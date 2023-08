https://sputniknews.lat/20230814/abramsx-vs-armata-como-se-compara-el-nuevo-carro-de-combate-estadounidense-con-su-analogo-ruso-1142618143.html

AbramsX vs Armata: ¿cómo se compara el nuevo carro de combate estadounidense con su análogo ruso?

AbramsX vs Armata: ¿cómo se compara el nuevo carro de combate estadounidense con su análogo ruso?

¿Cuál es la visión del complejo militar-industrial estadounidense sobre el futuro de la guerra de tanques y qué papel desempeña en ella el AbramsX? Sputnik lo... 14.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-14T18:54+0000

2023-08-14T18:54+0000

2023-08-14T18:54+0000

sputnik explica

eeuu

t-14 armata

t-90 proriv (tanque)

general dynamics

rusia

🛡️ industria militar

🎖️ especiales militares

m1 abrams tanque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0e/1142626065_0:195:2049:1347_1920x0_80_0_0_8a11a05f8e040ab33328417d4f633a75.jpg

Tras su presentación al público por General Dynamics Land Systems en Sterling Heights (Michigan), las redes sociales se han llenado de debates sobre el carro de combate AbramsX. Las fotos del evento muestran a civiles posando con el monstruo blindado, pintado de gris y con al menos cinco logotipos estilizados AbramsX en la torreta y en los faldones laterales delanteros.¿Cuáles son las características del AbramsX?General Dynamics ha ofrecido bastantes detalles sobre las características del prototipo de tanque desde que se presentó por primera vez en una exposición en Washington, DC, en octubre de 2022. Aunque puede parecer similar a un Abrams estándar, el AbramsX tiene un peso declarado de tan solo 49 toneladas, 17 toneladas menos que un M1 Abrams totalmente cargado, su casco mide 7,9 metros de largo, 3,6 metros de ancho y 2,3 metros de alto. El prototipo posee de un diseño de torreta no tripulada con un cañón de ánima lisa XM360 de 120 mm, y una tripulación de tres personas en la cabina, una menos que en el M1 (dejando fuera al cargador). De hecho, hay una escotilla independiente para cada tripulante. Las imágenes de prensa muestran que la torreta del tanque incluye un cañón XM914 de 30 mm, además de una ametralladora coaxial de 7,62 mm.Como era de esperar en un carro de combate de nueva generación, el AbramsX estará dotado de capacidades de inteligencia artificial para reducir la carga de trabajo de la tripulación, incluida la identificación y priorización de objetivos, así como las comunicaciones con drones amigos que actúen como medios de reconocimiento o de ataque.Se espera que el tanque incluya visores térmicos panorámicos diurnos/nocturnos de 360 grados, uno para el comandante y otro para el artillero.General Dynamics también planea equipar el AbramsX con la Arquitectura Electrónica de Nueva Generación (NGEA in inglés), del mismo tipo que el gigante de la defensa ha incluido en sus futuros robots de combate no tripulados, lo que les permitirá navegar por el terreno y evitar obstáculos. Los detalles son escasos, pero estas capacidades en el AbramsX podrían permitir al tanque operar de forma totalmente autónoma.Los diseñadores también están trabajando en un sistema 'hemisférico' de protección activa para detectar e interceptar misiles antitanque y proyectiles de lanzagranadas.¿Se fabricará realmente el tanque?Podría decirse que una de las características más significativas del tanque es su motor híbrido eléctrico-diésel, que se espera que mejore la eficiencia del combustible hasta en un 50% en comparación con el M1 (cuyo motor de turbina multicombustible Honeywell ha convertido al actual tanque Abrams en uno de los más pesados devoradores de gasolina que existen). Se espera que el AbramsX sea capaz de funcionar en modo silencioso durante cortos periodos de tiempo utilizando energía eléctrica, lo que permitiría al tanque acercarse sigilosamente a los enemigos, si es que la enorme máquina no es vista desde varios kilómetros de distancia.No está claro si General Dynamics obtendrá el respaldo necesario del Pentágono para emprender nuevas investigaciones y preparar la plataforma AbramsX para la producción. A principios del año, el subsecretario del Ejército, Gabe Camarillo, hizo un comunicado a los medios estadounidenses sin dar información concluyente. ¿Es el AbramsX un Armata americano? Tanto los expertos militares como los usuarios de las redes sociales no han podido evitar encontrar muchas similitudes importantes entre el AbramsX y el T-14 Armata, el carro de combate ruso de nueva generación de serie limitada construido sobre la plataforma de combate universal Armata que se presentó por primera vez en 2015. Las similitudes más destacadas incluyen un diseño de torreta no tripulada, una tripulación