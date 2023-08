https://sputniknews.lat/20230806/relatos-de-eeuu-de-que-bombas-atomicas-ganaron-la-sgm-incitan-a-los-demas-paises-a-hacerse-con-1142320703.html

Relatos de EEUU de que bombas atómicas ganaron la SGM incitan a los demás países a hacerse con ellas

El 6 de agosto se cumplen 78 años del primer uso de una bomba atómica contra humanos en la historia. Dos bombas fueron lanzadas sobre Japón por aviones de guerra estadounidenses en 1945, matando y mutilando a cientos de miles de personas. Todavía hoy se sienten sus efectos.Los bombardeos mostraron el verdadero poder de las armas nucleares y estimularon la aparición de un tabú nuclear de facto —evitar el uso nuclear—, pero el nuevo recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia ha creado la segunda situación más peligrosa desde la Crisis de los misiles de Cuba de 1962, afirmó a Sputnik Nikolái Sokov, del Centro de Desarme y No Proliferación de Viena.Sokov, cuyos conocimientos abarcan el control de armamentos y la no proliferación nuclear, advirtió que algunos países y miembros de la comunidad de expertos estaban tan convencidos de que nunca se repetirían los bombardeos nucleares de la Segunda Guerra Mundial que, sin darse cuenta, crearon situaciones en las que el uso nuclear se hizo posible.Estados Unidos y Rusia aún no están preparados para reducir sus reservas nucleares, tanto por razones políticas como por las discrepancias entre sus arsenales no nucleares. Pero incluso si se produjeran recortes, aún quedarían muchas bombas nucleares, argumentó el experto.En enero había 12.512 cabezas nucleares en los arsenales militares mundiales, según estimaciones del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. De ellas, se calcula que 9.576 están disponibles para su uso potencial, lo que supone un aumento de 86 respecto al año pasado. El número de ojivas desplegadas por Estados Unidos aumentó a 1.770, mientras que el de Rusia se elevó a 1.588. El arsenal nuclear de China aumentó a 410.M. V. Ramana, experto en desarme y seguridad global y humana de la Escuela de Política Pública y Asuntos Globales de Vancouver, declaró a Sputnik que la narrativa estadounidense sobre cómo las armas nucleares ayudaron a acabar con la Segunda Guerra Mundial hizo que más países quisieran adquirir esta arma. Esto provocó el sufrimiento de las comunidades afectadas por la producción y las pruebas de armas nucleares, como los territorios franceses de ultramar en el Pacífico sur.La devastación nuclear de Hiroshima y Nagasaki no puede evitar la guerra nuclear, solo puede hacerlo la abolición de las armas nucleares, advirtió M. V. Ramana. No hay esperanza de reducir los arsenales nucleares del mundo en un futuro próximo, indicó, porque las actuales relaciones internacionales son demasiado tensas para abrir posibilidades de reducción de armamento.Los pilotos estadounidenses lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente. Los bombardeos y sus consecuencias mataron a 140.000 personas en Hiroshima y a 74.000 en Nagasaki. La gran mayoría de las víctimas de los bombardeos atómicos fueron civiles.

