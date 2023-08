https://sputniknews.lat/20230809/leyenda-de-cricket-playboy-y-primer-ministro-de-pakistan-las-mil-sombras-de-imran-jan-1142430417.html

Leyenda de cricket, playboy y primer ministro de Pakistán: las mil sombras de Imran Jan

Leyenda de cricket, playboy y primer ministro de Pakistán: las mil sombras de Imran Jan

De ser el mayor héroe fuera de la política de Pakistán, dado que llevó al país en su obsesión por el cricket, a su única victoria en la Copa Mundial de 1992, a... 09.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-09T17:53+0000

2023-08-09T17:53+0000

2023-08-09T18:01+0000

sputnik explica

🌏 asia

pakistán

imran jan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/09/1142428980_0:82:2728:1617_1920x0_80_0_0_9d274d68275d6a160fb7063f5526e5d2.jpg

El 5 de agosto la corte de Islamabad, capital pakistaní, condenó al ex primer ministro Imran Jan a tres años de prisión por un caso de corrupción. El veredicto es aún más sustancial, puesto que esto significa que ya no podrá participar en las próximas elecciones nacionales en octubre de 2023. De acuerdo con las disposiciones de la Constitución de Pakistán, el político tampoco puede ser elegido ni ocupar cargos públicos durante cinco años a partir de la fecha de su condena.Jan fue acusado de dar información falsa sobre obsequios que recibió de dignatarios extranjeros durante su mandato como primer ministro de la nación desde agosto de 2018 hasta abril de 2022.La maldición de Toshakhana sobre Imran JanSegún las leyes paquistaníes, los legisladores tienen que depositar los regalos que reciben de líderes extranjeros en el Toshakhana, como le llaman a un depósito estatal de obsequios, aunque se les permite comprar estos regalos a un precio con descuento más adelante.Aunque Jan informó al organismo administrativo que supervisa el Toshakhana que había vendido sus cuatro regalos, incluidos cuatro relojes Rolex por 58 millones de rupias (204.755 dólares) después de comprarlos por 21,56 millones de rupias (76.110 dólares), los entonces miembros de la oposición alegaron que había robado 72 objetos del depósito estatal.Posteriormente, la investigación de la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) lo declaró culpable de "ocultar deliberadamente" la información sobre los obsequios que recibió durante su mandato, lo que finalmente llevó a la presentación de un caso penal en su contra. En consecuencia, los procedimientos legales comenzaron en la corte, lo que resultó en su condena el 5 de agosto.Analizando este asunto, la experta india Priyanka Singh, que se especializa en la política pakistaní, destacó que los recientes eventos relacionados con Imran Jan fueron obra de las poderosas Fuerzas Armadas nacionales.La experta explicó que el destino de Jan es similar al de muchos otros que han sido aplastados por los uniformados en el pasado, ya sea Zulfiqar Ali Bhutto, su hija Benazir Bhutto o Nawaz Sharif, que una vez actuaron como protegidos de los militares, al igual que Jan.Singh opinó que para el dominio de las Fuerzas Armadas en la política de Pakistán, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.Ella expresó que los militares pakistaníes apoyan a elementos políticos como Jan para contrarrestar a una contraparte política menos favorable, en este caso, a Nawaz Sharif, quien fue derrocado en 2017 y se le prohibió participar en las elecciones."Ahora las FFAA parecen estar conspirando con los mismos Sharifs para ajustar cuentas con Jan, una vez su secuaz. Es, por lo tanto, un ciclo interminable de caos político y regresión democrática en Pakistán", argumentó la analista india.Imran Jan: ganador de la Copa Mundial de críquet de 1992Conocido como el león de Pakistán, Imran Jan es ampliamente considerado como el mejor jugador de críquet que haya nacido en el país surasiático.El