¿Por qué TSMC está construyendo una gran fábrica de semiconductores en Alemania?

¿Por qué TSMC está construyendo una gran fábrica de semiconductores en Alemania?

La inversión del mayor fabricante de chips semiconductores del mundo —TSMC— en una empresa alemana productora de chips es un paso significativo en el... 12.08.2023, Sputnik Mundo

La compañía reveló el 8 de agosto sus planes de inversión en el sector automovilístico alemán, con una importante inversión de hasta 3.800 millones de dólares en su filial, la Compañía Europea de Fabricación de Semiconductores (ESMC).En virtud del acuerdo de empresa conjunta, la ESMC se convertirá en el accionista mayoritario de una nueva planta de producción de chips de 11.000 millones de dólares, con una participación del 70%, mientras que otros tres líderes del sector —las empresas alemanas Robert Bosch e Infineon Technologies, junto con la neerlandesa NXP Semiconductors— tendrán una participación del 10% cada una.La fábrica de semiconductores propuesta, que se ubicará en Dresde (en el este de Alemania), se pondrá en marcha para finales de 2027, según el comunicado de la empresa.Sputnik profundiza en lo que se sabe sobre la producción de semiconductores que está planeando la TSMC, sus fundamentos y otras cuestiones de diversa índole.¿Qué es la TSMC?TSMC, abreviatura de la Compañía de Fabricación de Semiconductores de Taiwán, es el mayor fabricante por contrato de semiconductores a nivel mundial, componentes esenciales de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, vehículos, relojes y frigoríficos. Entre sus clientes figuran gigantes tecnológicos como Apple, AMD, Intel, Nvidia y Qualcomm.Valorada actualmente en unos 550.000 millones de dólares, la empresa controlaba a la fecha de 2021 más del 50% de la cuota de mercado mundial de la industria de semiconductores, y su dominio es aún más pronunciado (se acerca casi al monopolio) cuando se trata de los procesadores más avanzados, según estimaciones de diversas fuentes.¿Qué es un semiconductor y para qué se utiliza?Un semiconductor, también llamado circuito integrado o chip, suele fabricarse de silicio y presenta niveles de conductividad eléctrica intermedios, es decir, entre los de los aislantes (como el vidrio) y los conductores puros (como el cobre o el aluminio). La incorporación de impurezas mediante dopaje (introducción deliberada de impurezas en la estructura de la red cristalina de un semiconductor para alterar sus propiedades eléctricas) permite dar forma y adaptar los chips a las necesidades operativas específicas del componente electrónico en el que están integrados.Un chip semiconductor es un circuito eléctrico compacto que incorpora múltiples elementos, como transistores e interconexiones, todos ellos fabricados en una oblea semiconductora. La combinación de estos elementos forma un circuito integrado (CI), que es una unidad fundamental de los dispositivos electrónicos.¿Cuán importante es TSMC para el mercado mundial de semiconductores?El sector de semiconductores de Taiwán es conocido como el "escudo de silicio" de la isla, donde prácticamente todos los aspectos de la existencia contemporánea están entrelazados con ordenadores, microchips y semiconductores.En el pasado, TSMC introdujo los procesos de 0,25-0,18 micras, que culminaron con la consecución de la tecnología de proceso de 7 nm de nueva generación.La empresa de semiconductores ha realizado importantes inversiones en avanzadas instalaciones de fabricación de obleas de 300 mm y 12 pulgadas en Tainan y Hsinchu, respectivamente. Estas inversiones estratégicas mejoran sus capacidades de producción y aprovechan las economías de escala para ofrecer precios adaptados al mercado.¿Por qué está invirtiendo TSMC en Alemania?La aspiración de Taiwán de estrechar relaciones políticas y comerciales con la Unión Europea es fácilmente comprensible."[TSMC] toma sus decisiones de inversión basándose en sus necesidades empresariales. En su decisión de construir una planta en Alemania, al igual que en la de construir plantas en Estados Unidos y Japón, las motivaciones incluyen las realidades geopolíticas, la demanda de los clientes y la cantidad de subvenciones que los gobiernos nacionales y locales del país anfitrión están dispuestos a proporcionar", afirma Ross Feingold, analista de riesgos políticos.Los problemas del sector manufacturero alemánLa viabilidad de este proyecto depende de la concesión de importantes subvenciones públicas por parte de Alemania, similares a los 3.500 millones de dólares que TSMC recibió del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) en 2022 para su próxima fábrica de chips en Kikuyo, prefectura de Kumamoto.Además de establecer la planta taiwanesa de fabricación de chips, esta empresa conjunta catalizará la expansión económica en diversos sectores, como la cadena de suministro, la logística, la investigación y el desarrollo en universidades alemanas, así como el gasto en empleados tecnológicos con buena compensación, subrayó el analista.