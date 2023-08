https://sputniknews.lat/20230808/colombia-el-pais-donde-no-se-toman-en-serio-al-futbol-femenino-profesional-1142359677.html

Colombia, el país donde "no se toman en serio" al fútbol femenino profesional

Colombia brilla en el Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda, de la mano de Linda Caicedo, la estrella del Real Madrid. Pero no es oro todo lo... 08.08.2023, Sputnik Mundo

La selección colombiana de fútbol femenino es una de las grandes protagonistas del Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA 2023 organizado por Australia y Nueva Zelanda, luego de finalizar la fase de grupos en el liderato del Grupo H, y con una histórica victoria 2 a 1 sobre Alemania, lograda en los descuentos del partido.Este 8 de agosto el combinado femenino se enfrentará en Melbourne por octavos a la también sorprendente selección de Jamaica —que eliminó a Brasil en fase de grupos—, en la búsqueda del pase a cuartos de final, donde las espera Inglaterra.La única selección que representa a Sudamérica en el certamen, tras la eliminación de Brasil y Argentina, cuenta con la presencia de la estrella de talla mundial, la jugadora del Real Madrid femenino Linda Caicedo, quien fuera elogiada por la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de la victoria ante las alemanas.El seleccionado tricolor marcó un ascenso en su nivel competitivo y espera superar el techo de octavos de final que alcanzó en Canadá 2015, cuando las colombianas fueron eliminadas por sus pares de EEUU.Desarrollo del fútbol femenino en ColombiaNo obstante, el dulce presente del fútbol femenino en Colombia no esconde el arduo camino que han recorrido las futbolistas en el país sudamericano. "Han tenido que exponer públicamente a los dirigentes, someterse a malos tratos, malas condiciones, a situaciones en la que no tenían garantías de que pudieran jugar al fútbol", indicó Fresneda.Fresneda señaló que las jugadoras denunciaron entonces que "no tenían condiciones para jugar fútbol como ellas merecían". Lo hacían sobrellevando los problemas de indumentaria, sin que les pagaran o recibiendo viáticos insuficientes. "De ahí es que se empieza a generar una conciencia y un movimiento del fútbol femenino en Colombia", afirma la analista."Mucha gente empieza a hablar de este estallido, se crea una liga femenina en 2017 y hemos tenido ediciones desde entonces todos los años, pero en condiciones que no son las mejores para ellas", señaló.Fue en 2016 que se anunció la creación de la Liga Profesional Femenina de Fútbol en el país sudamericano, que comenzó a disputarse en 2017. Fresneda recalcó que desde entonces el fútbol femenino se concibe como una actividad profesional y remunerada, "pero existen topes" para las deportistas."Las chicas que vienen del fútbol amateur ganan un salario mínimo de un millón de pesos colombianos [250 dólares], mientras que el salario máximo de una jugadora en Colombia alcanza los 3.000 dólares", detalló.Talento y figurasLa pasión por la práctica del deporte comenzó mucho antes de la profesionalización de las futbolistas. "Se forja en la década de 1970 en Cali, en la zona del Valle del Cauca (oeste), donde empezó a sonar mucho el fútbol femenino", aclara Fresneda.Ya en la década de 1980, "empieza a haber un interés mucho más fuerte de las mujeres y en la década de 1990 ya empezamos a ver jugadoras referentes. Para 1998, tenemos una selección que va a disputar el Sudamericano de Mar del Plata" en Argentina, rememoró."Desde ahí empezó un proceso para el fútbol. Empezaron a nacer muchas escuelas de fútbol femenino en Colombia, torneos para el fútbol femenino amateur y, de hecho, muchos de esos equipos van a participar de la Copa Libertadores femenina", enfatizó.Cuando en 2018, "el Atlético Huila ganó la Copa Libertadores femenina, llevábamos dos años de liga. Es increíble la cantidad de talento y figuras que hay, como también es impresionante la forma en que no se toman en serio al fútbol femenino profesional en Colombia", concluyó.

