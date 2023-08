https://sputniknews.lat/20230811/por-primera-vez-la-deuda-de-las-tarjetas-de-credito-en-eeuu-supera-el-billon-de-dolares-1142524669.html

Por primera vez, la deuda de las tarjetas de crédito en EEUU supera el billón de dólares

Por primera vez, la deuda de las tarjetas de crédito en EEUU supera el billón de dólares

Los estadounidenses están hasta el cuello con más deudas que nunca. El empresario Aquiles Larrea, director ejecutivo de Larrea Wealth Management, y el... 11.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-11T20:46+0000

2023-08-11T20:46+0000

2023-08-11T20:46+0000

eeuu

joe biden

inflación

deuda

tarjetas de crédito

kamala harris

las vegas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

economía

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109179/61/1091796144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6be13b72baf8ae910fb2959aeb689a73.jpg

La deuda récord de los consumidores en Estados Unidos desmiente las afirmaciones de la Administración del presidente Joe Biden de haber controlado la inflación, dicen dos expertos del mercado.El Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó esta semana que la suma de todas las deudas de tarjetas de crédito de los ciudadanos estadounidenses superó el billón de dólares por primera vez en la historia.Aquiles Larrea le dijo a Sputnik que los estadounidenses estaban "gastando más dinero en un momento en que las tasas de interés subieron, por lo que, por defecto, las tasas de interés de las tarjetas de crédito también suben".El experto en finanzas dijo que el aumento histórico en la deuda de las tarjetas de crédito es un resultado tardío del pico de inflación reflejado a mediados de 2022, luego de la decisión de la Administración Biden de imponer sanciones a Rusia.En ese sentido, explicó que la ciudadanía no siente los efectos de la tasa de inflación general, que mide, a diferencia de la inflación subyacente, el aumento de todos los precios dentro de una economía, incluidos los alimentos y la energía, y que suele ser más volátil, hasta meses después.Por su parte, Todd Bubba Horwitz le dijo a Sputnik que no estaba de acuerdo con la afirmación de la vicepresidenta Kamala Harris de que la inflación había estado cayendo constantemente durante los últimos 12 meses."Seamos honestos, los hogares estadounidenses están gastando un 20% más este año que el año pasado", dijo Horwitz. "No tratemos de endulzar eso"."Ese billón de dólares no son el número del que hablar. El verdadero número del que tenemos hablar es la cantidad de personas que están al máximo de su deuda de tarjeta de crédito", opinó. "Obviamente, la inflación genera mayores números de deuda, pero ¿cuántas personas están en su máximo de deuda de tarjetas de crédito y cuántas personas van a pagar tasas de usura cuando tienen que pagar los intereses de estas cosas?".El administrador de patrimonio enfatizó que incluso declararse en bancarrota personal no funciona como escape del círculo vicioso de la deuda, ya que "el lobby de las tarjetas de crédito logró que eso se eliminara de las leyes de bancarrota hace años"."Si escuchas al presidente Biden o a la vicepresidente Harris, todo está genial. No nos podría ir mejor", señaló Horwitz. "Pero si miras en las calles, como por ejemplo donde estoy en Las Vegas en este momento, puedes ver más personas sin hogar que nunca".

https://sputniknews.lat/20230629/un-plan-economico-anticuado-que-no-baja-la-inflacion-el-lado-flaco-de-biden-rumbo-a-2024-1141053152.html

https://sputniknews.lat/20230622/la-reserva-federal-de-eeuu-reconoce-que-queda-un-largo-camino-para-controlar-la-inflacion-1140827367.html

https://sputniknews.lat/20230706/el-pesimismo-de-la-clase-media-en-eeuu-sobre-la-economia-es-una-mala-noticia-para-biden-1141284687.html

eeuu

las vegas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, inflación, deuda, tarjetas de crédito, kamala harris, las vegas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas, 💶 divisas