https://sputniknews.lat/20230805/exsenador-colombiano-la-credibilidad-de-gustavo-petro-ha-caido-en-picada-1142288586.html

Exsenador colombiano: la credibilidad de Gustavo Petro "ha caído en picada"

Exsenador colombiano: la credibilidad de Gustavo Petro "ha caído en picada"

Luego de que Nicolás Petro reconociera el financiamiento ilícito de la campaña electoral de su padre, el presidente Gustavo Petro, se vive un terremoto... 05.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-05T03:08+0000

2023-08-05T03:08+0000

2023-08-05T03:08+0000

américa latina

colombia

política

gustavo petro

nicolás petro

juicio político

💬 opinión y análisis

bogotá

alcaldía de bogotá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109198/74/1091987445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b3a4278961e0f4b7b04c9aab7255c2.jpg

Nicolás Petro reconoció ante la Fiscalía, el jueves 3 de agosto, haber recibido dineros no declarados ante el Consejo Nacional Electoral, con destino a financiar la campaña electoral de su padre.Tras el reconocimiento del ilícito por parte de Nicolás Petro, quien se encuentra en prisión domiciliaria, el Gobierno de su padre atraviesa una crisis político-institucional de proporciones que aún no se dimensionan en su totalidad, pero que incluyen la posibilidad de un juicio político contra el mandatario.El hijo del mandatario declaró ante el fiscal que recibió "altas sumas de dinero", entre otros, del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra. Una parte de los recursos habría sido destinada para la campaña presidencial de su padre y otra se la habría quedado Nicolás.El exsenador colombiano afirmó que, al no reportar estos ingresos ante el Consejo Nacional Electoral, "es seguro que violó los topes máximos de la campaña. O sea que estamos hablando de un hecho de inmensa gravedad porque ilegitima el triunfo de Gustavo Petro"."Sin duda es un cataclismo lo que está sufriendo esta presidencia, que sin duda lo va a afectar muchísimo en los próximos tres años de su periodo", aseveró el candidato a alcalde de la capital colombiana.El propio mandatario colombiano ha expresado no tener conocimiento de los movimientos recaudatorios de su campaña y tomó distancia de la situación procesal de su hijo, tras declarar que aceptará el pronunciamiento de la justicia al respecto."Eso tendrán que precisarlo los jueces. Falta ver cuántas más cosas se sabrán. Pero al respecto, la acusación es gravísima, porque los hechos son gravísimos y están muy pero muy documentado", acusó el exparlamentario.Pérdida de apoyosDe acuerdo con el exsenador, la situación es "escabrosa" ya que complica el apoyo político al mandatario Gustavo Petro, quien, según Robledo, ganó "la presidencia porque logró el respaldo de varios expresidentes y otros grandes jefes provenientes del establishment liberal conservador", con quienes conformó una coalición "con la que hizo una mayoría en el Congreso"."Yo particularmente, estoy pidiendo la renuncia inmediata de Ricardo Roa, el actual presidente de [la petrolera estatal] Ecopetrol, porque fue nada menos que el gerente de la campaña de Gustavo Petro", advirtió el aspirante a administrar Bogotá.Entonces, "sea porque supo la plata de indeseables que entró a la campaña o porque no supo, pues [Roa] debe renunciar a su cargo", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230804/si-avanza-el-juicio-politico-a-gustavo-petro-va-a-someter-al-presidente-a-un-desgaste-complicado-1142243852.html

https://sputniknews.lat/20230804/presidente-petro-asigna-abogado-para-presunto-caso-de-recursos-irregulares-en-su-campana-1142272027.html

colombia

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, política, gustavo petro, nicolás petro, juicio político, 💬 opinión y análisis, bogotá, alcaldía de bogotá