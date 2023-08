https://sputniknews.lat/20230812/podra-rusia-consolidarse-como-primer-pais-emisor-de-turistas-a-cuba-en-2023-1142536513.html

¿Podrá Rusia consolidarse como primer país emisor de turistas a Cuba en 2023?

Desde comienzos de este 2023, La Habana y Moscú anunciaron la firma de acuerdos en el sector turístico, entre ellos la gestión exclusiva de hoteles en la isla... 12.08.2023, Sputnik Mundo

Según recordó a Sputnik, el doctor en ciencias económicas José Luis Perelló Cabrera, durante la visita del vice primer ministro ruso, Dmitri Chernishenko, trascendió que La Habana dio luz verde a los bancos rusos para la apertura de filiales encaminadas al financiamiento de negocios en el país caribeño.Sumado a ello, ambos territorios dialogaron sobre una futura transición a la inversión basada en rublos en los proyectos impulsados de manera conjunta.En paralelo, Rusia retomó este julio los vuelos regulares directos a Cuba, a partir de una nueva ruta, sin sobrevolar países europeos —restricción impuesta por la Unión Europea desde el comienzo de la operación militar especial de Moscú en Ucrania— y con un avión Boeing 777-300 de la aerolínea Rossiya, filial de la compañía estatal Aeroflot.Perelló reiteró que en 2021 el Aeropuerto Internacional de Varadero recibía vuelos desde Moscú de las aerolíneas Aeroflot, Azur Air y Nordwind, esta última también con destino al aeropuerto de Jardines del Rey, ubicado en el centro este del archipiélago antillano y a 580 kilómetros aproximadamente de La Habana."En ese año, 140.000 turistas rusos visitaron Cuba, de los 325.000 visitantes internacionales que recibió el país, cuando la pandemia de COVID-19 mostraba sus peores momentos. Luego, en 2022, este mercado se vio afectado por las sanciones de Occidente, en el contexto de la operación bélica en Kiev. No obstante, 54.383 turistas rusos arribaron a los destinos vacacionales de la isla", aseguró el académico.¿Cómo está el sector turístico de la isla?De acuerdo con Perelló, el sector turístico de la mayor de las Antillas "atraviesa su peor etapa", impactado negativamente por factores internos y externos, entre ellos la pérdida de competitividad en una región donde destinos como Cancún, de México; República Dominicana, Jamaica y otras pequeñas islas caribeñas, que "recuperaron con creces los resultados prepandémicos".En días recientes, indicó el especialista, la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) consideró que reservar unas vacaciones en Cuba resultaba mucho más caro que en otros destinos similares.El académico remarcó que en el periodo enero-julio del presente año, las llegadas internacionales a la isla alcanzaron 1 millón 489.183 visitantes y se percibió un repunte del mercado ruso con 87.502 turistas, que representan un 4,7 % más que en 2019; en este sentido, la reanudación de los vuelos incidió significativamente en los 19.887 que llegaron en el mes de julio.Igualmente, el experto subrayó que, en los siete meses iniciales de 2023, los cuatro primeros emisores concentran el 70% de las llegadas de visitantes internacionales: Canadá (630.041), cubanos residentes en el exterior (210.014), estadounidenses (99.012) y rusos (87.502).A su juicio, "Cuba necesitaría poco más de 2 millones de visitantes en el periodo agosto-diciembre para cumplir con la meta de 3,5 millones; mientras las estadísticas apuntan a un cierre de año de unos 2,4 millones de viajeros internacionales, con un mejor desempeño de los mercados de Rusia y Canadá".Incremento del mercado rusoPara el historiador Oscar Julián Villar Barroso, la revitalización del mercado ruso ayudaría "a la recuperación de la industria y la economía de la nación caribeña", pero, a pesar de cierto incremento, aún "no ha alcanzado los niveles de años anteriores".En ello, apreció el experto, influye el desarrollo de la operación militar especial en Ucrania y algunas medidas asociadas, como la restricción en la movilidad de los rusos hacia el exterior. El también profesor titular de la Universidad de La Habana añadió que esa situación influye en cuestiones como el encarecimiento de los pasajes de avión, unido a la reducción de los enlaces aéreos desde febrero de 2022 y, pese al restablecimiento de los vuelos hacia la mayor de las Antillas, "no son tantos como antes a la semana y, sin lugar a dudas, dificulta el número de arribos".El historiador evocó que ya existían entre Cuba y la Unión Soviética convenios de este tipo, sobre todo en la búsqueda de un destino de sol y playa "de mayor atractivo para ellos". Y los cubanos viajaban a los países socialistas mediante planes vacacionales, "más sanos, concentrados y con determinados objetivos, porque el turismo no era una prioridad en ese momento".¿Qué caracteriza al turista ruso?El internacionalista Yuri Aguiar Luna, experto en política comunicacional, reconoció cómo durante la visita de Chernishenko, Rusia manifestó su aspiración de enviar hasta medio millón de viajeros anuales a la mayor de las Antillas y, por tanto, ocupar la primera posición entre las naciones emisoras de turistas, por encima de Canadá.En aquella oportunidad, las partes debatieron sobre medidas para el incremento de los flujos, el estímulo de las inversiones y el apoyo a la superación de los profesionales del sector, unido a otras realidades existentes, como el régimen de exención de visados entre las dos naciones, el restablecimiento de los vuelos y las relaciones de amistad entre ambos pueblos.En su consideración, el turista ruso posee más recursos económicos que la media de los otros territorios europeos. Además, la nación euroasiática tiene una población viajera al exterior cercana a los 11 millones con gran poder adquisitivo. Luna subrayó asimismo el incremento de los turistas jóvenes y su predilección por el producto de sol y playa, uno de los principales atractivos de la isla caribeña.El profesor Villar Barroso indicó, además, que buscan en el país antillano propuestas asociadas a la cultura, el turismo de ciudad y eventos. "Para ellos les resulta muy atractiva, nos consideran aún como la isla de la libertad, nos reconocen como amigos verdaderos, siguen atentos y cariñosos con nosotros y el venir a Cuba refrenda eso", concluyó.