cricket es el deporte más popular en Pakistán y, por consecuencia, sus jugadores son personas de gran fama en el país.La victoria de 1992 en la Copa Mundial en Australia sigue siendo el logro más destacable para Pakistán y por eso Jan, siendo el capitán del equipo legendario, ha sido una gran estrella en su patria.En la década de 1990, Australia fue considerado uno de los lugares más difíciles para ganar cualquier torneo, y mucho menos la Copa Mundial. Además, el equipo paquistaní fue despojado de las superestrellas. Sin embargo, Jan convirtió a un equipo promedio en una máquina que lo conquistaba todo, lo que dio como resultado el mayor triunfo de Pakistán en el cricket.Playboy paquistaní y padre de un hijo ilegítimoAl igual que su carrera política, la vida personal de Jan ha estado llena de controversias.Antes de su primer matrimonio con la socialité británica y productora de cine Jemima Goldsmith, el exjugador de cricket estaba relacionado con una serie de personas de alto perfil, incluida la superestrella de Bollywood de antaño Zeenat Aman, la estrella de Hollywood Goldie Hawn, la artista escocesa Liza Campbell y la heredera de negocios Sita White, entre otros.Su relación con White, en particular, generó un intenso revuelo en los medios de comunicación, ya que tuvo un hijo fuera del matrimonio con la hija del magnate británico Gordon White.Después de que su hija naciera en 1992 en Estados Unidos, Jan se negó a reconocerla como suya y los dos libraron una batalla legal sobre el tema. En 1997, un tribunal estadounidense falló a favor de White, afirmando que Jan era de hecho el padre de la niña que fue nombrada Tyrian por su madre.Entre tanto, Jan se casó con Jemima Goldsmith en París en 1995. La mujer británica que se convirtió posteriormente al islam y con la que tuvieron dos hijos antes de su divorcio en 2004.Jan luego se casó con Reham Jan, una periodista británica-pakistaní, matrimonio que resultó ser de corta duración, puesto que se separaron en doce meses.Después de su separación, Reham lanzó una serie de acusaciones contra Jan, incluida la de que una vez lo encontró consumiendo cocaína.En 2018, el exlíder pakistaní confirmó que se había casado con su guía espiritual, Bushra Bibi.Fundador del Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI)Jan fundó el PTI en 1996 después de haber rechazado múltiples ofertas para unirse a la política tras retirarse del cricket en 1992.El mismo año, participó en sus primeras elecciones para la Asamblea Nacional en dos distritos electorales, la ciudad de Mianwali y Lahore, pero probó el amargo sabor de la derrota en ambos.Sin embargo, el momento decisivo para Jan en la política llegó en 1999, cuando el expresidente, general Pervez Musharraf, organizó un golpe militar contra el entonces Gobierno democráticamente electo de Nawaz Sharif, antes de tomar el poder en Pakistán. Dentro de unos días Jan declaró que Musharraf propuso convertirlo en el primer ministro del país, pero rechazó la oferta.Tres años más tarde, en 2002, Jan ganó su primera elección, saliendo victorioso de Mianwali y convirtiéndose así en miembro de la Asamblea Nacional.¿Cuándo Imran Jan se convirtió en el primer ministro de Pakistán?En aquel tiempo, Jan no logró avanzar mucho en la política y siguió siendo solo un actor secundario durante más de una década. Pero las cosas comenzaron a cambiar en 2013 después de que su partido PTI obtuviera el estatus de principal partido de oposición en las dos provincias más ricas del país: Punjab y Sindh.Meses después, el PTI ganó las elecciones provinciales en el volátil Khyber Pakhtunkhwa, pasando a formar un Gobierno allí.El estatus político de Jan continuó aumentando durante los siguientes cinco años.En 2018, justo antes de las elecciones nacionales, se percibía ampliamente que contaba con el respaldo de los militares y se le propuso convertirse en el próximo primer ministro de