de tres personas sentadas una al lado de otra, cargador automático y planes para la integración de inteligencia artificial. "Tanto el AbramsX como el Armata son tanques perspectivos", afirmó a Sputnik Dmitri Kórnev, fundador del portal MilitaryRussia.ru."El Armata es nuestro futuro carro de combate, y el AbramsX es actualmente un prototipo de tanque avanzado estadounidense. Está claro que nuestros carros compiten con los estadounidenses, al menos sobre el papel", explicó Kórnev. Kórnev señaló varias características destacadas que distinguen a los dos tanques, como el cañón principal de 120 mm del AbramsX, frente al cañón principal de 125 mm del Armata. "El nuestro resulta ser un poco más grande; además, se está desarrollando un futuro cañón de 152 mm para el Armata. Cuando aparezca, está claro que la potencia de fuego del Armata será muy superior" a la de su homólogo estadounidense."A continuación, en cuanto al diseño de la configuración del tanque. No conocemos todos los detalles, pero el diseño del AbramsX no parece que vaya a cambiar mucho en comparación con el Abrams actual como el del Armata, que cambió de forma bastante revolucionaria en comparación con las generaciones anteriores de tanques [rusos]", declaró el experto.Asimsimo, Kórnev hizo hincapié en que el Armata constutuye un verdadero tanque de nueva generación, que posee de un diseño modular. Hay un módulo separado para la tripulación, otro para el compartimento del motor-transmisión y el tercer módulo es de combate. El observador militar ve una aparente "paridad" en las características generales de las torretas no tripuladas de los dos tanques, "aunque a juzgar por la apariencia, el prototipo AbramsX parece tener una torreta más voluminosa, quizá para almacenar munición. Las dimensiones de la torreta del Armata son mínimas en relación con la silueta general del tanque", señaló.Uno de los aspectos en los que el AbramsX puede aventajar a su homólogo ruso, si llega a fabricarse, es su motor híbrido. "Es decir, contará con propulsión eléctrica y un motor diésel, con un principio de funcionamiento similar al de los coches híbridos. Pretenden reducir a la mitad el consumo de combustible, lo cual es una ventaja significativa", subraya Kórnev, explicando que un motor híbrido significa menor masa, niveles de ruido reducidos y posiblemente mayores características de aceleración, lo cual podría resultar crítico en el campo de batalla. En cuanto a la protección, Kórnev confía en la superioridad del tanque ruso. "El Armata es uno de los tanques mejor protegidos del mundo. Cuenta con protección dinámica, blindaje espaciado, granadas de humo inteligentes y un complejo de protección activa instalable", especificó. "El AbramsX es más sencillo. Es decir, aunque es posible desplegar protección dinámica en el tanque, los modelos más sencillos pueden tener solo blindaje espaciado, a veces con inserciones de uranio. Aún se desconoce la composición exacta del blindaje del tanque, pero lo más probable es que cuente con menos protección que el Armata, y quizá incluso que el T-90M Proriv [un tanque ruso de tercera generación]", añadió.Cuando todo esté dicho y hecho, Kórnev espera que el Armata sea menos caro que el AbramsX, aunque ambos serán costosos (la producción de un Armata, por ejemplo, cuesta varias veces el precio de un nuevo T-90M). De hecho, la operación militar ha demostrado que los principios de la guerra de tanques no han perdido su significado, más de 80 años después del primer despliegue masivo de blindados durante la Segunda Guerra Mundial. Tras anunciar la entrega de carros de combate de la OTAN a Ucrania, los funcionarios y medios de comunicación occidentales predijeron con confianza que los Leopard 1 y 2 alemanes y los Challenger II británicos atravesarían los tanques y defensas rusos como un cuchillo caliente la mantequilla. Sin embargo, el estancamiento de la contraofensiva ucraniana y el aplastamiento de las columnas blindadas ucranianas por los campos de minas, la aviación y la artillería rusas han demostrado que la coordinación eficaz de las armas combinadas, la inteligencia en el campo de batalla, la competencia del comandante y la habilidad de la tripulación del tanque son a menudo mucho más importantes que las características sobre el papel de cualquier tanque.

https://sputniknews.lat/20190629/armata-invencible-revelan-las-nuevas-caracteristicas-de-los-tanques-insignia-de-rusia-1087822682.html

https://sputniknews.lat/20180818/armata-ataka-rusia-misiles-1081296990.html

https://sputniknews.lat/20181116/t-14-armata-contra-merkava-1083469222.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, t-14 armata, t-90 proriv (tanque), general dynamics, rusia, 🛡️ industria militar, 🎖️ especiales militares, m1 abrams tanque