir más apoyos externos para conformar un Gobierno de coalición, para lo cual tendrán que llegar a acuerdos con los sectores progresistas de Euskadi y Cataluña.En este sentido, "el voto mayoritario al PSOE fue en realidad porque la gente no quiso que los fascistas de Vox llegaran al Gobierno de España", expresó. Por otro lado, "para que los socialistas puedan gobernar se necesita de mucha gente, lo cual genera dos posibilidades: llamar a nuevas elecciones o que uno de los partidos grandes deje al otro gobernar", explicó.Incertidumbre en la conformación de un nuevo GobiernoSobre ello, el PSOE podría dejar gobernar al PP en solitario, con la condición de que no acuerde con la ultraderecha. En ese caso, "los socialistas se abstendrían y discutirían las medidas ley por ley", expresó la activista de Esquerra Republicana de Catalunya. En este sentido, "dado que España no puede aumentar a más del 3% su presupuesto y nadie quiere gobernar con recortes, es muy probable que el PSOE le diga al PP que forme Gobierno, ya que la derecha si está acostumbrada a ello", concluyó.Colombia: el presidente Gustavo Petro impulsa una reforma agrariaEl país debe transitar "de un modelo estractivista hacia un Estado productor", dijo a Sputnik el analista colombiano Javier Calderón.El Gobierno de Colombia realizó la entrega de tierras a miembros del pueblo Kogui y a firmantes del acuerdo de paz que viven en La Guajira (norte), como parte de la reforma agraria, informó la Presidencia en un comunicado. En este marco, "el Gobierno ha tomado una decisión irreversible de avanzar con las reformas sociales que son demandas históricas de la sociedad colombiana", expresó.En el acuerdo de paz de 2016 este fue un tema central en las negociaciones, "pero el Gobierno de Duque se negó sistemáticamente a cumplir ese acuerdo", explicó el investigador colombiano. Tras la llegada de Petro a la presidencia, "su Gobierno ha retomado la construcción de este derecho, restableciendo el acuerdo", indicó. Ello es fundamental para sentar las bases no solamente de la paz en general, "sino del desarrollo económico y político del país, en vínculo con su soberanía alimentaria", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los impactos de la globalización en las últimas décadas.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