la nación.Esto finalmente se hizo realidad cuando el PTI de Jan emergió como el partido más grande en la Asamblea Nacional después de ganar 110 escaños en la cámara compuesta por 272 miembros.El PTI pasó a formar un Gobierno de coalición con el Partido Awami de Baluchistán, la Liga Musulmana de Pakistán y otros constituyentes más pequeños.Jan ocupó el principal cargo político de Pakistán durante casi cuatro años, hasta abril de 2022, con su gestión al frente de asuntos que fueron marcados por un enfoque en la implementación de una política exterior independiente.El líder pakistaní incluso elogió a India por no ceder ante la presión de Estados Unidos a pesar de los repetidos llamamientos de Washington para que abandonase a su viejo amigo y socio estratégico, Rusia, a raíz de la operación militar especial que Moscú comenzó en Ucrania.Pese a las sanciones económicas impuestas por Occidente a la nación euroasiática, Nueva Delhi siguió siendo uno de los aliados más confiables de Moscú, comprando millones de toneladas de crudo ruso. En particular, Rusia se convirtió en el mayor proveedor de crudo de la India, con importaciones que superaron los 2 millones de barriles diarios desde junio de 2023.La asociación entre Rusia y la India como pilar de un nuevo siglo asiáticoEn este sentido, Jan viajó a Moscú en febrero de 2022, convirtiéndose en el primer líder paquistaní en hacerlo en 23 años. Antes de él, Nawaz Sharif visitó Rusia en 1999.La pelea de Jan con los militaresAlgunos informes sugieren que la visita de Jan a Moscú molestó a los altos mandos de las FFAA de Pakistán, cuyos estrechos vínculos con Estados Unidos son ampliamente conocidos.En cuestión de semanas, él fue expulsado del poder después de no haber demostrado su mayoría en un voto de confianza, ya que sus aliados lo abandonaron. Al parecer, esto sucedió después de que tuvo una tensión con los uniformados.Después de renunciar como primer ministro de Pakistán, Jan continuó su diatriba contra los militares, incluso acusó al exjefe militar, el general Qamar Javed Bajwa, de planear la caída de su Gobierno junto con la Administración estadounidense del presidente Joe Biden.Además, lo que sacudió a sus rivales fue el creciente apoyo público con que contaba, ya que el PTI ganó una serie de elecciones parciales después de la expulsión de Jan del Gobierno federal.El enfrentamiento de Jan con las autoridades se intensificó el año pasado con miles y miles de personas uniéndose a sus marchas y protestas por la presunta corrupción en el Gobierno encabezado por Shehbaz Sharif.Jan inclusive se enfrentó a un intento de asesinato en el agosto de 2022, cuando recibió un disparo en una pierna antes de recuperarse por completo luego de someterse a un tratamiento en un hospital en Pakistán.El atolladero legal de Jan y las protestas del 9 de mayo en PakistánLos enfrentamientos habituales de Jan con las autoridades estatales dieron lugar a la presentación de más de 100 casos en su contra en diferentes tribunales, incluidos cargos en virtud de las estrictas leyes antiterroristas de Pakistán.Por otro lado, el político estaba enfrentando el caso Toshakhana. Pero la Policía en múltiples ocasiones no logró arrestarlo, pese a las órdenes judiciales.Sin embargo, fue finalmente detenido el 9 de mayo cuando se dirigía a asistir a una audiencia del Tribunal Superior de Islamabad (IHC), lo que provocó violentas protestas en el país durante los siguientes cuatro días.El Gobierno afirmó que los miembros del PTI y los partidarios de Jan estaban detrás del saqueo de propiedades privadas y públicas, además del ataque de instituciones militares, lo que dio origen a una represión contra su partido.El ataque a la sede del poder de las FFAA en la ciudad de Rawalpindi, y la quema de la casa del comandante del cuerpo en Lahore fue una línea roja militar que los admiradores de Jan parecían haber roto el 9 de mayo.Represión