https://sputniknews.lat/20230804/rebaja-de-calificacion-crediticia-de-eeuu-muestra-un-gran-cambio-hacia-el-orden-mundial-multipolar-1142235026.html

Rebaja de calificación crediticia de EEUU muestra un "gran cambio hacia el orden mundial multipolar"

Rebaja de calificación crediticia de EEUU muestra un "gran cambio hacia el orden mundial multipolar"

Los mercados estadounidenses registraron importantes cambios después de que Fitch rebajara la calificación crediticia del país de AAA a AA+ ante las... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T03:29+0000

2023-08-04T03:29+0000

2023-08-04T04:28+0000

economía

janet yellen

washington

eeuu

fitch

fed

jerome powell

dólar

💶 divisas

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/03/1142232751_0:227:2871:1842_1920x0_80_0_0_b1bea5670d3257f8d87c66c97bef21b9.jpg

Las consecuencias de la decisión de la calificadora de rebajar la nota de incumplimiento del emisor de moneda extranjera a largo plazo de Washington continuaron, con el Nasdaq, el S&P 500 y el índice Dow Jones cayendo entre uno y dos puntos porcentuales en las operaciones del 2 de agosto.La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien calificó la medida como "arbitraria", aseguró que la rebaja no cambia el estatus de los bonos que emite la dependencia como "el activo prominente, seguro y líquido del mundo", o la "fortaleza fundamental" de la economía estadounidense.Analistas advirtieron que el impacto a largo plazo de la rebaja podría incluir el aumento de los costos de endeudamiento. Es importante tomar en cuenta que la deuda estadounidense es de 32,7 billones de dólares y está en vías de superar la de los siguientes cuatro países deudores — todos pertenecientes al G7— del mundo.Bomba de tiempoLa rebaja no es realmente nada inesperado si uno mira los fundamentos de la economía estadounidense, señaló a este medio el doctor Rodney Shakespeare, renombrado economista, comentarista político y autor.El experto cree que el drama que rodea las acusaciones contra el expresidente estadounidense Donald Trump, que "podrían empujar a un país ya dividido al colapso político y social", además de la "creciente conciencia" del "desastre de la política exterior" en Ucrania también ayudan a explicar la decisión de Fitch."El reconocimiento del movimiento agresivo de la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— durante 25 años y las implicaciones de las sanciones a Rusia en el sistema global se han combinado con el gran cambio global de un mundo unipolar a uno multipolar para conmocionar a los analistas de Fitch", consideró. "En todo el mundo, los países están planeando, de alguna manera, romper con el choque macabro del dólar estadounidense. Los especialistas están teniendo un momento de sorpresa en el que reconocen que la situación está cambiando, negativamente, justo frente a sus ojos", apuntó Shakespeare.El economista no espera que Washington preste atención a la advertencia de la calificadora de cambiar su política monetaria y fiscal. El llamado "alertará, sin embargo, al resto del mundo sobre el conmovedor desastre en el que EEUU se está convirtiendo rápidamente".Un trabajo de limpiezaEl analista de mercado y columnista Jim Wyckoff tiene una visión más conservadora sobre las implicaciones de la rebaja de Fitch. Caracterizándolo como una "especie de movimiento de limpieza basado en cosas que han estado sucediendo durante los últimos años", declaró a este medio que no espera que "nada más significativo salga de esto", o que cause algo más allá de una "onda en el mercado", a menos que otras agencias importantes de calificación crediticia tomen el mismo camino."Creo que la reacción general del mercado no ha sido extrema. Se está viendo una aversión al riesgo un poco más aguda en el mercado, pero esto es lo interesante: se podría pensar que si se rebajara la calificación crediticia de EEUU, eso es un golpe contra la economía local, un golpe contra el Gobierno estadounidense y un golpe contra la confianza en el dólar", especuló. "Pero aún hoy estamos viendo que el índice de la divisa se recupera a un máximo de tres semanas en las compras de refugio seguro, debido al ajuste de la calificadora. Ahora eso suena un poco confuso, pero ese es el caso", aseveró el analista.¿Batalla entre Yellen y la Reserva Federal?El analista de mercado y observador geopolítico Tom Luongo tiene una perspectiva completamente diferente y apuntó a Sputnik que la rebaja de Fitch estaba "mucho por venir" en medio de la política económica derrochadora de la Administración del presidente Joe Biden.Todos los cambios, a su parecer, son evidencia de una batalla entre el Tesoro, encabezado por Janet Yellen, y la Reserva Federal (Fed, por su nombre en inglés), de Jerome Powell, mientras esta última lucha por controlar la inflación.Según la declaración de Fitch, Estados Unidos se enfrenta a una pesadilla fiscal debido a sus déficits presupuestarios, el gasto propuesto y una Reserva Federal agresiva. Con la tasa de fondos federales ahora en 5,5% y Powell esperando continuar subiendo las tasas, "el interés en Washington abrumará el presupuesto federal", estimó el experto.Luongo señaló que Yellen anunció recientemente planes para recaudar más de 1,7 billones de dólares en deuda adicional antes de fines de 2023. En consecuencia, Fitch puede haber "programado esto como una advertencia a Powell para que deje de aumentar las tasas y vuelva con la política coordinada que estaba vigente cuando Yellen estaba a cargo. Esta rebaja está dirigida directamente a Powell y a la Fed. El líder de la Reserva Federal ha sido decidido, diciendo que los problemas fiscales de EEUU son sus problemas, no una cuestión de política del banco central"."Fitch reveló la verdadera historia de esta rebaja al aconsejar eliminar el techo de la deuda. Este fue un aviso abierto de que estaban actuando en concierto con Janet Yellen en el Tesoro", agregó.En última instancia, Luongo cree que la rebaja puede aumentar los costos de endeudamiento de Washington, obstaculizando el gasto propuesto por la Administración Biden, y "acelerar la crisis fiscal que se avecina entre los conservadores y los derrochadores", lo que en última instancia es "algo bueno".A diferencia de 2011 y la rebaja de la calificación de S&P del crédito estadounidense, "esta vez habrá grandes ganadores y grandes perdedores. Los BRICS están saliendo del juego (Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica) para comenzar el suyo propio. La lucha ahora es sobre si Estados Unidos continuará subsidiando su propia destrucción a través de dinero barato y malas políticas. Si estoy leyendo bien a Powell, está ganando esa pelea", resumió el observador.

https://sputniknews.lat/20230802/fitch-rebaja-la-calificacion-crediticia-de-eeuu-por-su-deterioro-fiscal-y-su-carga-de-deuda--1142162856.html

https://sputniknews.lat/20230802/fitch-ratings-espera-que-el-deficit-fiscal-de-eeuu-aumente-en-los-proximos-tres-anos-1142189362.html

https://sputniknews.lat/20230803/que-significa-la-baja-de-calificacion-crediticia-de-eeuu--1142204894.html

https://sputniknews.lat/20230723/una-fuga-de-78000-millones-de-dolares-sacude-al-sistema-bancario-de-eeuu-1141845344.html

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

janet yellen, washington, eeuu, fitch, fed, jerome powell, dólar, 💶 divisas, deuda, deuda pública, 📈 mercados y finanzas