¿Qué significa la expansión de TSMC para Alemania?En retrospectiva, la ambición de TSMC para el mercado alemán de semiconductores es enorme, pero también bastante complicada.Este movimiento se produjo en medio de la difícil situación económica de Alemania, ocasionada por el aumento de los costos de la energía tras su apoyo a la Guerra de poder de la OTAN en Ucrania, y las consecuencias de las múltiples sanciones económicas impuestas a Rusia.Esto ha provocado una recesión y la consecuente preocupación de que el gran peso económico de Europa pueda sufrir una desindustrialización gradual. Según los datos de la UE, se prevé que la potencia económica europea registre un escaso crecimiento del 0,3% en 2023.Las noticias de los medios de comunicación alemanes indican que el Gobierno del canciller Olaf Scholz se está preparando para dar un importante impulso financiero, que asciende a unos 5.500 millones de dólares en subvenciones para iniciar la construcción y el funcionamiento de la planta de producción de semiconductores.El bloque europeo intenta atraer inversiones del sector de microprocesadores de Taiwán sin llegar a grandes acuerdos con su gobierno. Han rechazado las peticiones de Taiwán para hablar de un acuerdo especial de inversión, alegando que si las inversiones fluyen libremente, no es necesario un acuerdo formal.Desde el punto de vista de la cadena de suministro y la resistencia, la presencia de capacidad adicional de fabricación de semiconductores en Europa, como ejemplifica la planta de TSMC, que abastece a la crucial industria automovilística alemana, podría ofrecer notables tensiones. La producción industrial de Alemania descendió un 1,5% en junio, peor cifra que las expectativas del mercado que eran de una caída del 0,5%, y que prosiguió a un descenso del 0,1% revisado a la baja en mayo, el tercer mínimo registrado en 2023.La escasez de mano de obra cualificada en Alemania es evidente, ya que sus empresas tienen dificultades para contratar trabajadores especializados de otros países. A pesar de la introducción de una nueva ley de inmigración, los procesos lentos y burocráticos siguen impidiendo a las empresas reforzar sus plantillas mediante la contratación de inmigrantes con especialización.Sin embargo, dada la naturaleza técnica de los procesos industriales que intervienen en la fabricación de semiconductores de vanguardia, TSMC tendrá que planificar con cuidado la contratación de empleados altamente cualificados, con conocimientos específicos para poder cumplir los objetivos de producción.¿Debe Taiwán preocuparse por una expansión al extranjero?La empresa taiwanesa de fabricación de semiconductores se ha comprometido a mantener sus operaciones de fabricación más avanzadas en la isla. En los últimos años, la empresa ha anunciado importantes ampliaciones de su capacidad de producción en varias regiones de Taiwán, como Hsinchu, Taichung y Tainan.No obstante, incluso cuando TSMC habla de sus intenciones de aumentar su capacidad fuera de Taiwán, los escépticos se preocupan por las posibles implicaciones, como las dudas sobre el compromiso de la empresa con Taiwán, la posible fuga de cerebros de trabajadores cualificados o la transferencia de conocimientos contemporáneos, como indica Feingold.El experto sostiene que el creciente riesgo de agresión de EEUU contra China se está gestando a fuego lento, y que la Casa Blanca está utilizando a Taiwán como palanca. Por lo tanto, hay razones para creer que TSMC podría ser víctima de las tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín en caso de una mala gestión de las consecuencias, similar a la gestión del conflicto en Ucrania por parte de la OTAN.Del mismo modo, la presencia de las instalaciones de fabricación de TSMC en Taiwán no garantiza que Occidente se abstenga de fomentar provocaciones para evitar la pérdida de estas instalaciones. No obstante, la empresa prosigue con confianza su expansión en Taiwán, a pesar de todos los riesgos.Motivaciones políticas de la jugada de TSMC y la conexión a la guerra comercial entre China y EEUUEl dominio que ejerce el mayor fabricante de semiconductores del mundo ha llevado a una situación en la que sus principales adversarios son empresas y gobiernos enteros.Los esfuerzos de Pekín para reducir la brecha han tropezado además con obstáculos debido a las recurrentes intervenciones de Washington, que se interponen a sus esfuerzos por adquirir directamente empresas extranjeras de chips y dificultan su acceso al equipo especializado necesario para las modernas instalaciones de fabricación.Del mismo modo que TSMC se encuentra atrapada en una lucha de poder entre Washington y Pekín, la isla en la que se asienta está igualmente enredada, con ramificaciones potenciales mucho más graves.Aunque Estados Unidos ocupa una posición dominante en el diseño de microprocesadores, su escasa capacidad de fabricación sigue preocupando a los responsables políticos, que trabajan activamente para establecer más instalaciones de producción en el país.¿Por qué EEUU depende fuertemente de la industria de semiconductores de Taiwán?Estados Unidos depende principalmente de la capacidad taiwanesa de fabricación de microprocesadores para sus sistemas de defensa. La industria taiwanesa de semiconductores es esencial para la funcionalidad de diversos equipos militares, incluyendo los aviones de combate F-35 y una gran variedad de tecnología de "grado militar" utilizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD).Muchos sistemas de defensa estadounidenses incorporan matrices de puertas programables en campo (FPGA), que se asemejan a las versiones disponibles en el mercado pero que incorporan características distintas adaptadas a los requisitos militares.Durante varias décadas, la industria de defensa estadounidense ha luchado por establecer una base nacional segura para fabricar los semiconductores esenciales para uso militar. Sin embargo, la evolución de la tecnología de semiconductores en los campos industriales está impulsada predominantemente por los avances en los dispositivos destinados a uso comercial.Debido a consideraciones competitivas, los fabricantes estadounidenses de semiconductores han optado por deslocalizar una parte significativa de los procesos de producción, ensamblaje, pruebas y empaquetado de chips comerciales a ubicaciones internacionales. Esto implica a menudo asociarse con proveedores extranjeros.

alemania

taiwán

🌏 asia

eeuu

