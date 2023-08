https://sputniknews.lat/20230808/el-narcotraficante-colombiano-otoniel-es-condenado-a-45-anos-de-prision-en-eeuu-1142389137.html

El narcotraficante colombiano 'Otoniel' es condenado a 45 años de prisión en EEUU

El narcotraficante colombiano 'Otoniel' es condenado a 45 años de prisión en EEUU

08.08.2023

Además, como parte de la sentencia, deberá pagar 216 millones de dólares de indemnización por daños.Anteriormente, las autoridades de Washington afirmaron que el colombiano "ordenó el asesinato, el secuestro y la tortura de sus rivales y de individuos que él creía que cooperaban con las autoridades. No se puede enfatizar lo suficiente en su deseo de tener control y tomar venganza". Úsuga, quien encabezó uno de los cárteles del narcotráfico más grandes de América Latina en los primeros años del siglo XXI, admitió los delitos en enero de este año. Su defensa buscó que pasara menos de 25 años en la cárcel, aludiendo que su cliente había crecido en condiciones desfavorables. No obstante, la jueza Dora Irizarry rechazó el argumento de Otoniel e indicó que ella igualmente tuvo que pasar por un entorno adverso, ya que nació en el Bronx, en Nueva York, pero eso eso no era una excusa para delinquir. Además, afirmó que el del narcotraficante colombiano era el caso "más grave" que había llevado en su carrera.Dairo Antonio Úsuga fue detenido el 23 de octubre de 2021. Su arresto fue calificado por el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, como el mayor golpe que su país había dado al narcotráfico desde el fallecimiento del narcotraficante Pablo Escobar.Unas semanas después, Estados Unidos solicitó la extradición de Otoniel por delitos de tráfico de narcóticos y de armas, así como varias acusaciones de asesinato, entre otros cargos. A principios de abril de 2022, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizara su extradición al país norteamericano, más de 30 organizaciones sociales de la nación hispanohablante pidieron en una carta abierta frenar la medida por considerar que haría "trizas la verdad" en su país. Finalmente, Otoniel fue trasladado al territorio estadounidense el 4 de mayo del año pasado.El Clan del Golfo es un grupo armado ilegal, dedicado al narcotráfico, surgido tras la desmovilización de grupos paramilitares colombianos de extrema derecha en 2006.

