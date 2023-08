https://sputniknews.lat/20230806/frustran-un-intento-de-ataque-con-un-dron-ucraniano-contra-moscu-1142313168.html

Frustran un intento de ataque con un dron ucraniano contra Moscú

Frustran un intento de ataque con un dron ucraniano contra Moscú

Una aeronave no tripulada ucraniana ha sido destruida por un sistema de defensa antiaérea en el distrito de Podolski, en la región de Moscú, informó el... 06.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-06T10:43+0000

2023-08-06T10:43+0000

2023-08-06T10:44+0000

internacional

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

moscú

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/103833/46/1038334678_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_4977b8424dd1172d0bcd011b8a6a8321.jpg

"Hoy, a las 11:27 horas [9:27 GMT], fue frustrado un intento de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista mediante una aeronave no tripulada contra instalaciones en la región de Moscú. El dron fue destruido por los sistemas de defensa antiaérea en el distrito de Podolski", informó el Ministerio de Defensa ruso.El ente especificó que "como resultado del ataque terrorista frustrado no hubo heridos ni daños".Además, el aeropuerto Vnúkovo de Moscú levantó todas las limitaciones impuestas poco antes a la recepción y el despacho de los vuelos por motivos de seguridad, y volvió a operar con normalidad.En las últimas semanas, se han registrado varios intentos de atacar Moscú con vehículos aéreos no tripulados. En la noche del 29 al 30 de julio, un dron fue derribado a las afueras de la capital rusa; otros dos, suprimidos con sistemas de guerra electrónica, se estrellaron en la City de Moscú, una zona de rascacielos que acoge oficinas empresariales, espacios habitables, locales comerciales y de entretenimiento.El 1 de agosto, las defensas aéreas también abatieron dos drones al suroeste de Moscú; un tercero, según el alcalde, "alcanzó la misma torre de la City que en la ocasión anterior", causando daños a la fachada de cristal al nivel del piso 21, en una superficie de 150 metros cuadrados.Un ataque contra BrianskAsimismo, el 6 de agosto, dos drones fueron interceptados sobre el distrito de Karáchevski, en la provincia rusa de Briansk."El sistema de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Rusia destruyó dos drones sobre el distrito de Karáchevski", comunicó el gobernador de esa región, Alexandr Bogomaz.El gobernador aseguró que el incidente no causó víctimas ni daños materiales. En el lugar, agregó, trabajan los servicios operativos.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230805/rusia-se-reserva-el-derecho-de-responder-al-ataque-ucraniano-contra-un-petrolero-civil-ruso-1142302473.html

ucrania

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, moscú, seguridad