contra el PTITras las violentas protestas del 9 de mayo, los líderes militares del país instaron al Gobierno a apretar el nudo sobre Jan.Poco después se produjo una represión masiva contra los principales líderes del PTI, y muchos políticos de alto rango de su partido abandonaron al jefe de dicha colectividad en las semanas posteriores a las violentas protestas.Aunque el peldaño superior del PTI declaró que no estaban bajo ningún tipo de coacción al anunciar sus movimientos, era casi evidente que las autoridades estatales utilizaron tácticas de intimidación para influir en sus decisiones.El éxodo del PTI no se detuvo allí, ya que varios otros miembros pasados y presentes de la Asamblea Nacional y asambleas provinciales se desvincularon del equipo político.Más allá de eso, el Gobierno de Pakistán contempló la prohibición del PTI, ya que posiblemente no querían dejar ningún margen para el regreso de Jan al poder en las próximas elecciones generales.A medida que continuaba la represión contra el PTI, la proscripción de su partido parecía inminente. El político anunció que formaría una nueva entidad en caso de que las autoridades le prohibieran a él y a su equipo político participar en las elecciones.Debido a que Jan era implacable pese a la represión total del gobierno paquistaní contra su partido, la única forma de detenerlo parecía ser el ponerlo tras las rejas, lo que acaeció la semana pasada.¿Por qué Imran Jan sigue siendo tan popular?Denunciando la supremacía de las FFAA de PakistánSingh, miembro asociado del Instituto Manohar Parrikar para estudios y análisis de defensa, enfatizó que Imran Jan es un líder popular carismático que conoce bien su capital político."En la actualidad, su intento sería encasillar los sentimientos populares basados en la arrogancia que se le impuso desde que se opuso a la supremacía de las FFAA, que proyecta que se hizo para el mejoramiento de Pakistán", dijo el comentarista político a Sputnik.Desafiando el sistema dinástico de la política pakistaníEl experto mencionó que la base de apoyo de Jan existe tanto en las amplias masas como en la élite. Después de haber sido arrestado y excluido de participar en las encuestas, Jan se acercaría a su base de apoyo para generar presión a su favor.Pero queda por ver cuán efectiva sea la presión para allanar el camino para la redención de Imran Jan de cara a las próximas elecciones.Singh reconoce que la ventaja clave de Jan es su disociación de la política impulsada por las dinastías y le va mejor en el gráfico de corrupción que a sus pares dinásticos.A diferencia de la Liga Musulmana de Pakistán (PLM-N) y el Partido Popular de Pakistán (PPP), las dos fuerzas dominantes en la política de ese país en las últimas tres décadas, y que son partidos familiares, el PTI no es un partido político dinástico.Carisma innegableSi bien el PML-N siempre ha sido impulsado por los Sharifs, Nawaz antes y ahora por Shehbaz, el PPP ha permanecido firmemente en manos de los Bhuttos con Bilawal Bhutto-Zardari como su líder actual. Sin embargo, este no es el caso de Jan, que ha hecho de su partido la fuerza que constituye hoy por hoy.Gran parte de ella se basa presumiblemente en su carisma."Queda por ver cuánto se mantendrán estas fortalezas y el carisma personal de Jan, hasta que pueda competir en elecciones luego de cinco años, considerando el tumultuoso panorama político en Pakistán", concluyó Singh.

https://sputniknews.lat/20230512/el-arresto-de-imran-jan-las-causas-y-consecuencias-de-la-crisis-politica-en-pakistan--1139321879.html

https://sputniknews.lat/20230510/se-sume-en-un-desarrollo-interno-turbulento-que-pasa-en-pakistan-tras-el-arresto-de-imran-jan-1139277371.html

https://sputniknews.lat/20220410/ex-primer-ministro-de-pakistan-insta-a-luchar-contra-conspiracion-extranjera-1124232682.html

🌏 asia

pakistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, pakistán, imran jan