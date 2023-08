Washington está "aterrorizado" de que Trump pueda derrotar a Biden en las elecciones de 2024

https://sputniknews.lat/20230804/washington-esta-aterrorizado-de-que-trump-pueda-derrotar-a-biden-en-las-elecciones-de-2024-1142265811.html

El expresidente de EEUU se declaró inocente el 3 de agosto de cuatro cargos federales relacionados con sus presuntos esfuerzos de anular los resultados de las elecciones de 2020. La primera audiencia para el juicio se espera para el 28 de agosto.El exmandatario fue acusado como parte de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el presunto intento de Trump para revertir los resultados de las elecciones, que fue seguido por el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021.El experto añadió que la acusación contra el 45º presidente de Estados Unidos "se dirige al núcleo del sistema político estadounidense, puesto que esto implica la transferencia de poder" de un presidente del Partido Republicano a un presidente del Partido Demócrata. Según Schantz, tal cambio es "más esencial que nunca antes porque los dos partidos tienen opiniones muy distintas sobre la política pública y, además, partidarios marcadamente diferentes".Shantz señaló que la acusación de Trump "divide a la gente a lo largo en las afiliaciones partidistas agravando diferencias tanto entre los demócratas y republicanos, como entre los votantes de Trump y Biden".El politólogo destacó que "múltiples casos penales" contra el expresidente estadounidense "han fortalecido su control sobre la nominación presidencial republicana y, contrariamente a la opinión pública, aún no han perjudicado a Trump en la contienda electoral de 2024, en la que las encuestas tienen a Trump y Biden compitiendo codo con codo".Nicholas Waddy, analista político y profesor asociado de historia en SUNY Alfred State College en Buffalo, por su parte, informó a Sputnik que la comparecencia contra Trump "representa un nuevo fondo para la Administración Biden, los progresistas y el deep state [Estado profundo]", quienes, según Waddy, "están, en efecto, tratando de criminalizar la disidencia, la crítica, las diferencias de opinión y la oposición política".El experto insistió en que Trump "no está siendo acusado a causa de sus acciones o palabras, sino por quién es y lo que representa"."El deep state, incluido [el abogado especializado] Merrick Garland y [el fiscal especial] Jack Smith, odia a Trump con cada fibra de su ser. Están aterrorizados de que pueda derrotar a Joe Biden en las elecciones de 2024 y ganar el segundo mandato presidencial, y por lo tanto ellos, y muchos otros fiscales, han determinado una estrategia de 'guerra legal' para desacreditarlo como candidato", afirmó el analista político.De acuerdo con él, estos funcionarios no quisieran encarcelar al expresidente por el resto de su vida, pero su objetivo principal es atarlo legalmente a lo largo de 2024 para que no sea capaz de hacer campaña electoral de manera efectiva y que toda la campaña gire en torno del debate sobre la criminalidad de Trump, en lugar del desempeño de Biden en el cargo."El objetivo —intervención en el proceso electoral en sí— es tan evidente que ni una persona imparcial lo negaría", agregó Waddy. En su opinión, "no es Trump quien representa una amenaza 'existencial' para los demócratas, es la democracia misma, y esto es lo que están tratando de apagar".

